Tuesday, 31 August 2021, 14:03 HKT/SGT Share: 朝雲集團（6601.HK）中期業績營收毛利雙增長、寵物品類同比增長350.5% 符合戰略預期

香港, 2021年8月31日 - (亞太商訊) - 近日，朝雲集團（6601.HK）上市後首份中報出爐。2021年上半年，得益于高效執行多品牌、多品類的發展戰略，朝雲集團克服了新冠疫情衝擊、港股市場疲軟等不利因素帶來的影響，營收及毛利繼續保持穩健增長，業績符合戰略預期。



2021年上半年，朝雲集團總收入12.72億元（人民幣，下同），同比增加5%；剔除與新冠疫情相關產品的收入，收入同比增長12.2%；毛利由去年同期的約5.1億元上升至5.58億。



朝雲集團作為中國領先的一站式多品類家居護理、寵物護理和個人護理平臺，依靠多品牌多品類戰略，已在家居護理及寵物護理品類的多個細分品類建立領導地位。



據悉，公司本期收入的增長來源於線上管道、毛利較高的寵物品類產品以及驅蚊殺蟲、家居清潔產品銷售收入的增加。



寵物品類營收大增350.5%



根據財報顯示，朝雲集團上半年寵物除臭除菌產品、貓砂產品及寵物食品等銷售同比增長350.5%。



作為新消費背景下的新興賽道，寵物市場擁有廣闊的前景，是一個高速增長的千億級“藍海”市場。根據《2021年上半年中國寵物經濟產業發展現狀與市場調研分析報告》顯示,，2020年中國寵物市場規模為2953億元，預計到2023年中國寵物行業市場規模將達到5928億元。



據瞭解，自從切入寵物行業賽道後，朝雲集團將寵物品類擺在了極其重要的戰略地位。在朝雲集團2021-2022年計畫推出的62個新產品中，寵物護理產品有31個，佔據半壁江山。



朝雲集團管理團隊憑藉自身跨平臺、跨管道、多領域的豐富行業經驗以及多品牌運營和持續創新的能力，成功推出寵物除臭除菌、寵物洗護、貓砂產品及寵物食品產品線。全新打造的“倔強”系列品牌“倔強的尾巴”和“倔強嘴巴”，分別覆蓋寵物護理、寵物食品兩個細分領域。其中“倔強的尾巴”一經上市便深受年輕一代消費者的喜愛，成為天貓寵物香水除味類目的第一品牌，並成功入選天貓小黑盒認證的年度優質新品榜單，先後斬獲天貓金妝獎“最具潛力寵物新銳品牌”和京東愛寵獎“十大新銳品牌獎”。



目前，國內寵物行業品牌集中度較低，作為寵物消費市場中為數不多的集團軍，朝雲集團率先佈局，已獲得消費者和行業各界的高度認可和廣泛讚譽，以其過往在多個品類獲得領導地位的多品牌多品類運營經驗，有望順利拿下行業領先占位，成為行業領軍品牌。



線上管道收入增長47.6%



線上銷售管道也為朝雲集團的收入做出了巨大貢獻。2021年上半年，朝雲集團以千人千面的行銷策略線上上管道持續發力，通過持續努力擴大自營線上商店，以及開發社區電子商務平臺新管道，實現線上銷售收入2.57億元，同比增加47.6%。



值得一提的是，2021年上半年朝雲集團線上管道收入大幅增加，代表著集團未來發展另一個維度的想像空間正在打開。線上管道的銷售增長不僅僅代表收入的增加，從長遠看，線上管道的開拓，為朝雲集團原有家居護理、個人護理業務未來發展打開了新的增量空間。



朝雲集團目前擁有超微、威王、貝貝健、倔強的尾巴、DUX德是、西蘭、潤之素等細分賽道領導品牌，擁有超過1200家線下經銷商，覆蓋國內所有省份、所有地級市的約62萬個銷售網站，48名大客戶以及11,000個零售網點，全面滲透1至5線城市。通過成功打通線上、線下全管道銷售，朝雲集團家居及個人護理產品線也取得了穩步增長。家居護理產品（包括殺蟲驅蚊產品、家居清潔產品及空氣護理產品）同比增加4.4%，其中殺蟲驅蚊產品同比增加11.4%。



未來，朝雲集團計畫佈局海外研發中心，進行產品技術再升級，圍繞消費者需求打造多維度的創新升級產品、優化品類機構，實現可持續增長。







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