Tuesday, 31 August 2021, 11:57 HKT/SGT Share: 麥迪衛康公佈2021年中期業績 致力打造深度垂直互聯網醫療服務平台

持續深耕慢病領域建設 實現業務多元發展

香港, 2021年8月31日 - (亞太商訊) - 中國最大的心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場提供商——麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司(「麥迪衛康」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」)，今天欣然公佈其截至2021年6月30日止六個月(「報告期」或「2021年上半年」) 未經審計之中期業績。



報告期內，麥迪衛康保持了良好的增長態勢，實現總收入約人民幣3.4億元，同比增長約145.0%；毛利同比上升27.3%至人民幣3,580萬元。



收入按服務類型劃分 截至6月30日止六個月 (人民幣 千元)

2021年 佔總額 2020年 佔總額 變動

醫學會議服務 208,510 61.4% 75,087 54.1% 177.7%

患者教育及自測服務 74,321 21.9% 27,453 19.8% 170.7%

營銷戰略和諮詢服務 51,046 15.0% 33,151 23.9% 54.0%

CRO服務 4,092 1.2% 2,920 2.1% 40.1%

互聯網醫院服務 1,827 0.5% 70 0.1% 2,510.0%

總計 339,796 100.0% 138,681 100.0% 145.0%



業務穩步增長致力打造深度垂直互聯網醫療服務平台



2021年上半年，麥迪衛康持續擴展及鞏固其綜合醫療營銷解決方案，擴充CRO服務並拓展互聯網醫院服務。

報告期內，由於新冠肺炎疫情爆發，線上醫學研討會增加，加上更多醫學組織及醫藥公司與集團合辦線上醫學研討會，促使醫學會議服務收入同比增加177.7%至人民幣2.09億元。患者教育及自測服務方面，集團將部分現場患者教育及自測服務平移至線上平台，不但觸達更多參加者，更提升每個項目的合約價值。報告期內，患者教育及自測服務收入為約人民幣7,432萬元，同比上升170.7%。同時，集團為3名客戶提供營銷戰略和諮詢服務，製定及實施有效的業務戰略，藉以拓展市場。因此集團營銷戰略和諮詢服務收入達約人民幣5,105萬元，同比上升54.0%。自2019年年底集團推出CRO服務後，憑藉與醫藥公司長期及穩定的業務關係和集團優質服務及卓越的醫生網絡，該服務持續穩健擴張，於2021年上半年集團CRO服務收入同比上升40.1%至人民幣410萬元。



麥迪衛康憑藉多年來領域內的優勢資源與自身服務體系的建設，致力於打造深度垂直領域的互聯網醫療服務平台，為醫生和患者提供專業化，差異化平台服務。醫生透過專用應用程式，將自身的患者從線下平移到其線上專屬智慧診室，讓患者透過該平台與主診醫生進行互動，安排線上跟進諮詢，從而打造高黏性、高效率、精準專一的醫患交互體系。集團2021年上半年互聯網醫院服務收入同比上升25倍至人民幣182.7萬元。截止2021年6月30日，醫加醫療平台累計註冊醫生用戶達26,629人，患者用戶人數達47,614人，分別同比增長690.2%及391.0%。截止同日，患者累計線上諮詢數為44,534次，較去年同比增長577%；活躍患者人數由截至2020年6月30日的3,194人增加至截至2021年6月30日的6,918人。



截至6月30日止六個月

醫加醫療平台累計用戶人數 2021年 2020年 變動

註冊醫生用戶 26,629 3,370 690.2%

註冊患者用戶 47,614 9,697 391.0%

患者累計線上諮詢數 44,534 6,578 577.0%

活躍患者人數 6,918 3,194 116.6%



持續深耕慢病領域建設 實現業務多元發展



麥迪衛康在原有慢病健康管理的業務基礎上，持續深耕，為更多的國內外優秀醫藥企業在市場的競爭中創造優勢。2021上半年麥迪衛康與5家國內外製藥企業建立業務合作夥伴關係，新的醫學領域拓展同時為集團的高效增長注入新的動力，從原有的心腦血管領域，向放射、影像醫學、罕見病、腫瘤領域不斷延伸，實現更加多元廣泛的業務發展。新的業務模組拓展，從現有的院內模式推廣到院外的零售終端服務模式，顯著拓寬了集團的業務綜合覆蓋面。集團也與4家非政府組織夥伴建立合作關係，透過公益形式持續助力為慢病領域建設。麥迪衛康將多年服務外資藥企的經驗總結提煉，幫助眾多的內資企業實現跨越式新發展，助力內資藥企的崛起和騰飛。



開拓互聯網醫療業務及數字化轉型 構建創新型醫療健康生態體系



展望未來，麥迪衛康將以慢病健康管理業務為基礎，順應市場的發展和變化，繼續探求開拓互聯網醫療業務及數字化轉型，從而構建創新的數字化醫療業務模式。於2021年7月14日，麥迪衛康與漢王科技集團及另6家公司就精準醫療、醫療智能硬件等方面展開深入合作簽訂了協議，而合作範圍包括了產業聯盟合作、研究合作和商業合作，為公司未來的AI人工智能醫療服務平台發展奠定堅實基礎。



憑藉真實世界的醫護數據及自身涵蓋患者全旅程的經驗，集團未來將進一步挖掘醫療健康行業中未被滿足的需求，界定及打造涵蓋疾病預防及篩查、診斷與治療、康復及健康管理的全流程健康服務體系；持續結合自身獨特優勢，高效整合內外部資源，進一步優化其深度垂直領域的互聯網醫療服務平台，提供基於真實世界醫療場景的數字化解決方案；推出垂直領域慢病患者數字化健康管理業務及定制化患者隨訪與管理服務模式，使醫生能夠高效管理患者，同時滿足醫療衛生機構對患者的隨訪管理要求；攜手行業優勢資源，共同探索及開發慢病患者的數字醫療產品，打造覆蓋疾病預防與篩查，診斷與治療，功能康復及健康管理的全流程醫療生態體系。麥迪衛康將繼續以醫療專業技術為核心，互聯網醫療平台為渠道，數字化技術為抓手，提升慢病診療效率，改變患者治療結局，共同構建麥迪衛康創新型醫療健康生態體系。



關於麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

麥迪衛康是中國最大的心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場提供商，主要包括醫學會議服務、患者教育及自測服務及營銷戰略和諮詢服務，目標為心腦血管疾病醫療生態系統各方參與者建立更緊密的溝通平台。麥迪衛康以優勢醫療資源為槓桿點，將傳統診療延伸至互聯網，提供數字醫療，打造慢性病、神經系統疾病精準醫療服務與患者健康管理平台。



我們的產品以醫療機構/專業醫生為起點，構建以患者為中心的疾病全流程醫療管理平台，重新梳理疾病診療路徑與患者行為的關聯，以人工智慧分析和評估診療資料，以真實世界研究、臨床研究、精準的醫療健康管理解決方案商業化服務藥品/醫療器械，專注於慢性非傳染性疾病，特別是神經系統疾病的數字化管理方案，並從醫療專業視角評估解決方案的干預效果，以改變患者的疾病狀況、改善患者的健康水平為最終目標。



在全球十大醫藥公司中，五家為公司於過去三年內的客戶。截至2021年6月30日，公司的醫加平台醫生端的醫生註冊用戶數達到26,629人；醫加平台的患者用戶數達47,614人。於2021年7月14日，麥迪衛康與漢王科技集團及另6家公司就精準醫療、醫療智能硬件等方面展開深入合作簽訂了協議，而合作範圍包括了產業聯盟合作、研究合作和商業合作，為公司未來的AI人工智能醫療服務平台發展奠定堅實基礎。







話題 Press release summary



部門 金融, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

