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來源 VC Holdings Limited 滙盈控股公佈2021年中期業績 克服經濟環境挑戰 轉虧為盈

收入大幅上升約36%

香港, 2021年8月31日 - (亞太商訊) - 香港完善及一站式的金融服務機構滙盈控股有限公司（「滙盈控股」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0821.HK）欣然公佈截至2021年6月30日止六個月（「報告期內」）之中期業績。



報告期內，集團成功實現轉虧為盈。截至2021年6月30日止六個月，集團總收益同比大幅增加35.6%至約37.8百萬港元（2020年上半年：27.9百萬港元）。集團錄得股東應佔期內溢利約101.1百萬港元，對比去年同期虧損約54.8百萬港元。每股基本盈利為5.93港仙（2020 年上半年：每股基本虧損為4.45港仙）。



滙盈控股有限公司主席兼執行董事符耀文先生表示﹕「滙盈控股一直致力提供優質的金融服務及產品，以滿足大中華地區客戶在投資及財富管理方面之不同需要。受惠於2021年上半年金融市場的卓越表現，集團在多個業務板塊取得突破，並錄得明顯收益增長。報告期內，集團業績實現轉虧為盈，主要由於收益增加約10.5百萬港元，該收益主要來自保證金融資及放債業務之利息收入。與此同時，報告期內，集團錄得按公平值列賬及在損益賬處理之財務資產之已變現及未變現收益淨額約79.4百萬港元（2020年上半年：已變現及未變現虧損淨額約22.2百萬港元），以及應收賬款之減值虧損撥回約27.7百萬港元（2020年上半年：額外減值虧損約12.1百萬港元）。兩者均由於集團持作買賣的證券和來自客戶的抵押品的市場價值顯著提升所致。」



業務回顧

金融服務業務

金融服務業務仍是集團主營業務。集團一直致力提供多元化優質融資業務以滿足客戶需求，拓寬收益基礎，以提高盈利能力。報告期內，業務分部的收益按年增加46%，貢獻集團總收益約88%。集團繼續提供本地及海外證券交易、期貨及期權買賣、衍生工具及其他結構性產品買賣、配售及包銷、保證金融資以及放債等服務。集團深明金融科技的重要性，努力優化網上證券交易服務和其作業系統，積極提升用戶體驗。憑藉其間接全資附屬公司滙盈融資有限公司，集團繼續提供企業融資顧問服務，包括業務併購咨詢及公司秘書服務。



自營貿易業務

報告期內，受惠於經濟活動全面復甦，香港資本市場顯著反彈。截至2021年6月30日，集團持有香港上市之股本證券（屬持作買賣財務資產）約358.4百萬港元，與2020年12月31日相比，升值45%，主要歸因於資訊科技和能源板塊之收益。



展望

儘管上半年全球經濟呈現反彈的跡象，但德爾塔變種毒株（Delta variants）繼續為金融市場帶來不確定性。面對市場不明朗前景，集團將繼續加強其金融業務，優化運營效率，以維持市場地位。於數碼時代下，集團決心採用更多突破性的技術，期望為客戶提供更好的用戶體驗和安全的的交易平台。



符先生總結﹕「我們透過採用人工智能、計算雲和大數據等先進技術，致力提升集團的金融服務水平。展望未來，集團將透過提高用戶體驗和強化安全系統進一步優化金融服務，並結合SaaS和金融科技（Fintech）拓展業務，從而提高盈利能力和運營效率，同時維持業務穩定發展。」



有關滙盈控股有限公司

滙盈控股有限公司（股份代號：0821.HK）於2001年在香港聯合交易所有限公司創業板上市，並於2008年成功由創業板轉至主板，為大中華地區頂尖的金融服務集團，主要從事提供優質的金融服務及產品，專業領域涵蓋（i）提供金融服務，包括證券、期貨及期權經紀及交易業務、融資服務、企業融資及其他顧問服務、資產管理及保險經紀業務；（ii）自營買賣業務；及（iii）銷售及分銷醫療保健產品業務。2021年，滙盈控股有意收購SaaS相關業務，結合SaaS及證券行業之金融科技，務求提升用戶體驗，進一步鞏固固有業務及擴大客戶群。



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