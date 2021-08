Tuesday, 31 August 2021, 09:02 HKT/SGT Share: 獨立股評人陳永陸︰國美業績穩步回升 線下佈局可憧憬

香港, 2021年8月31日 - (亞太商訊) - 全球市值最大的電商平台亞瑪遜向5萬中國跨境電商進行「封號」,帶來的沖衝肯定不少。未來,外貿轉內消的趨勢持續,而國內大電商平台正面對嚴格監管,廠商最佳出路將是尋求線下門店協同營銷。市場料擁有全國近3,900家門店網絡的國美 (493)將成受惠者。



眾所周知,國美近年大力推進「家‧生活」戰略,銳意打造線上線下雙平台融台發展的新零售生態圈。除去年受疫情影響外,國美業績近年穩步提升。今年上半年,整體銷售收入達260.4億元(人民幣,下同),同比上升37%;綜合毛利達37.1億元,同比上升67%;綜合毛利率穩步回升,同比上升2.7個百分點至14.3%。目前,國美線上線下會員達2.28億,而網上「真快樂」平台購買人數同比大升約10倍,購買商品總數及訂單數同比大升約4倍,活躍用戶數量呈近3倍同比增長。



線上平台業務大幅增長之同時,線下深化升級佈局亦啟動。大股東為配合及支持公司戰略的進一步落實,計劃以高溢價增持公司股份,助力公司毋需現金支出,便可取得三處位於北京及長沙的大型物業最長達19年、總值約人民幣179億的租賃權。同時,亦可通過出售負債資產預計換來1.27億港元溢利。



此協議將在9月6日舉行的股東特別大會上尋求獨立股東批准。獨立市場顧問Glass Lewis及ISS近日均就此協議發表獨立報告,表示對此租賃協議所作出的建議並無異議,並建議應對相關議案應投下贊成票。







話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network