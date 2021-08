國銀租賃公佈二零二一年中期業績

香港, 2021年8月30日 - (亞太商訊) - 國銀金融租賃股份有限公司(簡稱「國銀租賃」或「公司」;股份代號:1606.HK)公佈截至2021年6月30日止六個月(「報告期內」)之中期業績。



亮點數據:

截至2021年6月30日止六個月:

-- 實現業務投放約人民幣571.07億元,同比增長約12%;

-- 淨利潤達人民幣18.12億元,同比增長46.2%;

-- 收入及其他收益總額為人民幣104.42億元,同比增長8.6%;

-- 資產總額達人民幣3,115.19億元,較上年末增長2.7%;

-- 平均權益回報率為13.33%,較去年同期上升3.5個百分點;

-- 不良資產率為0.78%,較上年末下降0.02個百分點;

-- 繼續維持高水平國際信用評級,穆迪A1、標普A及惠譽A+。



2021年上半年,國銀租賃保持戰略定力,强化責任擔當,堅持新發展理念,扎實推進高質量發展,業務投放、風險防控、內部管理等各方面工作取得良好成效。報告期內,公司收入及其他收益總額約為人民幣104.42億元,同比增長8.6%;淨利潤約人民幣18.12億元,同比增長46.2%,主要由於1)投放力度加大使得租賃資產總額上升,2)船舶經營租賃收入同比大幅增長,3)美元資金成本率下降,4)國內疫情受控,减值損失同比减少。



報告期內,國銀租賃强化以客戶為中心的業務發展模式,提升業務發展質效。同時深化公司研究分析體系,及時跟踪內外部變化,梳理分析業務運行影響因素和發展機遇,提升業務决策的前瞻性和有效性。根據業務形勢變化和客戶需求特點,完善客戶管理工作方案,提升主動服務效果,保障項目開發落地。2021年上半年,公司租賃投放額保持行業前列,以客戶為中心模式效果持續顯現。



此外,國銀租賃加快推進業務佈局優化,加大重點戰略區域覆蓋,有效服務戰略性新興產業、綠色發展、普惠金融等重點領域。2021年上半年,公司在長江經濟帶、粵港澳大灣區等重點戰略區域業務投放同比增長16.7%,佔公司全部投放的84.0%。戰略性新興產業領域投放同比增長15.8%。為發揮租賃產品優勢,支持綠色發展和污染防治,落實「雙碳」部署,公司在新能源領域投放同比增長52.6%。國銀租賃還堅持貫徹國家政策導向,進一步推進普惠金融業務發展,工程機械和商用車領域投放同比增長40.0%,新增租賃設備超3.4萬台。同時加快金融科技賦能,開發自主風控模型,建設智能管理系統,推動車輛業務向乘用車終端零售業務轉型,實現乘用車領域新發展。



航空業務方面,國銀租賃深入分析全球航空貨運市場,率先在行業中推進客改貨項目,降低老舊寬體飛機减值壓力。得益於規模效應及集團優勢,公司憑藉自身飛機租賃平台,與現有和新增航空公司客戶及其他行業相關方携手合作,助力行業復甦,同時强化自身平台業務能力和財務狀况,支撑未來業務增長,並確保為未來增長保持充足的流動性。報告期內,公司與11家客戶就31架飛機簽署了新租賃合同,完成4架飛機出售。此外,新增3家承租人,取得14架飛機用於經營租賃。截至2021年6月30日,分部資產總額約為人民幣816.48億元;實現收入及其他收益約人民幣36.57億元。



基礎設施租賃業務方面,公司依托國開行在基礎設施領域的資源優勢,聚焦服務長江經濟帶、粵港澳大灣區、京津冀等國家重大戰略發展區域,落實「雙碳」部署,加大綠色低碳循環領域支持力度,助力實施擴內需戰略,支持綠色金融和實體經濟發展。報告期內,實現新增投放約人民幣317.43億元,同比增長9.5%。截至2021年6月30日,分部資產總額約人民幣1,526.39億元,較上年末增長12.2%;實現收入及其他收益約人民幣37.48億元,同比增長19.4%。



船舶租賃業務利潤貢獻顯著提升,同比實現大幅增長。公司繼續秉持高質量發展理念,積極開展新造船和二手船租賃業務,助力推動「國船國造」,支持國內船舶製造企業發展。上半年船舶業務的利潤貢獻不僅驗證了公司對船舶經營租賃業務戰略佈局的前瞻性和科學性,同時也是對公司專業化能力提升的肯定。公司一方面把握與頂級客戶的合作機會,穩健發展船舶融資租賃;另一方面加强行業研究,重點關注疫情對航運市場發展趨勢的影響,加大船舶經營租賃業務的開發力度。報告期內,公司船舶經營租賃業務的决策量和簽約量創歷史新高,順利完成36艘船舶的交付,其中新造船13艘,二手船23艘。截至2021年6月30日,分部資產總額約人民幣374.34億元,較上年末增長9.5%;實現收入及其他收益約人民幣19.91億元,同比增長122.2%。



2021年是國銀租賃普惠金融業務「十四五」規劃的開局之年。公司一方面堅持「市場化」「專業化」的發展理念,積極提升普惠金融服務實體經濟的能力,為中小微客戶提供高效、便捷的金融租賃服務;另一方面積極構建「風險可控、規模可觀、專業性强、品牌顯著、資產優良」的普惠金融業務體系,大力推動普惠金融業務由傳統領域向數字化領域延展,打造又一業務增長極。報告期內,國銀租賃進一步精細化業務全流程管理,持續優化並完善業務系統,為普惠金融業務全面數字化轉型奠定堅實基礎。截至2021年6月30日,分部資產總額為人民幣299.98億元,較上年末增長19.4%;實現收入及其他收益約人民幣7.17億元,同比增長14.9%。



完善資產負債統籌管理 全面優化合規內控體系

報告期內,國銀租賃完善資產負債統籌管理,扎實推進降本增效,做好利率、匯率風險管控。公司還加快推進金融債發行,多渠道盤活存量資產,制訂資本補充規劃,持續鞏固業務發展基礎。同時,公司加强重點領域風險管控,優化全面風險管理體系,提升風險管控能力;制定並監測風險預警名單客戶和項目,加快推進化解重點風險項目,資產質量總體保持穩定。此外,公司堅持合規引領,推動完善合規內控管理體系。



持續推進IT體系建設 夯實信息安全基礎

報告期內,國銀租賃持續推進信息系統建設與數據治理,夯實公司信息安全基礎。另一方面,公司開展智能數據平台、核心租賃業務系統、乘用車系統等系統建設,有效支持業務發展。同時落實監管要求,加强數據治理工作,强化信息和數據安全管理,進一步完善IT基礎設施體系,健全公司網絡安全體系。



公告顯示,展望2021年下半年,國銀租賃將平衡好規模、質量和效益的發展關係,加强市場分析研判,跟踪客戶需求,把握業務發展機遇,積極推進業務創新,持續優化內部運行管理。同時,不斷强化風險與合規管理體系,鞏固業務運行基礎,實現公司「十四五」發展的良好開局。



關於國銀金融租賃股份有限公司



國銀金融租賃股份有限公司(股份代號:1606.HK;簡稱「國銀租賃」)是中國銀保監會監管的全國性非銀行金融機構,是境內第一家上市的金融租賃公司,是國家開發銀行唯一的上市租賃業務平台。公司租賃資產及業務合作夥伴遍及全球40餘個國家和地區。公司享有較高國際信用評級,穆迪A1、標普A及惠譽A+。國銀租賃成立於1984年,是中國租賃行業的開創者和領導者,及中國首批成立的租賃公司。國銀租賃秉承引領中國租賃、服務實體經濟的使命,致力於為航空、基礎設施、船舶、普惠金融、新能源和高端裝備製造等領域的優質客戶提供綜合性的租賃服務。







