華訊公布2021年中期業績



香港, 2021年8月30日 - (亞太商訊) - 領先電子產品生產商及節能業務解決方案供應商華訊股份有限公司（「華訊」或「集團」）（股份代號： 833）今天宣布其截至2021年6月30日止六個月的未經審核中期業績（「2021年上半年」或「期内」）。



期内，集團的收益上升19.0%至860,000,000港元（2020年上半年: 722,800,000港元），主要由於電子產品營銷額增長所帶動。毛利達到141,600,000港元（2020年上半年: 147,300,000港元），毛利率為16.5%（2020年上半年: 20.4%）。期内公司擁有人應佔溢利為48,100,000港元，去年同期為溢利42,300,000港元。淨溢利改善主要由於期內金融資產之減值虧損減少及並無撇銷長期應收款項所致。



每股基本盈利為5.08港仙。為答謝股東的持續支持，董事會宣派中期股息每股1.0港仙。



業務回顧及前景



電子產品分部的銷售收益總額包括銷售電子製成品、塑膠模具及元件及電子產品之其他元件。儘管COVID-19疫情持續對全球經濟帶來影響，但期內電子產品銷售收益總額由721,000,000港元上升19.3%至860,000,000港元。其中，集團灑水控制器產品的需求上升約38,000,000港元至295,000,000港元，電子元件產品銷售額則增加約50,000,000港元。對講機產品銷售額微升約4,000,000港元，而靜電消毒噴霧器銷售額則維持穩定於約150,000,000港元。雖然去年COVID-19爆發令市場對集團靜電消毒噴霧器的需求顯著增長，但集團預計今年其銷售收益總額不大可能維持去年的相同水平。然而，管理層有信心集團今年的灑水控制器的表現將保持強勁，呈現穩定增長，而其他電子產品的需求也同樣會維持穩定。預計擬於今年第四季推出的新產品將造就新的收益增長勢頭。



香港的生物柴油產品及具能源效益煤氣爐頭業務分部的營運於期內仍然受疫情影響，錄得銷售收益總額約200,000港元。集團預期該分部將在2021年下半年維持穩定。



至於節能業務分部，由於蘇寧易購集團股份有限公司零售店的安裝工程自去年起終止，其銷售收益總額於期內為200,000港元。集團預期該分部收益將於2021年下半年維持相若水平。



展望未來，由於營商環境繼續不穩，加上持續的COVID-19疫情及中美之間的貿易爭端可能會進一步對全球經濟產生負面影響，故此集團將保持警惕，並對其表現維持審慎態度。與此同時，集團將努力管理該等因素及加緊控制生產成本及間接開支，並提高生產效率，從而盡量提高毛利率。



華訊主席林賢奇先生總結：「COVID-19疫情繼續對本集團及其聯營公司的業務營運造成影響，我們預期嚴峻的營商環境可能持續一段時間。儘管如此，集團在本年度上半年的整體表現勝過去年。未來我們定將繼續開拓與其他潛在客戶發展新電子產品的商機，以擴大其收益基礎及鞏固其增長勢頭，務求為股東及持份者帶來貢獻。」



有關華訊股份有限公司（股份代號：833）

華訊股份有限公司主要從事設計及生產多款高質量且時尚的電子產品、供應生物柴油及節能煤氣爐頭產品，以及提供節能業務解決方案。本公司為明晟（「MSCI」）香港微型指數成份股。有關詳情，請瀏覽網頁 http://www.alltronics.com.hk/。



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