Monday, 30 August 2021, 07:01 HKT/SGT Share:

來源 China Risun Group 旭陽集團公佈2021中期股東應佔溢利飆升約381.7%至人民幣16.9億元 盈力能力大幅提升 通過收購兼併及託管運營進一步拓展業務版圖

香港, 2021年8月30日 - (亞太商訊) - 全球最大的獨立焦炭生產商及供應商，中國領先的精細化工產品綜合生產商及供應商及相關運營管理服務提供商中國旭陽集團有限公司 （「旭陽集團」或「集團」；股份代號：1907）公佈截至2021年6月30日止六個月（「報告期」）的中期業績，盈力能力大幅提升，股東應佔溢利飆升約381.7%至人民幣16.9億元，已是接近2020年全年溢利的水平，成績亮麗。



在2021年，集團保持去年的增長及擴張步伐，通過擴大自產，提供運營管理服務以及組建和收購不同實體的方式實現增長及擴張。截至2021年6月30日止六個月的收益增加121%至人民幣18億元，毛利率亦由去年同期的14%上升至18%。淨利率大幅提升至9%。每股基本盈利為人民幣40.79分，較2020年同期增加約375%。2021年上半年的經營業績理想，為與股東分享成果，董事會決定宣派中期股息每股人民幣12.30分，總額人民幣546百萬元。



焦化行業盈利能力不斷向好 規模優勢凸顯



受惠於銷售價格持續提升，來自焦炭及焦化產品生產業務的收益增加92%至人民幣7,706百萬元; 來自精細化工產品生產業務的收益亦上升88%至人民幣5,507百萬元。為把握市場商機，集團將持續升級改造內部項目，增強競爭力。



報告期內，集團優化煤炭貯存，設立一間內部煤炭研究所，改善焦炭結構、混配準確度、混配成本等方面的煤炭混配情況。近期，集團為大型高爐定制了焦炭生產過程，並成功生產高品質的焦炭「旭陽一號」出售予客戶，該客戶經營2,000立方米的高爐，由此，集團將焦炭業務擴展至大型高爐領域。



集團亦將提升精細化工產品設施的產能。除了2020年10月開始建設的年產300,000噸苯乙烯項目外，集團目前正在擴大中國河北及山東省園區的己內酰胺產能。同時，集團現正進一步優化及發展尼龍和聚苯乙烯等新精細化材料，將有望釋放其高價值。



通過收購兼併及託管運營進一步拓展業務版圖



透過擴充運營管理服務連同併購（包括成立合營公司），集團致力增加於獨立焦炭市場及若干精細化工產品市場的市場份額。旭陽集團於2021年3月將焦炭運營管理服務擴展至中國山西省，負責向合作方按協定價格採購相關焦炭產品，再將焦炭產品出售予下游客戶，並基於銷量向對手方收取銷售服務費。此外，於2021年5月集團與中國吉林省一名第三方焦炭生產商就年產量1,200,000噸焦炭及焦化產品訂立另一份運營管理協議。



截至2021年6月30日，旭陽集團共運營管理5家其他同行公司，有效提升集團整體盈利水準，同時拓展運營管理板塊發展空間和品牌影響力。



新拓展的氫能業務未來潛力巨大



除河北定州外，集團亦擬積極參與位於內蒙古呼和浩特和河北邢台（中國其中兩個氫能示範城市）的氫氣工業化計劃。集團矢志打造清潔及低碳氫氣能源供應商。集團聚焦於京津冀地區的氫氣能源行業的高速發展，致力同時發展生產、儲存、運輸、加氫以至使用，以先進的技術和更加面向客戶的服務將氫氣的智能供應輻射至全國。



積極開拓海外業務版圖



從2021年開始，集團在亞洲不同地方探索機會，並於2021年6月與其他大型企業建立業務合夥關係，以成立合營公司的方式，將地理佈局從中國擴展至印度尼西亞。集團選擇青山工業園（一帶一路示範合作項目）作為另一項擴充海外焦炭產能的策略舉措。項目現處於建設前期階段，建設週期13個月-18個月，預計2023年年中全面投產。數以十間大型金屬冶煉企業已經或將於該工業園內設定業務，預期未來焦炭的需求將很龐大。



數字化轉型 為焦炭及化工工業縱向賦能



集團致力引領焦炭及化工產品行業的數字化進程，在產品採購、製造和銷售的整個過程中不斷創新，務求實現化工行業的「綠色、集聚、智能、高端」發展。集團附屬公司「旭陽數字」推出「旭陽工業雲」，支援集團自身的數字化戰略需求，並積極向焦炭行業其他業者推廣應用。通過搭建開放式合作平台，為焦炭及化工行業縱向賦能，集團希望協助焦炭及化工行業乃至能源行業進行數字化轉型。



有關中國旭陽集團有限公司

根據弗若斯特沙利文，按2020年數據計算，中國旭陽集團有限公司為全球最大的獨立焦炭生產商及供應商。旭陽集團為中國的焦炭、焦化產品、精細化工產品及氫能源產品綜合生產商及供應商及相關運營管理服務提供商，並於中國及全球的多個精細化工產品領域處於領先地位。旭陽集團縱向一體化的業務模式及在煤化工產業鏈超過26年的經驗讓集團進一步深耕下游精細化工產品市場，擴展收入來源，創造更大價值。



旭陽集團自2019年3月於香港聯交所主板上市，現被納入為恒生綜合指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國內地公司指數及恒生港股通非AH股公司指數。欲了解更多公司業務，請流覽： http://www.risun.com/hk/







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