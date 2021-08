Friday, 27 August 2021, 22:32 HKT/SGT Share: 淘屏:區塊鏈新銳乘勢出海,未來前景值得期待

香港, 2021年8月27日 - (亞太商訊) - 哈薩克地處中亞地區,擁有穩定的政治環境、自由化的經濟政策和豐富的自然資源儲備。近些年來,該國積極推動加密貨幣挖礦在國內的合法化,這也使得哈薩克被不少人視為是新興的數位貨幣處理中心。



而為了支援數字貨幣/區塊鏈的發展,哈薩克這些年下了很多功夫,也取得了不少成績。



成為超級金融中心?AIFC在行動



阿斯坦納國際金融中心(AIFC)正式成立於2018年7月5日,是哈薩克阿斯坦納的金融中心,其定位是成為中亞、高加索地區、歐亞經濟聯盟(EAEU)、中東、中國西部、蒙古和歐洲國家的金融中心,在吸引金融資源方面肩負著重要角色。



該中心下設AIFC管理委員會、AIFC管理局、阿斯坦納金融服務管理局、AIFC法院、AIFC國際仲裁中心等部門,架構非常清晰且全面。



據悉,AIFC的目標是協助吸引投資投入哈薩克經濟。為了實現這個目標,AIFC將為金融服務領域的投資創造有吸引力的環境,發展哈薩克證券市場,同時確保該市場與國際資本市場的一體化。AIFC還計畫發展金融科技領域、資本市場、資產管理、綠色金融和伊斯蘭金融市場。



與此同時,AIFC還積極扶持了加密礦業的發展。目前,礦工在AIFC註冊登記的企業將能獲得簽證、稅務、法律諮詢等一系列服務,而這些完善的服務能滿足礦工在哈薩克工作、生活等多個方面的需求,幫助解決後顧之憂。



經過發展,劍橋另類金融中心的資料顯示,哈薩克的比特幣挖礦算力占比在2021年4月就已經達到了8.2%,在全球算力市場排名上大幅躍升,一舉拿下了第三名,占比相較於2019年9月增長了6倍。



能取得如此成績,AIFC算得上是功不可沒。



淘屏進軍哈薩克



受益于政策支援以及在金融服務上的大膽嘗試,哈薩克近些年其實吸引了不少外國公司的入駐,而老牌中概股淘屏有限公司(以下簡稱淘屏)也即將入駐。



淘屏是一家集科技和金融於一體的集團公司,業務遍及中國大陸、香港和其他海外國家。依託其在雲技術和晶片供應鏈方面的獨特優勢,為影視製作、教育、新媒體、人工智慧、資產管理等行業提供解決方案和雲服務。公司致力於國內外區塊鏈技術的研究與應用,以及金融資產的投資與管理。經過前期的的嘗試和探索,已成功將核心業務擴展至數位資產(即乙太+比特+資料中心礦場)和數字文化產業為主。



該公司已經宣佈其在香港的全資子公司淘屏數字資產(亞洲)有限公司(TDAA)和哈薩克的鹹海石油公司(APC)簽署了一份投資備忘錄,計畫在哈薩克建立一家合資企業。



資料顯示,鹹海石油公司註冊於哈薩克當地,是加拿大裡海石油公司的全資子公司,其總部位於阿拉木圖市。公司在哈薩克的“油都”阿克糾賓市以南的裡海盆地擁有面積接近2000平方公里區塊。該公司致力於建成一個集油氣田勘探開發、油氣處理與集輸、商品油與天然氣銷售、油氣發電於一體的大型綜合型油氣田企業,在能源及電力方面擁有豐富的資源。



根據投資備忘錄,TDAA和APC將分別持有合資公司51%和49%的股份。該合資企業計畫投資並建設總容量為100MW的數位貨幣礦場,首期30MW將在3至6個月內完成建設。TDAA將優先部署由TDAA或其合作夥伴擁有的數位貨幣礦機。該合資企業將在哈薩克開展數字貨幣礦場相關的運營和維護。



據瞭解,前期準備部署的是於今年4月份採購的比特大陸螞蟻S19jPro。S19jPro是比特大陸於2021年4月推出的最新型號螞蟻礦機,預估參考算力高達100TH/s,能效比低至30J/TH,預計壽命長達五年以上。



4月15日,淘屏宣佈與比特大陸簽署比特礦機購買協定。根據協定,淘屏將耗資約1.57億元人民幣向比特大陸購買總算力為300000TH/s的S19jPro螞蟻比特礦機。從2021年8月開始,比特大陸將每月交付250台機器,每月交付的算力總量約25000TH/s,直至2022年7月完成本次協議規定的機器總數量。



而淘屏計畫在數位貨幣礦場建設完成後,就將數位貨幣礦機運往哈薩克進行部署。



除了淘屏進駐哈薩克外,比特礦業、第九城市、嘉楠科技也都在哈薩克部署了數位貨幣礦場。



據公開信息顯示,比特礦業將在該國部署3819台比特幣礦機,總算力為172PH/s;另有4033台,總算力為121PH/s的比特幣礦機正在等待部署。



第九城市也在近期宣佈由旗下的全資子公司和當地企業LGHSTRLtd,計畫在兩年內投資並建設總容量200MW的數位貨幣礦場。



嘉楠科技則于此前開啟在哈薩克的自營挖礦業務,首批阿瓦隆礦機上架開機運行。



由此可見,淘屏進軍哈薩克是順應行業發展的大趨勢,對於公司後續發展有益。



淘屏前景如何?



值得注意的是,在購買協議中,批露了淘屏每月預估的含稅購買總價為1312.50萬人民幣,按照彼時每T2.5元的收益,電費0.3元/度來計算,忽略難度和幣價變化,按照當前的公式計算,2022年年底,淘屏僅憑此次與比特大陸的合作就將創下超2億人民幣的淨收入。



而哈薩克礦場的電力成本大約為每度電0.03美元(約合人民幣0.2元/度)。如果按照計畫將這批礦機部署到了該國,以上述電力成本進行測算,僅這一項就能省下不少錢,這也意味著向比特大陸採購的這批礦機所能取得的收益有望比淘屏最開始預期的增加不少。



值得一提的是,在和比特大陸簽署購買協定後,淘屏從本質上提升了自己所擁有的算力。加上此前淘屏與BitFuFu簽署合作協定獲得的約130PH/s算力,淘屏預計在比特大陸合約完成交付之期,算力總計達到約430PH/s,逐漸形成了規模。



相比較仍在加碼比特幣挖礦的第九城市,淘屏的規模化速度也更短一些,這也在一定程度上彰顯了公司的行業地位。





關鍵字:比特幣,區塊鏈,AIFC,比特大陸







