Friday, 27 August 2021, 22:02 HKT/SGT Share: 國美零售積極響應國家戰略 2021年上半年業務質量同步擴張 加快推進建立全品類、全市場、全渠道的共享共建零售生態圈

助力推動消費行業變革

香港, 2021年8月27日 - (亞太商訊) - 業務戰略與國策高度契合 全力推進「家·生活」第二階段深化升級

2021年上半年，國美(493.HK)加快推進「家·生活」第二階段的戰略落地，聚焦科技零售，以數字化賦能，全力打造線上線下虛實融合，以用户思维、平台思维、科技思维、閉環思维為導向的國美新零售生態圈，以積極響應國家推動新型消費加快發展的戰略方向。



自年初起，國家持續加大力度打擊壟斷及不正當競爭行為，為行業提供更公平健康的營商環境及發展空間。與此同時，多項促消費、擴內需的政策相繼出台，大大緩和新型冠狀病毒疫情對零售行業造成的陰霾。國美憑藉持續優化其雙平台新零售生態系統、精細化供應鏈優勢、覆蓋全國的物流網絡及專業化服務，零售服務能力得已大幅提升。報告期內，公司整體銷售收入達26,040百萬元(人民幣，下同)，同比上升36.5%；綜合毛利達3,711百萬元，同比上升67%；綜合毛利率穩步回升，同比上升2.7百分點至14.3%。鑑於國內三線以下城市的消費市場滲透率較低，增長空間廣闊，國美積極開發低線市場藍海，採取「先大後小，先縣後鎮，以縣拓鎮」戰略，於2021年上半年新開縣域店近600家，計劃全年新開店1,000家。截止2021年6月30日，公司線下門店總數為3,895家，縣域店達2,556家。同時，國美靈活運用社交化的方式，以線下門店員工為種子用戶，網格化組建社群，迅速擴大會員體系。報告期內，國美新建社群超過18萬個，累計社群近100萬個，累計社群成員數量同比增長30%，線上線下會員達2.28億。國美網上平台「真快樂」於報告期內亦實現顯著增長，平台購買人數同比約10倍增長，購買商品總數及訂單數同比約4倍增長，活躍用戶數量呈近3倍同比增長，會員複購率約30%，月平均複購人數同比增長約10倍，SKU數突破60萬，其中90%來自於非家電領域，產品豐富度不斷提高。



發揮供應鏈及渠道優勢 降本增效提升盈利能力

在供應鏈方面，國美融合娛樂、科技、低價、服務四大元素，構建起「招商+自採+定製」三位一體的供應鏈平台，並以智能定制，真選商品的原則，打造精細化供應鏈體系。公司持續深化家電供應鏈，優化採購、運營、服務等環節，實現高效率、低成本的運營模式；攜手線上線下第三方商家，打造產品豐富、具有價格優勢的專業家電供應鏈能力；更與多個戰略合作伙伴開展合作，借助創新的營銷工具及線上線下銷售場景的改變，不斷擴大市場佔有率，持續提升市場份額。



在渠道經營方面，國美採用「自營+第三方+代運營」模式，通過自營線上線下平台、第三方平台(京東、拼多多、抖音等)及第三方代運營商，實現全渠道輸出。國美亦積極深化與行業領先的代運營商合作，於供應鏈方面進行深度合作與賦能，把代運營轉化為銷售商，打造創新的代運營生態體系。



高效運用娛樂化手段 全面激發消費市場動力

在新零售變革浪潮下，國美以娛樂化作為重要發展主軸之一，全面深化娛樂化營銷模式，帶動消費需求。公司通過直播、快樂達人秀、搶拼ZAO、短視頻、賽事及遊戲等多元化手段，強化平台與用戶間娛樂購物的交互方式。當中經典的「一搶、二拼、三ZAO」組合拳更能讓用戶以充滿趣味的方式，以低價享受優質產品服務，真正實現娛樂賣、娛樂買、分享樂。此外，國美亦利用國內火熱短視頻平台抖音、天貓及快手，與平台達人合作進行直播營銷。2021年上半年，國美共完成7.5萬場直播，觸達超過3,800萬人。



為響應商務部「以節興市、 以節興商」的政策方向，國美於報告期內舉辦歐洲杯「足球&真快樂」，樹立體育與零售跨界範本。活動通過分戰隊PK直播帶貨的形式促成轉化。球迷可通過內容分享或口碑傳播的形式，將「真快樂」APP推薦給更多志同道合的人，實現新增客群的拓展以及新增流量的引入。 國美其後於2021年7月24日至25日舉行聯合愛奇藝共同舉辦 「2021超樂音樂節」，作為「快樂ZAO城」活動延續，活動不僅設有豪華明星陣容，活動現場更聯合品牌贊助方開設美食、潮流、互動等極具高顏值高趣味的打卡體驗空間，提升客戶體驗。



線上線下深度融合 打造商業集約式發展生態圈

國美已通過「一店一頁」實現線下門店與線上「真快樂」平台的導流互動，並面向所在區域範圍1-8公里內社區家庭客群，提供「模式+能力」輸出，實現多業態、全渠道、全場景高性價比消費體驗。在線下方面，國美網格化覆蓋的線下門店網絡包括五類主力店型︰城市店、商圈店、區域店、社區店及社區驛站，分別為1-8公里內社區家庭客群提供家生活解決方案。截至2021年上半年，線下門店展示總面積達511萬平方米。同時，國美還將積極向「一店多能」轉型，以「場地複用、分時複用、設備共享、服務共享」為四大原則，提高空間資源使用率，實現空間維度上的共享經濟，並打造都市中的「社交客廳」。



此外，為響應商務部印發的《城市一刻鐘便民生活圈建設指南》，國美積極推動便民生活圈各業態聯動發展，構建線上與線下深度融合、虛擬與實體互相補充的商業綜合服務體系。公司計劃全面整合商戶資源，通過小程式、APP、綜合服務資訊平台等，接入購物、餐飲、休閒、文化、養老、家政等線上功能，面向居民提供周邊商品和服務搜索、資訊查詢、生活繳費、地理導航及線上發券、線下兌換等服務，打通智慧社區、智慧管家，融合商業屬性和社會屬性，打造商業集約式發展生態圈。



持續提升物流服務能力 踐行鄉村振興 助力市場下沉

國美近年持續加強升級物流服務能力，加大鄉村市場的開拓力度，促進農村消費升級。報告期內，公司的家送裝、家維修、家清潔、家保養、家換新服務均覆蓋超過2,000個區域，深挖鄉村的需求潛力。



國美致力打造高標準服務體驗，在精準時效、極速送達、優質體驗三方面共同發力。同時，作為大件倉配高端時效產品供應商，國美為客戶提供定製化、準時送達的增值服務。2021年上半年，國美的履約送貨及時率高達98%。國美亦積極打造極致化的日式細節服務場景，通過流程化、高品質、細節化的服務，向使用者提供大件差異化服務體驗，顧客滿意度高達96%。



此外，國美憑藉領先的物流服務能力，為不同行業提供供應鏈解決方案。2021年上半年，國美安迅物流對外業務面向多行業進行客戶開發，目前已聯手多多買菜、美團優選、橙心優選、寧波十惠團、速派開展社區團購業務；與字節跳動、美團合作搬家業務；與尚品宅配&維意定製、敏華、原始元素等商家開發家電、傢具配送業務；並積極開拓與小米有品、網易嚴選等電商平台的合作。



倡導公平競爭 打造共享共建零售生態服務商

國美一直倡導公平競爭，為助力零售行業朝著更公平健康的方向發展，公司致力打造開放的共享共建平台，協助供貨商、商戶及用戶三方進行高效交互。國美利用去中心化的零售基礎設施，以公司的零售能力為驅動力，賦能零售業的合作夥伴，整合更多零售資源，構建更為高效的零售行業共用生態，為廣大消費者提供低碳環保、平等高效、信息安全的可持續消費。此外，國美於2021年7月與擁有國資背景的深圳市投控資本有限公司及深圳怡亞通供應鏈股份有限公司 (002183.SZ)訂立框架合作協議，三方將通過在資本、供應鏈、渠道及產業鏈等方面的合作，合力打造扁平化、共用化、去中心化的大消費生態戰略平台。三方於未來將進行資源互補、強強聯合構建從生產、品牌孵化、品牌運營、渠道管理、营銷管理以及終端銷售的全鏈路一體化服務能力。



國美零售管理層總結道：「2021年上半年，疫情雖尚未消退，但多項鼓勵消費的政策相繼出台，促進了國內消費回補，有效推動經濟全面復蘇，為零售行業注入了強心針。與此同時，國家近年大力推動新型消費加快發展，支持鼓勵傳統商業企業加快數字化、智能化改造，促進線上線下更廣泛、更深入融合。我們很高興當前的國家戰略佈局和政策導向與國美近幾年的發展戰略有著極高的契合度，未來國美將繼續堅持做國家戰略最好的踐行者，助力國家擴內需與消費升級，倡導行業公平競爭與健康發展，不斷提升滿足家生活消費需求、便民惠民，努力成為國家需要、行業需要、人民需要的新型科技零售綜合服務商。國美會繼續秉持『以科技提升效益、以智慧創造美好』的企業使命，繼續深耕『家·生活』賽道，發展成為賽道中的龍頭企業，為廣大社會及股東創造更大價值。」







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