數字化助推全新發展模式，華泰證券中期淨利潤人民幣77.7億元創新高

香港, 2021年8月27日 - (亞太商訊) - 華泰證券股份有限公司(股份代號:6886.HK;「HTSC」、「本公司」或「公司」)公佈2021中期業績。本公司實現營業收入246.16億元(人民幣,下同),歸屬於本公司利潤77.70億元,分別同比增長29.75%、21.32%,創中期業績歷史新高。總資産達7,901.11億元,較2020年末增長10.24%。華泰證券的數字化轉型漸入佳境,以平台化營運打造全新的發展模式,財富管理業務優勢強化,機構業務打開新的增長空間,公司綜合實力持續提升。



平台化效應加快釋放,新增客戶數超180萬



面對數字化浪潮和崛起的新生代投資者,華泰證券在財富管理業務率先打造扁平化組織架構,全面向客戶營運和資産配置轉型,探索總部驅動下的平台化、一體化營運模式。截至6月末,客戶總數達1,892萬,客戶資産超5.2萬億元;根據滬深交易所統計,上半年股票基金交易量為18.04萬億元,保持行業第一。



以聚焦客戶、賦能投顧為核心,漲樂財富通APP與投顧工作雲平台互聯互通,實現雙平台一體化營運,形成閉環業務體系。漲樂財富通基於産品化、智能化營運,以豐富的金融産品和金融場景贏取客戶信心;投顧工作平台則以數據賦能投顧,通過多樣化的智能工具為每位一線投顧輸出總部的一體化的資源和策略,提升開展業務效能,幫助投顧精準匹配、服務更多優質客戶。上半年漲樂財富通新客戶超183萬,華泰國際漲樂全球通APP交易服務能力持續優化。



華泰證券客戶資産配置服務能力不斷提升,金融産品銷售規模穩定增長,達到3,654.36億元;根據中國證券投資基金業協會截至2021年第二季度的統計,股票及混合公募基金保有規模1,079 億元,非貨幣市場公募基金保有規模1,126 億元,均排名行業第二。



基金投顧業務試點機構擴容,市場規模持續增長,推動財富管理商業模式加速升級,華泰證券依托科技平台和專業投研能力,打造總部一體化的基金投顧體系。提升基於大類資産配置的買方投研核心能力,為客戶和投顧提供差異化的組合策略及配置解决方案,上半年業務規模穩增,居行業前列。



此外,華泰證券旗下美國統包資産管理平台(TAMP)AssetMark管理的資産總規模再創新高,截至6月末達到845.94億美元,較2020年末增長約13.52%。



機構業務收入增長超40%,債券業務實現突破



上半年,A股市場以公募、保險為代表的機構日均交易量增長近30%,資本市場機構化趨勢加快,對證券公司跨境一體的綜合金融服務能力提出了更高要求。依托數字化平台,華泰證券的機構業務高效整合研究、投行、投資交易等全業務鏈資源,深化境內外一體化聯動,全面佈局中國內地、香港以及美國市場,聚焦頭部客群,為業務增長開闢機遇。



上半年,受益於投資交易和投行業務的良好表現,華泰證券機構業務收入65.06億元,同比大幅增長43.95%,佔公司總收入比例提升至26.43%;上半年,服務機構客戶數增長超20%,海外機構客戶數量增長42%。



具體來看,投行業務深耕TMT、消費、大健康等新經濟領域,接壤全球資源,持續服務重點産業龍頭客戶。據Wind統計,上半年股權主承銷金額689.92億元,行業排名第三;債券業務發揮股債聯動的優勢,重點發力地方政府債、公司債等,業績實現突破,主承銷金額4,043.59億元,同比大幅增長75.84%,躋身行業第三。境外業務表現亮眼,上半年完成優然牧業等港股IPO保薦項目5個,位居中資券商第二,並完成數字貨運平台滿幫等2個美股IPO項目。



聚焦服務科技創新,華泰證券引導資本助力攻克「卡脖子」技術,據上交所統計,截至6月末科創板企業累計受理家數55家、上市27家,均位居行業第二,科創板跟投項目27個;助力聞泰科技2019年完成A股最大半導體併購交易後,又發行86億元可轉債,為今年以來滬市規模最大的民企再融資項目。



在投資交易業務方面,華泰證券提升資産定價、産品創設、交易及風險對沖能力,加速佈局全品種、跨境內外的客需産品體系和風險管理體系,整體盈利水平提升且收入更趨均衡。上半年場外衍生品規模、場內期權做市交易量行業領先。



面對機構客戶對於交易工具線上化的需求日益多樣,華泰證券在核心業務領域加大科技投入,機構客戶服務平台「行知」持續迭代,研究、融券、場外收益互換、線上路演等業務場景不斷完善;線上證券借貸交易平台高效聯通券源供給方和需求方,為融券業務確立了突出的競爭優勢,截至6月末,融券業務餘額287.04億元,強勁增長694.66%,市場份額達18.39%。



為了驅動傳統金融場景升級,華泰證券還在雲原生、人工智能等領域,通過戰略投資、商業合作的方式,與高潛力科技企業共同探索新技術開發、打磨行業級解决方案,並利用華泰證券豐富的業務場景進行驗證。目前已完成對10家金融科技公司的戰略投資,創新生態初現雛形。



融入全球ESG體系,綠色公司債規模躍居行業首位



服務國家碳達峰、碳中和目標,華泰證券持續實行ESG理念,引導資本向善,本年度MSCI ESG評級從BBB級躍升至A級,為國內券商最高評級。華泰證券資管加入聯合國責任投資原則組織(UNPRI),成為中國加入該組織資管規模最大的券商資管子公司。



為更好服務實體經濟綠色低碳循環發展,華泰證券強化綠色金融業務。根據中國證券業協會數據,上半年發行綠色公司債(含資産證券化産品)98.98億元,躍居行業首位。打造多個節能減碳創新項目,助力首鋼集團發行全國首批基礎設施房地產投資信託基金(REIT)「首鋼綠能」,國家能源集團發行交易所首批碳中和綠色債券等。同時,「益心華泰」公益項目持續深耕長江大保護,「一個長江」項目通過地球一小時直播、「千鶴萬羽」藝術巡展帶動266萬人次關注生物多樣性保護,在聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會在中國召開前夕展示公衆參與的積極力量。



