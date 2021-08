Friday, 27 August 2021, 15:28 HKT/SGT Share: 興業銀行發布2021年半年報:總資產破8萬億 淨利潤同比增長23%

香港, 2021年8月27日 - (亞太商訊) - 「十四五」開局之年,興業銀行保持戰略定力,深化推進「商行+投行」,全力擦亮「三張名片」,加快推進數字化轉型,上半年業績亮眼。8月26日晚間,興業銀行發布2021年半年報,總資産突破8萬億元,較年初增長2.73%;營業收入1089.55億元,同比增長8.94%;歸屬于母公司股東淨利潤401.12億元,同比增長23.08%;不良貸款率1.15%,較年初下降0.1個百分點。



營收增長高于總資產增長,利潤增長快于營收增長,結構不斷優化、資産質量持續向好、市場地位不斷攀升的上揚曲綫,印證了愈發清晰的戰略思路,新一輪五年發展「開局」新氣象也給市場和投資者更多信心。



業績提速保持高質量增長態勢



上半年,興業銀行積極融入和服務新發展格局,統籌發展與安全,縱深推進戰略落地,淨利潤同比增長23.08%,二季度盈利提速,較一季度提升9.41個百分點。經營業績穩中提質,綠色銀行、財富銀行、投資銀行等新動能加快顯效,質量效益同步提升,高質量發展成色更足。



——客戶基礎更加穩固。客戶規模持續擴大,結構不斷優化,企金總客戶數近百萬戶,其中有效及以上客戶較年初增長11.35%至40.47萬戶,占比提升至40.49%;零售總客戶數(含信用卡)繼續增至7761.34萬戶,其中貴賓客戶356.35萬戶,私行客戶數較年初增長10.13%至5.32萬戶;同業客戶覆蓋率保持90%以上,其中非銀金融機構資金管理雲平臺對主要行業非銀金融機構覆蓋率升至92%,較年初提升17個百分點。



——業務結構不斷優化。一是各項貸款增速大于總資産增速。各項貸款較年初增長6.06%,大于總資産增速3.33個百分點。二是綠色融資餘額增速大于對公融資餘額增速。全口徑綠色金融融資餘額較年初增長11.01%,快于集團對公融資餘額FPA增速7.68%。三是非息淨收入增長大于利息淨收入增長。非息淨收入同比增長13.95%至370.45億元,高于利息淨收入增速7.43個百分點,占營收比重提升至34%,其中手續費及傭金淨收入同比增長23.88%,快于非息淨收入增長。四是子公司營收增速大于母行營收增速。子公司營收同比增長43.19%,高于母行營收增速34.25個百分點,占集團總營收比例上升至9.62%。



——資産質量持續向好。在一季度資産質量邊際改善基礎上,半年度不良率和不良餘額繼續「雙降」,撥備覆蓋率和撥貸比繼續「雙升」,不良貸款率較年初下降0.1個百分點至1.15%,不良貸款餘額較年初下降13.44億元至483.12億元;撥備覆蓋率較年初上升38.11個百分點至256.94%,撥貸比較年初上升0.21個百分點至2.95%。



——市場地位穩步提升。「2021年全球銀行1000强」榜單中按一級資本排名提升至第19位,首次挺進20强;《福布斯》「2021全球企業2000强」 較上年提升7個位次至第50位,挺進全球上市公司50强;《財富》「世界500强」排名較上年提升26位至196位,挺進前200强。



「三張名片」愈加亮眼



站在新一輪五年發展起點,興業銀行堅持一張藍圖繪到底,轉變發展理念、增强發展動力、厚植發展優勢,持續擦亮綠色銀行、財富銀行、投資銀行「三張名片」。



綠色銀行方面,以融資+融智爲載體,以交易+做市爲抓手,向著全市場一流綠色綜合金融服務供應商目標全面發力,綠色融資餘額再創新高,達1.28萬億元,較年初增長11.01%;綠色金融客戶數達3.29萬戶,較年初增長24.80%。



發揮綠色金融集團化經營優勢,以更加多元化的融資工具鼎力支持綠色低碳産業發展。綠色貸款較年初增長29.19%至4127億元,位居股份制銀行之首;綠色信托存續規模突破500億元;綠色租賃業務融資規模較年初增長12.09%至384億元;綠色理財落地首款聚利ESG私募産品;綠色債券承銷規模接近160億元,同比增長近1000%。



服務「雙碳」戰略,在國內銀行業率先采納聯合國氣候變化公約「立即實施氣候中性」倡議,推進2030年前實現自身運營碳中和。以全國統一碳市場建設爲契機,發揮金融市場優勢,對接全國統一碳市場的注册登記和清算結算平臺,與上海能源環境交易所達成戰略合作協議,積極布局全國碳市場,當好環境權益做市商。



財富銀行方面,以打造更加開放的投資生態圈爲引擎,朝著全市場一流財富管理銀行的目標邁進。上半年實現財富銀行收入116.50億元,同比增長22.08%,其中理財業務和零售財富代銷類手續費收入86.08億,同比增長43.99%;托管收入17.51億元,同比增長22.79%。



産品端,一方面,銀行理財業務保持平穩發展,理財規模突破1.61萬億元,較年初增長9.02%;其中,符合資管新規的新産品規模1.35萬億元,占比達83.69%;含權益類理財産品規模2716億元,較年初增長47.61%。另一方面,借助投資生態圈建設,産品綫全賽道布局穩步推進。集團內信托、基金、期貨等子公司主動管理資管産品規模穩步增長至4012.49億元。集團外面向市場精選機構的私募産品、公募産品保持較快增長,其中私募證券類産品新增銷量同比增長396.36%,非貨幣公募基金産品銷量同比增長67.55%,保有量1490.56億元,同比增長122.45%。



銷售端,「零售+企金+同業」全渠道銷售協同發力。零售財富類産品銷售突破2.49萬億元。企金機構理財業務快速發展,行內機構專戶理財餘額超600億元,較年初翻番。依托銀銀平臺,通過「財富雲」拓展多家銀行代銷渠道合作,保有規模首次突破千億,較年初增長80%,銀銀合作面向同業及終端客戶財富産品銷售5200.84億元,同比增長60.02%。



投資銀行方面,資産挖掘、銷售與表外直接撮合能力不斷提升,以全市場一流投資銀行資源整合者爲目標持續推進投行生態圈建設。上半年包括「股、債、貸、轉」全産品的「興財資」朋友圈擴大至150餘家,投資銀行(投行和代客FICC業務)實現合計收入39.15億元,同比增長25.97%。



債券業務保持市場領先,金融市場做市商地位繼續鞏固,新興業務多點開花。非金融企業債務融資工具承銷規模逆勢實現3%的正增長,達3617.47億元,銀團融資、幷購融資保持快速增長態勢,分別同比增長189.98%、162%,權益融資通過私行渠道完成興投優選主基金募資10.42億元。



從持有資産轉向管理資産,輕型投行模式漸露鋒芒,半年度通過「興財資」平臺資産流轉規模1320.85億,同比增長58.24%;向理財提供基礎資産超過550億元,有效助力財富銀行建設。



數字化轉型全面提速



進入數字化時代,興業銀行將數字化轉型作爲生死存亡之戰,圍繞「1234」戰略,深化科技體制機制改革,持續加大科技投入,壯大科技隊伍,構建連接一切能力,打造最佳生態賦能銀行。



在去年科技體制機制改革「立柱架梁」基礎上,進一步理順分行與金融科技子公司興業數金區域研發中心工作模式,在廣州、武漢、西安新設研發分中心,科技人員數量增至2500人,系統自主掌控比例達70%。完善「BA(業務分析師)+SA(系統分析師)」協同機制,制定76個BA和SA共性雙綫指標,推進業務與科技更加深度融合,累計投産項目63個,同比增長117%。



堅持不懈建生態、搭平臺、擴場景,融入和服務國家管理、社會治理、生産經營、居民生活,構建更加開放多元的場景生態圈。F端,建成上綫涵蓋結算、投資、融資、支付、托管等在內的第三方開放平臺同業與金融市場統一門戶,注册機構2328家;推進「財富雲」「錢大掌櫃」迭代升級,賦能財富銀行建設,「財富雲」上綫59家代銷機構,「錢大掌櫃」簽約客戶突破1500萬戶。G端,持續豐富完善「福建金服雲」平臺場景和産品,引金融活水,服務小微企業和鄉村振興,累計注册企業12.57萬戶,解决平臺客戶融資需求681.19億元,幷基于「金服雲」拓展上綫面向全國的「興業普惠雲」平臺。B端,場景生態平臺新增落地467個至2668個,覆蓋結算性存款達1422.29億元,教育雲和醫療行業綜合支付平臺取得階段性進展。C端,手機銀行正式接入鴻蒙原子化服務,融入鴻蒙生態,有效客戶4020.31萬戶,較年初增加超過320萬戶。



推進綫上線下相結合,加快網點智能化建設和客戶服務智能化改造,網絡金融櫃面替代率95.83%,主要金融産品(理財、基金、保險等)的線上交易筆數占全渠道比例超96%。同時通過智能化自助渠道以及「智能文本+智能語音」兩大客服機器人,進一步提升客服分流率,人工客服服務占比下降至40%。







