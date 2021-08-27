環球醫療公佈2021年中期業績

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|經營業績穩健提升，醫療業務扎實推进
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香港, 2021年8月27日 - (亞太商訊) - 通用環球醫療集團有限公司（「環球醫療」或「公司」；股份代號：2666.HK）董事會（「董事會」）欣然宣佈公司及其附屬公司（「集團」）截至2021年6月30日止六個月（「報告期內」）未經審計中期業績。2021年上半年，面對複雜多變的內外部經濟環境，集團繼續夯實金融業務根基，紮實推進醫療業務發展，經營業績實現了穩健提升。
2021年中期業績摘要
-- 收入約為人民幣5,007.5百萬元，較2020同期約人民幣4,024.2百萬元增長24.4%；
-- 期內溢利約為人民幣1,125.5百萬元，較2020同期約人民幣861.0百萬元增长30.7%；
-- 普通股權益持有人應佔期內溢利約為人民幣1050.0百萬元，較2020年同期約人民幣793.4百萬元增长32.3%；
-- 資產總值約為人民幣69,894.9百萬元，較2020年12月31日的約人民幣61,511.0百萬元增長13.6%；
-- 普通股權益持有人應佔權益約為人民幣12,363.4百萬元，較2020年12月31日的約人民幣10,770.5百萬元增長14.8%；
-- 截至2021年6月30日止六個月的股本回報率為18.15%，總資產回報率為3.43%。
回顧報告期內，集團實現收入人民幣5,007.5百萬元，較上年同期增長24.4%，主要源於上半年新增併表醫療機構及金融業務穩步成長；期內溢利人民幣1,125.5百萬元，較上年同期增長30.7%；普通股權益持有人應佔期內溢利人民幣1,050.0百萬元，較上年同期增長32.3%；截至2021年6月30日，集團資產總額為人民幣69,894.9百萬元，較上年末增長13.6%，資產負債率75.18%，資產狀況總體安全可控。
醫院集團規模擴大，經營效益穩步提升
醫院集團是打造醫療健康集團的核心資源。2021年上半年，集團繼續積極參與國有企業辦醫院的整合承接工作，同時有序推進已簽約項目的交割併表工作。截至2021年6月30日，集團已累計簽約醫療機構56家（其中包括5家三甲醫院和29家二級醫院），合計開放床位數超過15,000張；已併表醫療機構41家（其中包括3家三甲醫院和19家二級醫院），合計開放床位數10,082張。
回顧報告期內，醫院集團業務收入約人民幣2,118.4百萬元，較上一年同期增長37.2%，主要源於同期新增醫療機構併表所致；其中綜合醫療服務收入約人民幣1,985.5百萬元，較上一年同期增長35.2%；供應鏈業務收入約人民幣390.5百萬元，較上一年同期增長76.1%。
從運營情況來看，2021年上半年，集團已併表醫療機構的總診療量為2,937,210人次，較去年同比上升約38.5% ，較2019年同比上升約13.3% 。醫療業務收入半年全口徑合計達人民幣2,004.0百萬元，較去年同比上升約19.1% ，較2019年同比上升約11.7%；已並表三級醫院單床收入達到年化人民幣60萬元，已並表醫療機構整體單床收入提升至年化人民幣40萬元。
集團秉承品質醫療的服務理念，有序推進已並購醫療機構的投後管理，構建醫院管理集團「學科」「運營」「服務」三大核心能力體系，打造集安全、有效、可及、人文於一體的服務優勢；同時，集團依託醫院集團的發展基礎，在設備銷售、設備維保、醫學檢驗、康養、保險等多個領域展開業務佈局，並在高效服務集團內部醫院的同時，積極拓展外部客戶，逐步建立規模化發展基礎，持續完善健康產業佈局。
金融板塊基礎夯實，業務發展穩健安全
集團金融業務以融資租賃業務為主。環球醫療努力形成創新、優質、高效的金融服務模式，為集團實現高質量發展提供基礎保障。2021年上半年，集团不斷加強重點區域業務精耕細作，精準對接客戶需求，提升業務開發效率；同時持續提升風險管控力度，確保業務安全健康發展；緊跟金融形勢的變化，合理控制融資成本，確保業務的資金需求。
報告期內，集團實現金融服務利息收入人民幣2,262.0百萬元，同比增長10.4%；實現息差毛利人民幣1,399.3百萬元，同比增長28.3% 。各項業務指標均保持良好水平，生息資產平均收益率7.79% ，計息負債平均成本率3.84% ，淨利差3.95% ，淨息差4.49% 。
集團持續優化租前－租中－租後動態管理流程，強化責任鏈接，全力保障資產質量。截至2021年6月30日，生息資產淨值達人民幣59,942.3百萬元，較年初增長12.0%；不良資產率0.98%，30天逾期率0.85%，撥備覆蓋率216.28%，資產質量總體安全可控，且繼續維持在行業領先水平。
未來展望
2021年是環球醫療推進戰略落地、提升核心能力的關鍵一年。下半年，集團將繼續嚴格按照「十四五」規劃總體部署，沉著應對各種風險與挑戰，金融業務嚴控風險，穩健發展；醫療業務做優做強，突出特色；健康產業完善佈局，夯實基礎；積極踐行以品質醫療守護生命健康的使命，推動全集團高質量發展實現新突破，為打造值得信賴的醫療健康集團不懈努力，為全體股東創造更大的價值與回報。
有關通用環球醫療集團有限公司
通用環球醫療集團有限公司（「環球醫療」；股份代號：2666.HK）是一家以醫療健康為主業的央企控股上市公司，由國有骨幹企業通用技術集團控股。環球醫療長期專註於中國高速發展的醫療健康產業，以醫療服務為核心，金融服務為基礎，憑借現代管理理念、專業人才團隊、優質醫療資源、雄厚資金實力以及包容進取的企業文化，努力打造值得信賴的醫療健康集團，逐步構建共享共贏的健康產業生態系統。公司旗下擁有56家醫療機構，分布於陜西、山西、四川、遼寧、安徽、河北、北京、上海等14個省份及直轄市，其中包含5家三甲醫院、29家二級醫院，總床位數超過1.5萬張。未來，環球醫療將牢牢把握中國醫療健康產業的良好契機，積極響應 “健康中國” 戰略，努力為中國衛生健康事業貢獻央企力量。
本新聞稿由專顧投資者關係（亞洲）有限公司代表通用環球醫療集團有限公司發佈。
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話題 Press release summary
部門 健康与医药
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