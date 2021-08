德信中国公佈2021年中期收入增長68.5%達人民幣13,071.0百萬元

香港, 2021年8月26日 - (亞太商訊) - 德信中国控股有限公司(「德信中国」或「公司」;股份代號:2019)宣佈截至2021年6月30日止六個月未經審核中期業績。



營收規模及盈利能力進一步改善

2021年上半年,集團堅持優化及多元化業務發展戰略,企業的實力持續提升。因此,集團之營收規模及盈利能力進一步改善,實現總收入人民幣13,071.0百萬元,毛利人民幣2,850.1百萬元,同比分別增長68.5%與37.7%,核心利潤人民幣2,084.0百萬元,同比增長15.0%。銷售業績亦同樣亮眼,實現半年全口徑合約銷售額人民幣43,030.0百萬元,同比增長近67.4%,體現出市場對集團產品及服務的高度認可。



在土儲擴張方面,2021年上半年,集團新增總建築面積約493萬平方米,且75%新增土儲面積均位於一二線城市。截至2021年6月30日,集團在全國27個核心城市共運營161個項目,期末總土儲約為1,993萬平方米,進一步夯實長三角、珠三角,成渝雙城及華中經濟帶四大核心都市圈的戰略佈局。



財務槓桿保持穩定及健康水平

集團的財務槓桿目前保持穩定及健康水平。截至2021 年6 月30 日,現金及銀行結餘(包括受限制現金)為約人民幣17,840.8百萬元(2020年12月31日:人民幣15,648.2百萬元),較2020年同期增加14.0%。集團的淨資本負債比率(按銀行及其他金融機構借款總額扣除受限制現金以及現金及現金等價物後除以權益總額計算)為72.4%,相較於截至2020年12月31日的75.0%減少2.6個百分點。



未來展望: 「立足浙江、深耕長三角、佈局四大都市圈的核心城市」

展望2021年下半年,集團將繼續強調「練好內功,穩健發展,堅持以客戶需求為中心,為客戶創造價值」的經營觀,堅守「杭派精工」的品質形象。



在中央政府穩房價、穩地價、穩預期及集中供地的大政策背景下,集團將堅持穩健發展,堅持「立足浙江、深耕長三角、佈局四大都市圈的核心城市」的佈局,堅持審慎融資,優化資本結構,持續改善融資成本,深化「選擇性、戰略性」的資本合作戰略,以求實現規模、利潤、品牌的均衡發展,實現有質量及穩健的增長,給所有投資者帶來長期和穩健的投資回報。



有關德信中国控股有限公司

德信中国控股有限公司是一家植根於中國浙江省的領先綜合型房地産開發商,專注於住宅開發,商業和綜合性物業的開發、運營及管理。公司於1995年成立,2012年至今穩居杭州本土房企前三甲,2014年進軍海外,並持續穩步拓展。2019年,公司成功在香港聯合交易所有限公司主板上市,股份代號:2019。



