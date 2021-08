Thursday, 26 August 2021, 21:13 HKT/SGT Share:

來源 YEAHKA LIMITED 移卡公佈2021年中期業績 科技賦能業務收入佔比持續提升 強化科技賦能 移卡打開業績增長天花板

香港, 2021年8月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的基於支付的科技平台 — 移卡有限公司(簡稱「移卡」或「公司」)(股份代號:09923.HK)發佈2021年中期業績公告。與上年同期相比,移卡2021年上半年收入同比增長30.2%,至14.0億元人民幣;淨利潤同比增長30.7%,至2.9億元。



其中一站式支付服務收入同比增長18.0%至人民幣10.4億元;商戶流量作為移卡商業數字化生態系統建設的基礎,2021年上半年支付業務活躍商戶數同比增長30.6%,超613萬,觸達消費者數量同比增長67.2%,達8.2億,由此也帶動科技賦能商業服務收入的增長,同比增長86.6%,達到3.6億元人民幣,毛利貢獻由2020年同期的34.9%提升至43.5%。



值得注意的是,移卡還公佈了到店電商業務,該業務利用支付業務觸達的海量用戶群體,增加商戶與消費者之間的互動,提升商戶業績,並為消費者帶去更多的本地生活優惠權益。目前該業務現已服務商戶近萬家,C端付費消費者數超過142萬,收入人民幣4,494.5萬元。



移卡表示:「未來公司將繼續不斷利用經驗豐富的產研團隊,充分挖掘生態中的流量價值和數據價值,延展業務邊界,推動技術創新及數字化解決方案在商戶及消費者間的普及,致力於成為一家互聯網綜合服務提供者,為股東、員工和社會創造可持續的長期價值。」



公司董事會主席、行政總裁兼執行董事劉穎麒先生表示:「基於我們對公司業務增長策略的信心和對核心人才激勵的重視,公司也近期宣布總計不超過1億美元的股份購買計劃,購買的股份將用於優秀員工的受限制股份的發放。」



一站式支付服務:穩中有突破



2021年上半年,隨著疫情得到有效控制,中國實體經濟開始復甦,移卡業務的發展也重回正軌。作為一家以支付業務為基礎的創新科技公司,商戶流量是移卡商業數字化生態系統建設的基礎,也是為商戶提供商業賦能服務、實現消費者洞察的重要支點。



為獲取更多的商戶流量,2021年上半年,移卡為商戶提供了更具吸引力的收費政策,並且主動調整渠道分傭機制以激勵渠道合作夥伴、強化銷售體系。此外,移卡也在積極的推動與各大股份制銀行、城商行和農商行之間的商戶支付服務系統共建工作,通過聯合收單等合作方式,為公司獲取支付業務商戶提供更加多元的抓手。



經過不斷的努力,移卡支付業務基礎不斷夯實。截至2021年6月30日,移卡與超過1.3萬家獨立銷售代理和銷售合作夥伴以及超過1300家SaaS合作夥伴建立合作,形成遍及全國30省、324市的立體化、層級化渠道網絡,並且與63家銀行實現商戶資源共享。



得益於公司渠道多元化的進一步提升,以及基於不同地域的精細化營銷策略,2021年上半年移卡支付業務活躍商戶數超613萬,同比增長30.6%,觸達消費者數量達8.2億,同比增長67.2%,由此帶動公司支付業務GPV(支付交易總額)表現強勁,達到人民幣9,904億元,同比增長56.1%,支付業務收入也同比增長18.0%至人民幣10.4億元。



值得注意的是,移卡基於應用程序的支付GPV同比增長72.9%,在支付業務中的收入佔比從上年同期的55.8%增長至61.8%,二維碼日交易筆數峰值近4,200萬筆,這表明移卡聚合支付業務收入開始超過傳統支付業務,成為拉動移卡支付業務進一步增長的主要力量。



根據艾瑞諮詢報告顯示,中國第三方移動支付市場規模2025年將達到456.2萬億,2020至2025年復合增長率為12.9%。移卡認為,整體線下聚合支付的市場滲透率仍存在較大提升空間。聚合支付以外,移卡還積極與商業銀行合作,持續推進數字人民幣的落地,滿足市場對數字人民幣支付能力的需求,擴大一站式支付服務範圍。



據了解,移卡專項團隊正在加快突破包括移動支付和終端安全在內的數字人民幣關鍵技術,如交易接口、管理錢包、基於錢包和金融IC卡交易場景的創新應用、區塊鏈和數字人民幣的結合應用、及數字人民幣晶片卡等,並且已經在多個城市和銀行聯合開展試點工作。



科技賦能業務:全面開花



當前數字經濟和金融科技快速發展,為移卡業務從支付擴充到數字化的科技賦能商業服務提供絕佳機會。



移卡始終貫徹「始於支付,超越支付」的發展戰略,為商戶和消費者不斷創造超越支付業務的價值,並致力於建立一個獨立可持續發展的商業數字化生態系統,以提高社會效率,推動中小微商戶和社會數字化轉型升級。



移卡目前除了為商戶提供一站式收款以外,還提供包括進銷存管理、訂單管理、私域流量管理、報表分析等,助力商戶降低經營成本、更有效率的獲客及提高客戶忠誠度。



在餐飲、零售、母嬰、服裝、商超等垂直領域,移卡提供收銀軟硬一體機「智掌櫃」、一站式經營平台「樂售」、商業 SaaS「智百威」等產品;針對小微商戶的共性需求,移卡開發了包括智慧店鋪、聚惠掃掃、約惠圈等標準化的 SaaS 產品;此外,移卡還建立了 SaaS 開放平台,面向SaaS 合作夥伴提供標準化組件工具包。



截止至2021年上半年,移卡科技服務的商戶數量達169萬,同比增長188.9%,對公司的毛利貢獻由2020年同期的34.9%提升至43.5%;其中,SaaS數字化解決方案錄得收入人民幣2,733.7萬元,同比增長134.3%;精準營銷服務錄得收入超人民幣2.4億元,同比增長68.5%;金融科技服務錄得收入人民幣4,272.4萬元,同比增長18.7%。



在B端之外,移卡在積極的拓展C端業務,推動B、C兩端的業務融合。



2020年下半年,移卡開始試運行到店電商業務,在幫助商戶增進與消費者互動的同時,也幫助消費者享受到更多的本地生活優惠權益。



移卡認為,到店電商服務有助於在公司生態內進一步深化對商戶和消費者的連接,也是除SaaS數字化服務、精準營銷和金融科技服務以外,以支付業務為入口建立的重要產品應用。要知道,2021年上半年移卡支付業務活躍商戶數超613萬,觸達消費者數量達8.2億。通過復用集團支付和SaaS的線下渠道體系,移卡能夠大幅降低獲客成本。



具體而言,在電商平台供給側方面,移卡以支付業務觸達的商戶資源為基礎,逐步在全國拓展了近萬家本地商戶,商戶可以在平台上當地產品專家的指導下,為火鍋、燒烤、正餐等不同類型的商戶設計滿足消費者需求的優惠套餐並實現電商平台的上架;消費者側,移卡可根據用戶的消費偏好,為其提供定制化、高性價比的生活服務。



截止至2021年6月30日,移卡到店電商業務已服務近萬家商戶,C端付費消費者數已超過142萬,平台GMV超過人民幣7,100萬元,整體收入人民幣4,494.5萬元。



需要注意的是,國內本地生活服務市場規模龐大,並且還在飛速擴張。根據艾瑞諮詢報告顯示,2020年,中國本地生活服務市場規模為19.5萬億元,而這一數字到2025年將會增長至35.3萬億元,本地生活服務線上滲透率也將由2020年的24.3%,增至2025年的30.8%。



移卡表示,未來會持續加大對到店電商業務的投入,為消費者帶來更優惠、更便利且更優質的本地生活服務。相信隨著市場戰略的持續推進,以及B、C兩端的進一步融合,移卡到店電商業務會爆發出更大的潛力,也會推動移卡業績進一步增長。







