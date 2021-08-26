天韵國際公佈2021年中期業績



香港, 2021年8月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號 : 6836.HK）公佈截至2021年6月30 日止六個月（「回顧期」）之中期業績。



二零二一年上半年中國經濟開局良好，在消費和製造業投資帶動下持續錄得增長，消費信心逐步恢復，消費市場活力顯現。在利好的經營環境及持續好轉的消費情緒下，集團的業務繼續蓬勃發展，財務狀況維持穩健，研發創新不斷突破，產能持續提升，生產效率及產品結構優化等持續推動。集團收益、毛利及純利分別增長54.3%、54.2%及87.5%至人民幣472.2百萬元、人民幣131.8百萬元及人民幣89.5百萬元。其中，自家品牌的加工水果產品和新推出的飲料產品的銷售增長顯著，同比增長92.0%。業績表現令人鼓舞之餘，集團的企業核心競爭力亦進一步鞏固。



重磅新品飲料反響熱烈 自家品牌發展如虎添翼

集團作為國內外食品資質認證最爲齊全的食品企業之一，旗下自家品牌「天同時代」、「繽果時代」以及「果小懶」等一直以安全、健康及美味的形象深受消費者愛戴，成功登陸包括大潤發永旺、京客隆、金虎和家家利等知名連鎖超市和賣場，並於全國27個省份、直轄市及自治區佈局銷售網絡。



回顧期內，集團以運動健康為理念推出全新自家品牌「享派Shiok Party」維生素運動飲料，迅即成為消費者的健康安全的新選擇。「享派Shiok Party」系列飲料與主流健康趨勢吻合，不含人工合成咖啡因，不添加防腐劑，採用天然健康原料，快速打開局面，市場反響熱烈，並獲得經銷商及客戶的認可，實現集團「跨界」佈局。集團亦於今年3月推出自家研發，集果肉、果汁和維生素營養於一體的大果粒飲料「妖果季」。產品自亮相2021年春季糖酒會即引來市場及經銷商高度關注。集團目前已推出的含桃粒、葡萄粒及草莓粒三款果汁口味。預計包括荔枝、橙子、椰子、山楂、梨、枇杷等更多口味的果肉果汁飲料將陸續推出。



除新產品外，集團亦在產品工藝技術及包裝等方面持續進行提升。回顧期內，集團不斷推動產品種類及口味多元化，並分別設計了針對年輕群眾及國潮風的包裝系列，成功滿足廣大消費者嚐新意願，加快自家品牌的滲透度及知名度。



OEM及新鮮水果銷售繼續並駕齊驅

縱使全球疫情仍然反覆，全球各地對入口中國製造的各種加工水果及罐頭產品依然有一定的需求。集團的OEM業務於疫情困擾全球下並未停步，服務覆蓋五大洲包括英國、歐洲、加拿大、美國、澳大利亞、新西蘭、東南亞、日本等地區的國際知名品牌，為集團提供穩定的收入貢獻。另外，集團亦一直有挑選並轉售部分新鮮水果原材料予本地的鮮果批發商。回顧期內，集團以提供更豐富及多元化的優質水果為己任，以增加國內外不同產地的鮮果原料的銷售及加工為目標，積極尋找擁有新鮮水果國內外銷售渠道及開拓新鮮水果相關的商業合作，迎接中國生鮮零售市場帶來的龐大機遇。



產能提升及自動化成效卓著 為業務發展奠下穩健基礎

現時，集團位於山東的新建5號和6號生產車間項目的建設工程已全面啟動，預期於2021年竣工及開始投入使用，新增產能將逐步提升。集團於中國雲南省紅河州的全新雲南生產基地項目計劃亦正式落地建設，預計2022年開始投入運營。雲南生產基地計劃佔地面積超過130,000 平方米，總規劃設計產能達每年90,000噸，將聚焦於熱帶加工水果產品，擬興建設施包括研究中心、加工中心、分選中心、銷售和貿易中心及倉儲物流中心，同時亦將促進集團在全中國的倉存和物流的更妥善安排，提升自家品牌產品的成本效益。回顧期內，集團亦啟動位於湖北宜昌市遠安縣的新項目，將有效增加飲料等產品的產能，對集團開拓中國華中市場具有戰略意義。隨著集團位於山東、湖北及雲南生產基地的新產能逐步釋放，預計集團的總產能將全面顯著提升，助力集團更長遠堅實的發展。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「展望未來，隨著中國食品飲料行業繼續受益於內循環加速和消費升級趨勢，集團亦捉緊經濟復蘇節奏於產品線延展、新產品研發、產能擴充及穩健經營等方面爭取好成績。在政策扶持下，零售消費、服務業將有望進一步回暖，推動下一階段的經濟發展。集團多年來企穩中國加工食品行業，建立了品牌、產能及銷售網絡等優勢。面對行業的急速變化及發展，集團對未來有充分信心，我們將繼續秉承穩健經營的理念，持續推動內生增長，並期望通過合宜的併購及戰略合作機會加快發展，進一步擴大於中國乃至全球的市場份額，為股東及投資者創造價值。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品，(ii)生產及銷售飲料產品及(iii)新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。飲料產品以自家品牌「享派 Shiok Party」出售。



集團致力於為客戶提供健康安全的產品，作為國內外資質認證最為齊全的食品企業，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS食品（高級）、FDA (FSMA)、HALAL、SC、KOSHER、BSCI及ISO22000認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。同時，在國內，集團作為「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。自2016 年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可，並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標誌」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年，集團榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com









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