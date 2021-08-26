匯景控股2021年中期業績合約銷售額增長強勁 升幅逾162%

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|堅持「一主一核兩翼」業務格局
繼續構建「產、城、人」融合的高品質發展之路
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香港, 2021年8月26日 - (亞太商訊) - 立足大灣區的中國綜合住宅及商用物業開發商匯景控股有限公司（「匯景控股」或「集團」﹔股份代號﹕9968）今天公佈截至2021年6月30日止的中期業績。
合約銷售增長強勁 業績穩步提升
截至2021年6月30日止六個月（「期內」），集團憑藉的「一主一核兩翼」戰略佈局、優質的物業組合及專業的服務，業績得以在逆境之下實現有質量增長，錄得合約銷售約人民幣6,411.0百萬元，同比增長約162.0%，期內推售的項目其中主要包括九里灣花園、平湖幸福里、雁湖生態文旅小鎮、滙景發展環球中心等。期內，集團錄得純利約為人民幣453.4萬元，同比增長48.2%；純利率為14.7%。
期內，集團收益同比增長35.8%至約人民幣3,092.7百萬元，已交付建築面積約399,443平方米，較上年增長67.2%，其中主要交付項目包括九里灣花園、雁湖生態文旅小鎮、合肥滙景城巿中心。
不斷豐富土地儲備 積極推進城市更新
集團於期內繼續圍繞「立足大灣區，深耕東莞，布局華南，華中及華東地區」的使命，把握趨勢，重視城市發展潛力，進而不斷增加土地儲備及提升城市發展潛力。截至2021年6月30日，集團擁有3,578,982平方米土地儲備，分佈於12個城市，26個項目及5塊土地。期內，集團新增的土地儲備總建築面積達約58.2萬平方米，分佈於5個項目。
城市更新項目方面進展良好，期內新增1個城市更新項目完成供地目標，即沙田稔州片區項目，佔地面積約77,321平方米；樟木頭寶山項目及虎門新灣項目進展順利，預計年內將完成供地目標。
與此同時，新增1個前期服務商，即東莞洪梅洪屋渦片區項目，佔地面積約485,300平方米。至此，集團已取得8個項目的前期服務商資格，佔地面積約204萬平方米。另有12個項目正在推進獲取前期服務商，涉及更新單元用地面積約280萬平方米。集團會繼續把握城市發展機遇，收購具有戰略性區位優勢的土地，並深化城市更新項目佈局，致力成為大灣區城市更新領域中領先的發展商。
維持穩健財務管理 持續改善資本架構
集團的財務穩健，回顧期內總資產達人民幣162.7億元，淨負債率為14.0%。評級機構聯合評級授予集團「B+」評級，評級展望正面。未來，集團將通過經營活動所得現金、銀行融資以及上市的所得款項淨額來進一步改善資本債務結構，降低融資成本。集團亦將持續加強現金流管理，加快回款，提高資金周轉率。
未來發展：緊抓機遇，深耕灣區，產城融合，產品提質
隨著新冠疫情的影響逐漸減退，中國經濟發展穩步提升。集團亦採取更加積極的銷售策略，確立自身的戰略定位，促進產業經濟升級。集團將繼續以「住宅開發為主營業務，以城市更新為核心、文旅康養和科創產業為雙翼」的「一主一核兩翼」業務格局，利用自身優勢及雄厚資源以確保擁有充足且優質的土地儲備，並通過聯動上下游產業鏈條，為城市帶來人居和產業的綜合煥新，為客戶提供更全面更多元化的「新生產」和「新生活」美好方式。未來，集團將繼續提升集團綜合競爭力，致力帶來持續的回報回饋股東。
話題 Press release summary
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