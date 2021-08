Thursday, 26 August 2021, 08:23 HKT/SGT Share:

來源 VCREDIT Holdings Limited 維信金科2021中期實現重大轉虧為盈 總收入大幅上升56.2%至人民幣18.80億元 風險管理調整湊效帶動出色表現

香港, 2021年8月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的獨立線上消費金融供應商維信金科控股有限公司(「維信金科」或「集團」; 股票編號:2003.HK)欣然公佈截至2021年6月30日止6個月(「期內」)未經審核之中期業績。期內,集團總收入上升56.2%至人民幣18.80億元(2020上半年:人民幣12.04億元)。而集團經調整淨利潤( )錄得人民幣8.05億元(2020上半年:經調整淨虧損( )人民幣10.42億元),實現重大轉虧為盈。董事會建議派發中期股息每股股份10港仙及特別股息每股股份10港仙。



期內,集團策略性完成了於2020年下半年起啟動的風險管理調整,並將策略重點轉移至更優質及近乎優質的客戶,同時通過為客戶提供多元化的渠道及優化客戶體驗,從而提高運營效率,增強對目標客戶的識別及市場滲透。加上中國經濟及市場狀況改善,以及對消費金融產品需求的復甦導致貸款實現量大增,導致消費者的融資需求持續強勁,以致集團期內實現出色的經營表現及財務業績。



集團主要透過純粹的線上貸款發放流程提供分期付款信貸產品,當中服務包括「直接貸款」、「信託貸款」、「信用增級貸款撮合」以及「純貸款撮合」。期內,交易總數目為1.7百萬宗,信貸產品的平均期限約為9.6個月,平均貸款規模約為人民幣13,091元。



策略變革見成效

透過結合改變於集團的策略重點及前瞻性管理擴大用戶群,集團的註冊用戶數目達到103.5百萬人,貸款撮合量實現大幅增長。而為觸達更多目標客戶,期內,集團擴大獲客渠道網絡及使用行業平台,與例如OPPO、小米及中國電信等新渠道合作。同時,為改善集團的逾期率及資產質量指標,集團以優質及近乎優質的客戶群為目標,而該等指標目前較COVID-19疫情前的水平大幅提升,資產質量的良好成果乃由集團的信用風險模型迭代所推動。



資產質量不斷提升

期內,集團又實施了新一代多源評分卡,以進一步提升了風險管理能力。集團基於不斷變化的宏觀環境及客戶行為,於期內進行了複雜測試,為風險政策優化策略提供了更多見解。在資產質量的主要領先指標中,集團的首次付款逾期率( )於期內維持在與2020年第四季度首期款逾期率約0.4%的相若水平。同時,集團的一至三個月逾期率( )及三個月以上逾期率( )達到歷史最低水平,分別由2020年第四季度的2.50%及2.86%下降至2021年第二季度的2.06%及1.40%。



具備穩定資金來源

截至本期間末,集團已與64家外部資金合作夥伴,當中包括商業銀行、消費金融公司及信託等建立長期合作關係,確保穩定的資金來源,以滿足客戶未得到充分服務的借款需求。得益於穩固的合作,集團的資金成本持續呈下降趨勢。此外,集團一直在探索與第三方擔保公司及資產管理公司的潛在合作商機,以為產品運營、營銷策略及信貸風險模型賦能,以確保集團的資金合作的靈活性和安全性。



展望

展望未來,維信金科作為一家以創新為導向的科技驅動型金融公司,將致力保持靈活、高效及規範的業務模式。集團將持續通過系統化營銷策略、升級信貸風險算法及模型以及優化產品運營,滿足集團優質及近乎優質客戶尚未得到充分服務的信貸需求。同時透過積極簡化及擴展信貸解決方案,提高服務能力,以及通過持續研發,提升以風險為中心的技術能力。在監管越趨收緊的環境下,行業前景仍然充滿競爭,但憑藉維信金科的靈活變革,審時度勢的積極態度,配合集團充滿活力的企業價值觀和文化,相信未來可維持在業內的穩定增長。維信金科,讓金融服務觸手可及。



有關維信金科控股有限公司

維信金科控股有限公司(「維信金科」)是中國領先的獨立線上消費金融服務提供商,擁有超過十年的行業經驗。公司主要向未得到傳統金融機構充分服務的優質及近乎優質借款人提供純線上消費產品,產品的資金全來自持牌金融機構,有關融資結構有能力提供消費信貸服務予全中國客戶。同時,維信金科為合作持牌金融機構提供各種風險裁量程度的解決方案及靈活的利潤分享機制,以加強資金的可擴展性和可持續性。

網址:http://www.vcredit.com/



傳媒查詢,請聯絡:

創昇財經公關有限公司

電話:(852) 3182 3912 / 3182 3909

電郵:team@chatwinpr.com







話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network