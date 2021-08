Wednesday, 25 August 2021, 21:52 HKT/SGT Share: 光麗科技2021 年上半年純利飆升至 2,660 萬港元 繼續以多元化戰略推動業務發展

香港, 2021年8月25日 - (亞太商訊) - 以香港為基地的數位存儲產品、電子元件及相關技術支援供應商光麗科技控股有限公司(「光麗科技」或「公司」;股份代號:6036 )及其附屬公司(統稱為「集團」)宣佈其截至二零二一年六月三十日止六個月(「二零二一年上半年」或「回顧期內」)的收益為約1,423.9百萬港元,按年增長約97.6%。而本公司擁有人應佔溢利由截至二零二零年六月三十日止六個月(「二零二零年上半年」或「去年同期」)的1.0百萬港元飆升至約26.6百萬港元。



於回顧期內,半導體市場需求激增,越來越多客戶尋求建立更具彈性的本地供應鏈或在具競爭力的技術上自給自足,代替依賴進口芯片,以迎接2019冠狀病毒疾病(「COVID-19」)後的經濟復甦。全球半導體短缺導致電子產品平均售價上升,從而帶動集團利潤率擴張。加上集團與本地製造商的緊密聯繫,光麗科技作為數碼存儲產品及通用電子元件的穩定供應商,在前所未有的市場形勢下取得出色的業績。



業務回顧



集團的兩大產品分部數碼存儲產品及通用元件,於回顧期內分別佔集團總收益的79.7%及20.3%。



數碼存儲產品的收益約為1,135.5百萬港元(二零二零年上半年:487.3百萬港元)。分部毛利增加至約109.2百萬港元(二零二零年上半年:30.4百萬港元),較去年同期增加259.4%。毛利率增加至9.6%(二零二零年上半年:6.2%),主要歸因於客戶基礎進一步擴大,及全行業半導體短缺和供應鏈限制帶動平均售價上升。



集團的另一業務分部─通用元件錄得穩定增長,收益由去年同期的約233.5百萬港元按年增加23.5%至回顧期的約288.4百萬港元。該分部的毛利增加15.0%至約31.9百萬港元(二零二零年上半年:27.7百萬港元),毛利率下降至11.1%(二零二零年上半年:11.9%)。



展望



展望未來,電子產品需求龐大,汽車及工業電子領域的新興技術應用迅速增加,集團對未來幾年的整體電子市場持樂觀態度。此外,半導體供應並未跟隨需求增長,芯片短缺正在全球供應鏈中蔓延,且地緣政治緊張局勢導致短缺更為複雜。美國政府決定限制向中國的技術出口,促使半導體行業終端客戶從及時存貨系統轉向以備不時之需的系統,以應對可能出現的進一步限制;增加庫存成了製造業的優先事項。



多間跨國企業正檢視其全球供應鏈,確保關鍵元件的供應更加穩定。由於芯片及其他元件供應,加上可容易獲得熟練勞動力,大部分公司可能會留在中國。事實上,部分因東南亞國家疫情持續,需關閉當地生產線的公司正遷回中國。



鑑於行業趨勢,集團將繼續執行多元化策略,並採取措施提高其於通訊、汽車及消費類電子終端市場的業務。在瞬息萬變和日新月異的電子元件分銷市場中,將為客戶提供更廣泛的產品組合。集團將建立更具彈性的供應鏈,並擴大與本地電子製造商的聯繫,同時加強其快速應對供應鏈風險或機會的能力。集團相信,其增強和擴大的產品組合不僅推動業務發展及提高客戶參與度,亦為其未來營運帶來顯著價值。



光麗科技主席兼行政總裁李秉光先生表示:「集團致力發揮其產品組合及營運模式的最大潛力,故對市場發展保持謹慎樂觀態度。我們相信,不斷增長的產品組合可應對新興及顛覆性的汽車、工業及雲端應用,並於微電子分銷行業處於未來領導地位。集團將繼續多元發展其產品組合及客戶基礎,以保持韌性抵禦經濟難關及行業挑戰,並增強其競爭力以向前邁進。」



有關光麗科技控股有限公司(股份代號︰6036)

光麗科技主要從事數位存儲產品(包括記憶體產品、數據與雲端產品以及通用電子元件)的供應及提供技術支援,客戶主要為中國內地及香港科技、媒體及通訊(TMT)行業的市場參與者。集團提供的產品分為數碼存儲產品及通用元件兩大類別。







