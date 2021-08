Wednesday, 25 August 2021, 21:12 HKT/SGT Share: 祖龍娛樂發佈2021年中期業績 獲中國遊戲行業多個「第一」 基於研運一體的自發行體系不斷豐富產品品類

香港, 2021年8月25日 - (亞太商訊) - 中國領先的移動遊戲公司祖龍娛樂有限公司(「祖龍娛樂」或「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」,股份代號:9990.HK),公佈截至2021年6月30日止六個月(「報告期內」)的中期業績。



財務摘要︰

-- 2021年上半年收益為人民幣553.8百萬元,較2020年上半年略有下降。

-- 2021年上半年毛利為人民幣441.1百萬元,相比去年同期基本保持穩定。毛利率由2020年同期的75.3%提高至截至2021年上半年的79.6%。

-- 2021年上半年經調整虧損淨額為人民幣47.1百萬元。有關虧損主要由於為滿足公司的業務擴張需求而導致研發開支增加,以及銷售及營銷開支增加。



營運摘要︰

-- 截止2021年6月30日,公司推出了16款精品手遊,在逾170個地區市場發行了可支持14種語言的70多個地區版本。

2021年1月,公司推出了新遊戲《夢想新大陸》,它是由虛幻引擎4開發的第一款回合制MMORPG手遊,其上線首日即登頂中國大陸iOS App Store免費榜榜首。

2021年2月,公司的自發行手遊《龍族幻想》歐美版本上線滿一周年之際,公司推出了遊戲大版本更新和新世紀福音戰士EVA聯動等活動,獲得玩家的高度認可,流水長線穩定。

2021年3月,公司的首款SLG手遊《鴻圖之下》在日本及東南亞地區上線並由公司自發行,在日本地區獲得iOS及Google推薦位、上線首周達到iOS App Store免費榜前五名。該款遊戲於2021年4月在中國香港、澳門及台灣地區發行,上線首日即達到iOS App Store免費榜第一。此外,公司預計於2021年內在韓國、歐美地區自發行該款遊戲。

-- 為打造不同類型及多樣化的遊戲組合,公司預期於2021年下半年至2022年期間將在全球各地推出6款MMORPG、SLG及其他類型的手遊。



2021年上半年,公司錄得收益人民幣553.8百萬元,較2020年同期人民幣601.9百萬元減少8.0%,主要歸因於報告期內首款SLG遊戲在中國大陸以外地區自發行。與MMORPG遊戲相比,SLG遊戲有著較長的成長階段,用來建立玩家群及取得市場覆蓋率,在該階段內玩家數量及充值的增長速度較為緩慢。報告期內,公司毛利為人民幣441.1百萬元,和去年同期基本保持穩定。公司的毛利率由2020年同期的75.3%提高至報告期內的79.6%,主要原因為開發與授權業務產生的收益佔總收益的百分比提高,通常開發與授權業務的毛利率要高於綜合遊戲發行及運營業務。報告期內,經調整虧損淨額為人民幣47.1百萬元。有關虧損乃主要由於為滿足本集團的業務擴張需求而導致研發開支增加,以及銷售及營銷開支增加。



佈局華東工作室為研發提供動力和引擎 現有遊戲在行業中獲得多個「第一」

研發一直是祖龍娛樂不斷前進的動力和引擎。於2020年年底,公司在上海建立了輻射華東的工作室,吸納以上海為核心覆蓋江浙皖等周邊區域的遊戲業高端研發與發行人才,目前上海工作室已經有多位核心人員加入,項目正在穩步推進中。現在已形成北京總部、上海研發中心、成都和長春研發基地協同配合的研發佈局。



公司主要專注於開發MMO、SLG及其他類型的手遊,提供的成熟及經精心選擇的熱門手遊組合風靡全球市場。截至 2021年6月30日,公司在逾170個地區市場推出16款精品手遊,支持14種語言的70多個地區版本。公司的現有遊戲在中國手遊行業獲得多個「第一」:《鴻圖之下》是中國首款由虛幻引擎4 開發的SLG手遊、《龍族幻想》是中國首款基於虛幻引擎4開發的真3D次世代MMORPG手遊、《夢幻誅仙》為首批真3D回合制MMORPG手遊之一及《六龍爭霸》/《六龍御天》為首批真3D國戰MMORPG手遊之一。於報告期間,公司已於2021年1月推出了新遊戲《夢想新大陸》,它是由虛幻引擎4開發的第一款回合制MMORPG手遊。遊戲通過虛幻引擎4技術打造了海島、叢林、海底等多種各具特色的地域,並利用高光方向糾正技術,讓PBR(基於物理的渲染)光照在回合的俯視視角下有更好的表現,其上線首日即登頂中國大陸iOS App Store免費榜榜首。公司首款SLG手遊,《鴻圖之下》於2021年3月31日在日本及東南亞地區上線並由公司自發行,在日本地區獲得iOS及Google推薦位、上線首周達到iOS App Store免費榜前五名。該款遊戲於2021年4月14日在中國香港、澳門及台灣地區發行,上線首日即達到iOS App Store免費榜第一。此外,預計於2021年內在韓國、歐美地區自發行該遊戲。



豐富的遊戲產品儲備 發行運營工作穩步推進

祖龍娛樂的使命是做世界頂級的遊戲公司,為全球遊戲玩家服務。為打造不同類型及多樣化的遊戲組合,公司於2020年10月發行了首款SLG手遊《鴻圖之下》,實現了SLG領域的成功拓展,公司預期於2021年下半年及2022年期間在全球各地推出多款的MMORPG、SLG及其他類型的手遊。其中《諾亞之心》在2021年7月20日已經正式開啟了首次封閉測試,這款基於虛幻引擎4打造的擬真星球開放大世界探索手遊,不僅借助虛幻引擎技術強大的性能及表現力,為玩家打造了一個與眾不同的無縫球形連續大地圖,而且突破了傳統MMORPG職業限制,多變的玩法讓玩家獲得更加自由的遊戲體驗。目前該款遊戲正在進行進一步調優,計劃於2021年內正式上線。



《項目C》是繼《鴻圖之下》之後,面向全球市場推出的又一款SLG手遊。該款遊戲源於西方魔幻題材的原創IP,國際化風格更為突出,採用美式卡通效果,遊戲上手更容易,受眾更廣。該款遊戲計劃在2021年下半年進行海外測試,發行區域將採取先海外後國內的全球自發行方式,各項預熱和推廣工作正在積極推進。



《項目B》是一款引用國際IP打造的MMO手遊,目前其IP授權和全球發行已分別與該IP電影票房收入超15億美元的娛樂公司及騰訊公司達成了合作。目前該款遊戲預計於2021年內進行對外宣發和測試工作,並於2022年進行全球發行。



《項目A》是一款女性向遊戲,基於虛幻引擎帶來的技術提升,其畫面精度、材質複雜程度均達到了移動平台上的頂級水準。遊戲中每件時裝都經過祖龍娛樂藝術家們的反覆雕琢,此外,還有劇情推演、養成和經營等多樣玩法供玩家體驗。該款遊戲預計於近期啟動宣傳,並於2022年在中國大陸地區自發行。



祖龍娛樂有限公司董事長、執行董事兼首席執行官李青先生表示:「自成立之初,我們矢志成為世界頂級的遊戲公司,持續開發各品類行業領先的精品遊戲,為全球遊戲玩家創造卓越的在線娛樂體驗。2021年,祖龍娛樂已成功在香港交易所上市一周年,持續專注於開發MMO、SLG及其他類型的手遊,提供的成熟及經精心選擇的熱門手遊組合風靡全球市場。未來,隨著手遊類型由MMORPG擴張至SLG及女性向等多品類,和豐富多樣的風格,全球發行各類手遊,祖龍娛樂將在不斷積累海外發行經驗的基礎上,積極拓展和佈局在垂直領域的自研自發和研運一體的業務體系,為全球玩家帶來最佳遊戲體驗,並致力為股東帶來更大的回報。 」



關於祖龍娛樂有限公司

祖龍娛樂是中國領先的移動遊戲公司,經歷了二十餘年研發經驗的沉澱,始終秉持「成為世界頂級的遊戲公司,持續開發及发行各品類行業領先的精品遊戲,為全球遊戲玩家創造卓越的在線娛樂體驗」的願景。於2021年6月30日,公司推出了16款精品手遊,在超過170個地區市場發行了可支持14種語言的70多個地區版本。其中有7款首月流水超過人民幣1億元,5款累計流水超過人民幣10億元,更有3款累計流水超過人民幣30億元。



