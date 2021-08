世茂服務公佈2021年中期業績 營收大增171%至人民幣42.34億元

香港, 2021年8月25日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商—世茂服務控股有限公司(「世茂服務」或「公司」;香港聯交所股份代號:873.HK)發布2021年中期報告並舉辦業績發布會。2021年上半年,世茂服務實現營業收入42.34億元人民幣,同比增長171%;歸母淨利潤5.78億元人民幣,同比增長136%。報告期內,公司管理面積及各項經營指標全面提速,增長強勁。

(由左至右)世茂服務助理總裁劉羽先生;世茂服務助理總裁、首席財務官及執行董事蔡文為先生;世茂集團董事局副主席、總裁,世茂服務董事局主席許世壇先生;世茂服務執行董事兼總裁葉明傑先生;世茂服務副總裁馮波先生

在業績發布會上,世茂集團董事局副主席、總裁,世茂服務董事局主席許世壇先生強調,世茂集團一直堅定地將世茂服務作為“大飛機戰略”重要的堅實一翼,看好整個物業服務行業,未來還將不斷導入資源,為世茂服務帶來多種業務機會。近期,各類國家政策發布,有利於規範物業企業更好服務城市、社區和人民。積極響應國家政策,世茂服務不僅提供綜合物業管理,還致力於提供社區生活服務,拓展高校園區、城市服務等領域,堅持做長期主義者,致力於成為中國領先的城市全場景生活服務商。



合約面積突破2.3億平方米,同比增長91%

中報顯示,世茂服務2021年上半年在管面積提升迅速,達1.75億平方米;合約面積2.39億平方米,同比增長91%。合約面積中,來自第三方的面積佔比大幅提高至69%。2021年上半年,第三方競標外拓面積高達2,611萬平方米,同比增長近29倍,已超越去年全年的18%。上半年世茂服務擴大投標範圍,並更加面向多元業態綜合發展拓展,成功實現管理面積和市場拓展能力的雙增長。



世茂服務是世茂集團大飛機戰略重要的堅實一翼,世茂集團持續有品質高速增長亦為世茂服務提供了充足的項目儲備。來自世茂集團的項目,一二線城市佔比高達82.4%,而且鎖定優質用戶及資產,增值服務挖潛空間更大。事實上,世茂集團旗下項目定位中高端客戶群體,因而為世茂服務帶來較高物業管理費,並且帶來更多元化、全方位的增值服務需求,有助帶來高利潤的業務發展機會。憑藉與集團業務佈局版圖協同,世茂服務項目主要分佈於長三角、大灣區、環渤海地區、中西部等經濟最發達,增長最迅速的區域。



同時,世茂服務始終以用戶為先,以品質為核,客戶滿意度持續提升至歷來最高水平的91分,優於行業平均水平12%。外拓平均物業費屢創新高,達每月每平方米人民幣2.2元。續約率接近100%,經營底盤穩固健康,業務指標全面向好。



四大業務板塊協同高效,培育城市服務業務

2021年上半年,世茂服務物業管理服務實現收入為23.22億元人民幣,同比增長達183.3%,收入佔比54.8%;社區增值服務亦躍升顯著,實現收入13.93億元人民幣,同比增長233.9%,收入佔比達32.9%。另外,城市服務成為公司新的增長引擎,於2021年上半年已實現收入1.34億元人民幣,收入佔比達3.2%,未來增長前景可期。非業主增值服務則實現收入3.84億元人民幣,同比增長17.3%。



增值服務對業績貢獻持續提升,組合更顯能力。世茂服務為新零售業務打造”1+N+X” 產品矩陣,並通過面向一線的營銷能力建設實現快速增長。至於校園增值服務方面,世茂服務全方位賦能,突破管理邊界,超越原有區域,期內成功獲取更多大單好單。於智慧場景解決方案方面,世茂服務從智慧社區向多業務場景伸延,業務外拓穩步提升,戰略合作”朋友圈”不斷擴容,令業務收益持續增長。



世茂服務致力於培育城市服務成未來業務增長新戰略引擎。從戰略定位規劃到產品體系細化設計和項目落地,產品體系涵蓋市政設施提升管養、城市綜合治理、城市空間資源運營、城市智慧化平台、以及城市更新服務等。



世茂服務並以收併購佈局長三角、大灣區兩大重點區域,一方面形成城市服務核心綜合能力,同時務求城市服務產品達致全國多點開花。目前,拓展項目已由2020年全年的3個,增加至2021年上半年的9個,並已有2個落地項目。以宿遷市宿城區為例,通過制定總體戰略合作計劃,組建合資公司,並分批次落地項目,已落地城市公共空間管理、政府公建、小區住宅等多個項目,同時已中標當地城市地標性公共空間酒都公園綜合管理項目,後續還將批量接管並拓展更多的城市空間服務業務。



外拓能力全面提升,收併購方面積極實施更新策略

世茂服務於回顧期內在第三方競標外拓方面提速提質,能力全面提升,市拓業態更趨多元化,並積極以優質和知名項目打造標竿,示範引領。期內,公司在住宅項目方面持續快速推進,成功獲得更多優質項目,例如溫州大公館,紹興江南明月等。於高校方面,公司的發展能力踏上新的台階,獲得更多更大更知名的項目,例如北京郵電大學、天津大學、中央民族大學(豐台校區)等。於其他非住宅項目方面,公司發展的類型更豐富,示範引領作用更強,例如廣州獵德淨水廠、成都地鐵2號線等。



這得益於,世茂服務以公式化思維構建標準化能力,同時建立四大體系,包括端到端的產品體系,分業態,叠代産品圖譜,並完善打造標杆項目;中心城市外拓“織網”,即積累樓盤/項目數據字典,打通關鍵合作渠道;組織團隊保障,以”百將計劃”迅速建立一支競標外拓鐵軍;以及數字化支撐,全生命周期的跟蹤調到系統,從訊息收集到合同簽署全流程節點上線。



於收併購方面,世茂服務一直強調收併購“一體化”整合管理能力,更是行業內唯一實行“投後前置”,提前進行業務盡調,提前編制一體化整合方案的公司。期內,公司除從投前精準研判到投後一體化管理提升外,更積極實施更新策略,包括對組織能力和管理機制再升級,確保匹配世茂整體戰略,優化管理架構,並根據自身業務特色做強經營單元;其次,公司對細分專業能力再提升,包括強化在原有業態中的優勢地位,並橫向擴張到類似領域,例如浙大新宇由高校園區向產業園物業拓展等;第三,項目拓展聯動機制再強化,藉此充分發揮收併購公司在細分領域中的優勢,實現總部協調,分類拓展,有的放矢。



舉例而言,世茂服務分別於2021年4月和5月完成對深圳深兄環境有限公司和野風物業的收購,其三個月全景計劃進展理想。世茂服務打造行業標杆級的整合提升能力,自2019年7月以來,世茂服務合作了數十家企業,賦能效果顯著,業績明顯改觀。由此也可看出,與世茂服務運營管理體系融合度越高,業績提升越明顯。



物管行業藍海可期,五大關鍵能力建設深化推進

回顧行業40年發展歷程,面向未來物管企業將繼續扮演重要角色。行業仍處於發展的初級階段,未來藍海可期,國家和地方對社會和城市精細化自理需求擴大,業主對物業資產全生命周期保值增值需求殷切。物業邊界和業務範圍不斷延伸,行業供給端從小散無序手逐步轉向高水平發展。競爭門檻逐步提升,資源和市場逐步向頭部企業雙集中。



世茂服務企業的戰略選擇,是堅持做長期主義者,形成可持續高質量成長。因此,世茂服務致力構建五大關鍵戰略能力,包括“中心城市深耕發展、基於用戶需求的產品體系、供應鏈整合成本管理、精益化管理提升、人才體系建設創新”,以推動公司持續增長及發展。



在運營能力方面,公司內部市場化戰略持續迭代更新,矢志做精細運營管理的行業先行者。現時世茂服務擁有行業首屈一指的運營能力,擅於在供應鏈整合成本管理能力,以精益管理和技術賦能實現三保供應鏈優本增效。



實施五大戰略策略,2023年邁入行業頭部梯隊

於業績發布電話會議及網路視頻直播末段,管理層亦闡述了未來中長期戰略目標。未來三年公司將繼續建立起涵蓋綜合物業服務、多元增值服務、智慧城服業務和數字科技業務的四大業務板塊,推動5+5+N經營單元發展。



世茂服務的五大策略包括“橫向一體化“,透過收併購及規模增長持續推進公司業務發展;致力推動“相關多元化策略“,令公司業務實現有機延伸。持續重點提升“縱向一體化策略“,包括在重點領域做深做專;深入推進“集中化策略”,以提升項目濃密度;實施“更新策略“,以達致敏捷組織迭代升級。



展望未來,世茂服務將通過「內生+外延」做大規模同時做優品質和效率,並繼續圍繞「用戶」和「資產」,佈局高潛力賽道打造專業化能力,致力於成為中國領先的城市全場景生活服務商,到2023年邁入物業管理行業頭部梯隊。



世茂服務控股有限公司(股份代號:873)

世茂服務成立于2005年,是中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商。世茂服務是世茂集團“大飛機戰略”重要雙翼之一。世茂服務以“美好生活智造者”爲品牌理念,重點佈局長三角、環渤海、海峽與中西部四大核心高能級城市群,截至2020年12月,公司在管面積超1.46億平方米,在管物業超過530項,合約面積2.01億平方米,涵蓋住宅、學校、政府及公共設施、康養中心和醫院、候機室貴賓廳等業態,爲近320萬業主和用戶提供綜合物業管理、社區生活服務及非業主增值服務。



如欲取得更多集團相關資料,請瀏覽世茂服務網站:https://www.shimaofuwu.com/











