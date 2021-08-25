俊和承辦的菲律賓NOVALICHES至BALARA輸水隧道4號項目順利貫通



香港, 2021年8月25日 - (亞太商訊) - 屬亞洲聯合基建控股有限公司（股份代號：00711）旗下的俊和建築控股有限公司（「俊和」）宣佈在菲律賓承辦的Novaliches至Balara之間的輸水隧道4號（「NBAQ4」）項目於8月14日正式貫通，並於當日早上舉行線上貫通儀式。上述項目是俊和在菲律賓的首個項目，亦是其進軍東南亞市場的策略之一，為俊和的發展奠下重要里程碑。該NBAQ4項目作價53億菲律賓比索，是馬尼拉水務公司（Manila Water Company, Inc.，「馬尼拉水務」）歷來承接最大型的供水基礎設施項目之一，亦是馬尼拉大都會區首個採用隧道鑽掘機的項目。該項目完成後，預期新輸水管將可改善馬尼拉大都會東部地區原水輸送系統的可靠和安全水平。俊和連同First Balfour, Inc.（菲律賓）及CMC di Ravenna（意大利）共同組成Novabala JV Corp參與有關項目，並於二零一七年八月簽署其設計及建造合約。

隧道鑽挖機「Dalisay」

俊和署理行政總裁馬寶狄先生表示︰「我們很榮幸能夠憑藉集團在隧道及復雜工程項目方面的經驗，為馬尼拉的輸水網絡建設作出貢獻。因應當地的限制，如交通擠塞及建築技術水平較為有限，Novabala JV Corp自2017年與馬尼拉水務簽訂NBAQ4設計及建造合約之後，曾先後探討不同的施工方法。其後我們使用特別設計的土壓平衡隧道鑽挖機開發創新的解決方案，包含雙鉸接式護盾可用於80米的半徑彎道，同時開發了特別預製的環狀設計。我們期待NBAQ4項目的竣工，屆時將能改善馬尼拉大都會區人口最稠密地區的供水可靠性及長期供水服務。」



NBAQ4項目為馬尼拉水務改善及擴建計劃的一部分，覆蓋East Concession Area，並與大都會水務設施及排水系統（Metropolitan Waterworks and Sewerage System（MWSS））配合運作。該項目包括在拉梅薩水庫（La Mesa reservoir）興建一個新的進水設施 －― 一條7.3公里長的地下輸水管道通過Commonwealth Avenue，並在Balara濾水廠興建導水設施。新輸水管於2022年竣工後，將可向現有濾水廠每日額外輸水10億公升，以確保馬尼拉大都會區的原水輸送系統的可靠及安全水平。



俊和建築控股有限公司

俊和建築控股有限公司（「俊和」）成立於1968年，屬亞洲聯合基建主要成員，主力經營建築及物業發展核心業務，具備承接大型綜合建築項目的專業能力。近期參與的香港大型基建項目包括中環灣仔繞道、蓮塘／香園圍口岸基礎設施、港珠澳大橋旅檢大樓、廣深港高速鐵路（香港段）及港鐵沙中線等。俊和扎根香港半世紀，憑其卓越雄厚的建築經驗及實力，已將業務擴展至東南亞各國家，包括近年於新加坡購入建築及工程咨詢公司，以及於菲律賓輸水隧道設計及建造工程等。



亞洲聯合基建控股有限公司 (股份代號: 00711.HK)

亞洲聯合基建控股有限公司（「亞洲聯合基建」），於香港交易所主板上市，股份代號為 00711。集團旗下業務包括建築工程及管理、物業發展及資產租賃、保安及設施管理服務、隧道管理、非專營巴士服務、以及醫療科技與健康。旗下子公司「俊和」為香港著名建築承建商及物業發展商，憑藉其卓越雄厚的建築經驗及專業實力，使集團緊握合適發展機遇，以提升集團整體盈利水平及創造更高投資價值。





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