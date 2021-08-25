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來源 Esprit Holdings Ltd. 思捷環球公佈截至二零二一年六月三十日止六個月之中期業績 集團錄得自截至二零一七年六月三十日止年度全年業績以來首次轉虧為盈

香港, 2021年8月25日 - (亞太商訊) - 思捷環球控股有限公司（「思捷環球」、「公司」或「集團」；股份代號：00330）今日宣佈截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核財務中期業績（「回顧期間」）。



集團收入於回顧期間約達3,872百萬港元，較截至二零二零年六月三十日止六個月（「去年同期」）微降約5.8％，主要由於歐洲因疫情實施嚴格的營運限制導致收入減少（約14.4％），加上公司暫時退出亞太區並關閉數間表現未如理想的店舖所致。受惠於公司的數碼營運表現強勁，錄得約17.3％的增長，因而令減幅有所收窄。回顧期間，思捷環球網站及第三方電商合作夥伴於封城期間繼續進行交易，因此，公司大部分的銷售額均來自線上渠道。此業務模式有助減輕疫情為公司零售業務所帶來的部分負面影響。



總裁兼行政總裁DALEY Mark David先生表示：「毫無疑問，世界各地的經營環境為我們的品牌和其他市場參與者帶來不同層面的挑戰，但我仍然為集團團隊在這艱難時期所作出的應對及其致力於經營業務而感到自豪。集團業務及品牌的重大轉型進程已進行了一半，我們正在重塑集團的全球營運、重建我們在產品和營銷方面的消費者定位、鞏固和穩定我們的歐洲損益，並為我們的品牌在美國和亞太地區探索令人振奮的增長機會。我們亦已聘請世界一流領導人才組成團隊駐守香港的全球總部，推動及管治各個業務範疇並提供營運控制。此外，集團早前的虧損趨勢終於停止，業務及品牌轉型在策略及營運層面為我們奠定穩固基礎，讓我們在此基礎上持續增長，向光明前景邁進。」



儘管回顧期間集團的收入輕微下降，但這是自截至二零一七年六月三十日止年度全年業績以來，首次轉虧為盈。公司股東應佔未經審核溢利錄得約121百萬港元，而去年同期則錄得公司股東應佔未經審核虧損約3,661百萬港元。有關變化主要由於：



-- 與去年同期相較，回顧期間電子商務渠道令銷售得到改善，同時毛利率亦上升；

-- 其他收入增加，主要包括回顧期間約87百萬港元的外匯收益﹔

-- 集團實施奏效的成本控制措施並獲得正面效果；及

-- 回顧期間特殊項目的負面影響大幅減少。



回顧期間的毛利率約為46.9％，顯著高於去年同期的約36.0％﹔經營開支約為1,906百萬港元，較去年同期減少約24％。截至二零二一年六月三十日，集團錄得淨現金增長約360百萬港元，維持接近無債務，僅有未償還貸款總額約8百萬港元。



公司目前財政基礎穩固，具更穩健的資產負債表、新的領導團隊、策略增長計劃，以及忠誠敬業的全球團隊。思捷環球的團隊正專注於改善流程、將營運成本保持在最低水平，並瞄準全球增長機會﹔與此同時，新的領導團隊以企業家精神建立以客戶為中心的文化，期望加上改善公司產品、市場推廣、數碼內容等，思捷環球將可重回增長軌道並重奪市場領先地位。



DALEY Mark David先生補充：「公司享有真正獨特的地位：擁有世界一流且家傳戶曉的品牌，於歐洲的業務規模龐大且運作良好，更於美洲及亞太區擁有全球增長機會。思捷環球所作的一切均以客戶為中心，就此我們已做好準備再次成為無庸置疑的市場領導者。」



代理執行主席邱素怡女士總結：「集團品牌及業務正在增長，我們對公司未來數月的表現保持審慎樂觀。集團有信心公司正為獲得全球盈利增長奠定基礎。在二零二一年剩餘的時間，公司將主要集中於爭取及留住客戶並擴大市場份額。」



關於思捷環球控股有限公司

在基本的積極願景推動下，Susie和Doug Tompkins夫婦於1968年在加州創立ESPRIT。受60年代革命思潮啟發，思捷環球建立出清晰的品牌理念─經常擁抱真實的生活和相聚，貫徹「我們讓你感到因美而自在」的品牌承諾。思捷環球的成功故事背後有兩大支柱：透過悠閒的剪裁、優質的必需品及精心挑選的時尚衣飾傳遞歡樂，同時堅守可持續發展、平等及自由選擇的核心價值，例如：在90年代初期，當「環保時裝」尚未興起前，思捷環球便率先推出首個以100%有機棉製造產品的環保系列，更以自家團隊取代模特兒，體現出「Real People Campaign」的真義。



思捷環球從成立至今依然堅守此精神，發展足跡遍佈全球多於30個國家。思捷環球於一九九三年在香港聯合交易所上市，全球總部位於香港。



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