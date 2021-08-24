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來源 Kingsoft Corporation Limited 金山軟件公佈2021年上半年及第二季度業績 金山辦公集團繼續推進「多屏、雲、內容、AI和協作」戰略

網絡遊戲深耕精品化戰略

香港, 2021年8月24日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至2021年6月30日止未經審計之上半年業績及第二季度業績。



2021年上半年，金山軟件錄得收益人民幣3,039.1百萬元，較上年同期增長17%。其中，辦公軟件及服務業務的收益為人民幣1,557.2 百萬元，同比增長70%。來自辦公軟件及服務、網絡遊戲及其他的收益分別佔總收益的51%和49%。上半年毛利為人民幣2,523.7百萬元，同比增長16%；經營利潤為人民幣741.9百萬元。



2021年第二季度，金山軟件錄得收益人民幣1,479.5百萬元，較上年同期增長4%。其中，辦公軟件及服務業務的收益為人民幣786.2百萬元，同比增長47%。來自辦公軟件及服務、網絡遊戲及其他的收益分別佔總收益的53%和47%。毛利為人民幣1,207.9百萬元，與去年同期持平；經營利潤為人民幣229.8百萬元。



金山軟件主席雷軍先生表示：「上半年公司各項業務發展穩健。隨著全社會數字化轉型深化，金山辦公集團繼續推進『多屏、雲、內容、AI和協作』戰略。在網絡遊戲領域，我們圍繞精品化戰略，繼續加大研發，並不斷拓展新的遊戲品類。」



金山軟件首席執行官鄒濤先生表示：「2021年上半年公司收益保持穩定增長，總收益為人民幣3,039.1百萬元，同比增長17%。其中辦公軟件及服務業務的收益增長強勁，2021年上半年收益同比增長70%，第二季度收益同比增長47%。2021年第二季度的總收益為人民幣1,479.5百萬元，同比增長4%。」



業務回顧



辦公軟件及服務



2021年上半年來自辦公軟件及服務的收益為人民幣1,557.2百萬元，較上年同期大幅增長70%。第二季度的收益為人民幣786.2百萬元，較上年同期大幅增長47%。同比強勁增長主要由於授權業務取得快速增長和訂閱服務業務的可持續增長。授權業務收益的增長主要由於信創需求旺盛以及政府和企業客戶對雲和協作辦公服務的需求增加。訂閱服務業務的增長主要由於個人用戶對雲和協作辦公服務的需求增加及用户黏性的提升。



2021年第二季度，伴隨信創業務進入成熟期，客戶採購需求旺盛，信創業務收益繼續呈爆發式增長。子公司數科網維與金山辦公集團的協同性加強，流版一體化模式在行業應用中認可度不斷提升，進一步完善信創生態。在政企業務側，雲協作辦公解決方案有效提升了政企客戶的雲化辦公進程和滲透率，帶動持續性授權業務收益同比強勁增長。金山辦公集團亦持續開拓中小微企業市場，截至2021年6月30日，註冊使用WPS+的中小微企業已超過100萬家，覆蓋19個一級行業。七月，金山辦公集團舉辦2021年開發者大會，圍繞國產辦公生態和標準建設，推出首個面向全球開發者的賦能型產品 - 文檔中台，助力中國政府和企業數字化辦公與轉型。



金山辦公集團持續優化用戶的產品體驗，通過雲和協作服務的使用不斷提升用户的黏性，繼續擴大在公有雲市場的覆蓋率，推動訂閱服務業務持續增長 。本季度，WPS會員業務推出了各類新功能，並持續優化用户體驗。四月，金山辦公集團於武漢舉辦以“萬物生長”為主題的內容生態大會，通過進一步構建辦公內容生態，加速WPS等核心產品從辦公工具到服務的轉型。



二零二一年上半年，金山辦公集團開啓互聯網廣告業務的轉型。我們進一步調整廣告策略，減少廣告在使用中對用戶的打擾，提升用戶的跨端協作體驗。本季度，互聯網廣告推廣服務收益隨用戶基數提升同比增長，但是在辦公軟件及服務業務的收益佔比持續下降。

網絡遊戲及其他



網絡遊戲及其他業務於2021年上半年錄得收益人民幣1,481.9百萬元，於第二季度錄得收益人民幣693.3百萬元。第二季度，網絡遊戲業務積極佈局，不斷豐富核心劍俠情緣IP價值及拓展新遊戲品類。4月，《劍網1：歸來》手游在越南成功發佈，在IOS、安卓雙平台的RPG（角色扮演類遊戲）遊戲中，上線首月的下載量均排名第一。5月自研FPS（第一人稱射擊類遊戲）《Bullet Angel》於東南亞首發，並獲得谷歌推薦。6月，與SQUARE ENIX合作的最終幻想IP新作《最終幻想勇氣啟示錄：幻影戰爭》在中國大陸地區推出，同時獲得蘋果推薦。



在接下來的季度裡，網絡遊戲業務將繼續長線運營經典IP並積極推進新遊戲的上線。網絡遊戲業務將舉辦旗艦端遊《劍網3》重制版的十二週年慶，並推出新的資料片，鞏固核心IP的生命週期和活力。年內，《劍俠世界3》手遊將正式上線，在美術表現和核心玩法上實現全面升級。



雷軍先生總結道﹕「2021年上半年，我們的核心業務保持穩定發展。展望未來，我們將持續加大研發投入，促進科技創新，提升技術能力，不斷開拓新產品和服務，致力於為用戶帶來最佳體驗。我們也將繼續致力於業務的可持續增長，為股東帶來長期價值回報，與合作夥伴共贏。」



關於金山軟件有限公司



金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有金山辦公及西山居兩家子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以互動娛樂及辦公軟件為支柱、以雲服務和人工智能為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過6,000名員工，在國內享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽 http://www.kingsoft.com。



金山軟件投資者關係:

呂 歐 電話：(86) 10 6292 7777 電郵：ir@kingsoft.com



如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

朱奧文 電話：(852) 2894 6315 電郵：kingsoft@hkstrategies.com





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