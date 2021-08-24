英皇鐘錶珠寶公佈2021年中期業績



香港, 2021年8月24日 - (亞太商訊) - 歐洲製鐘錶及高級珠寶之零售商翹楚－英皇鐘錶珠寶有限公司(「本集團」或「英皇鐘錶珠寶」)(股份編號：887)公佈其截至2021年6月30日止期間(「本期間」)之中期業績。



由於大中華地區的疫情防控已大致穩定，且各地政府的疫苗接種計劃已於本期間取得進展，本集團整體上持續錄得改善，總收入飆升122.4%至20.7億港元(2020年：9.3億港元)。中國內地的收入顯著增長189.5%至7.0億港元(2020年：2.4億港元)，佔總收入的34.0% (2020年：26.2%)。由於境內消費強勁反彈，本集團於本期間的中國內地業務超越了新冠病毒疫情前的水平，而其分部溢利翻了五倍至1.2億港元 (2020年：0.2億港元)。儘管訪港旅客人數減少，但本地消費市場重拾升勢，因此香港市場的收入增長70.3%至8.6億港元(2020年：5.0億港元)，佔總收入的41.4% (2020年：54.1%)。



按產品分部劃分的收入而言，鐘錶及珠寶分部的銷售收入分別增加至17.5億港元(2020年：7.0億港元)及3.2億港元(2020年：2.3億港元)，佔總收入的84.3% (2020年：75.4%)及15.7% (2020年：24.6%)。



毛利增加至6.4億港元(2020年：3.1億港元)，而毛利率為30.8%(2020年：32.8%)。由於收入增長及經營槓桿改善，本集團於本期間錄得淨利潤1.3億港元(2020年：淨虧損1.1億港元)。每股基本盈利為1.95港仙(2020年：每股基本虧損1.68港仙)。本集團宣派中期股息每股0.55港仙(2020年：零)。



於本期間，本集團的現金狀況錄得改善及處於淨現金狀況，因此其淨負債比率(以銀行借貸減去現金及現金等價物除以資產淨值之比率計算)為零(2020年12月31日：5.1%)。



於2021年6月30日，本集團於香港、澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞營運共98間店舖。於本期間，本集團於香港開設一間珠寶店，並於中國內地開設一間鐘錶專賣店，進一步擴大市場覆蓋。



英皇鐘錶珠寶主席楊諾思女士表示︰「儘管國內仍有少量爆發病例，但中國的整體經濟已快速恢復，為大中華地區的經濟及奢侈品消費需求提供了堅實的支持。加上中等收入群體的擴張及受壓抑的強勁需求被釋放，本集團相信中國內地市場將成為本集團業務增長的重要驅動力。」



英皇鐘錶珠寶行政總裁吳冠強先生表示︰「本集團將通過謹慎擴張加強零售網絡及業務經營，旨在擴大其於中國內地的足跡。與此同時，本集團將密切監控存貨水平，調整產品組合及嚴格控制成本支出，旨在於未來實現可持續的業務發展。」



關於英皇鐘錶珠寶有限公司

作為零售商翹楚，英皇鐘錶珠寶(887.HK)自1942年在香港開業至今已逾75年悠久歷史，業務包括銷售享譽國際之歐洲製腕錶及旗下「英皇珠寶」品牌之自家設計的高級珠寶首飾。憑藉其代理齊全的鐘錶品牌、獨特的市場推廣策略以及遍佈中國香港、中國澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞黃金地段的廣泛零售網絡，英皇鐘錶珠寶在全球各地中高收入人士的目標顧客群中已建立穩固的品牌形象。於香港投資者關係協會頒發的2020年香港投資者關係大獎中，英皇鐘錶珠寶榮獲「最佳投資者關係公司—小型股」、「最佳投資者推介素材—小型股」及「最佳投資者團隊—小型股」獎項，以表揚其在投資者關係溝通方面之努力。於2019年11月， “英皇” 及 “英皇鐘錶珠寶” 於中國內地被相關公眾所熟知，並得到國家知識產權局跨類別的保護，印證其於中國廣泛的認受性及品牌價值。有關詳細資料，請瀏覽其網站︰www.emperorwatchjewellery.com。



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