嘉華國際公佈2021年中期業績 未入賬應佔合約銷售總額達174億港元



香港, 2021年8月24日 - (亞太商訊) - 嘉華國際集團有限公司（簡稱「嘉華國際」或「集團」）（股份代號：00173）今天公佈其截至2021年6月30日止六個月之未經審核中期業績。



嘉華國際在靈活穩健發展的策略下，於回顧期內適時推售優質項目，錄得滿意銷情。截至2021年6月30日止半年度，集團應佔合約銷售額約96億港元；於2021年6月底，待入賬應佔合約銷售總額約174億港元，預期於2021下半年及2022年內入賬，為未來盈利奠定堅實基礎。集團回顧期內應佔營業額約32億港元，主要入賬項目包括香港嘉熙、上海嘉御庭三期及嘉濤灣、江門嘉華新都滙，以及兩個位於嘉興和崑山的合作項目等。股東應佔溢利則錄得約7.8億港元。核心盈利錄得約4.9億港元，較去年同期下跌，主要由於期內可入賬合約銷售較去年同期少。董事會經考慮有待入賬的合約銷售額及各項目的建設進度，繼續對公司穩步發展充滿信心，決定派發中期股息每股7港仙，持續為股東帶來穩定回報。



嘉華國際主席呂志和博士表示：「2021上半年隨著各國的新冠疫苗接種計劃陸續展開，環球經濟逐漸步入復甦階段，香港經濟亦有改善。嘉華國際憑藉『品精質優』的品牌優勢，於回顧期內在香港及內地以穩健精準的策略推售優質項目，銷售成績理想。」



項目銷情理想 香港方面，位於啟德的嘉峯匯於回顧期內銷售表現理想，售出逾300伙。截至2021年6月底，整個項目已售出超過960個單位，佔單位總數逾95%，累計合約銷售金額約109億港元。嘉峯匯已於5月取得入伙紙，集團現正為項目申請滿意紙。已售單位將於取得滿意紙後隨即展開交付工作。大埔白石角嘉熙截至2021年6月底已累售出逾1,000伙，佔單位總數超過93%。另外，西南九龍的臨海項目維港滙第一期及第三期自今年3月起推售。



長三角方面，位於上海浦東新區的嘉瀧匯於今年5月推出市場，獲買家熱烈追捧，所有單位於開售當天全數被認購，銷售金額約24億元人民幣。珠三角方面，東莞嘉譽灣自去年11月起，先後推出六幢住宅共560個單位，截至今年6月底已累售約450個單位，佔已推售單位的八成，另有一成已推單位已獲認購，並正陸續安排簽約，整體銷情令人滿意。廣州花都區的嘉云匯一期「雲廷」及江門的合資項目紫薇公館已於期內推出市場軟銷，並將視乎市況加推。



發展項目陸續推出

香港：九龍嘉林邊道項目、西南九龍維港滙第二期、元朗屯馬線錦上路站項目、將軍澳日出康城第11期項目及啟德第4A區1號項目

位於九龍傳統豪宅地段的嘉林邊道項目，提供五個庭院洋房單位，每個單位面積逾4,000平方呎，預計快將以現樓形式推出。於今年8月初，西南九龍的維港滙第二期推出首批單位進行招標。此外，今年底至明年初將有多個合資項目登場，包括元朗屯馬線錦上路站項目、將軍澳日出康城第11期項目及啟德第4A區1號項目。



國內：蘇州嘉致峰、南京江寧區項目及上海浦東新區濰坊新村街道項目

長三角方面，蘇州相城區嘉致峰於今年7月首批單位發售，銷情滿意。而位於南京江寧區G89號地塊項目和上海浦東新區的濰坊新村街道項目的建築進度理想，預計於今年底至明年初落成，正部署推出市場發售。



集團會密切留意市場變化，繼續推售其他已開盤項目，包括香港的嘉峯匯及嘉熙、上海嘉濤灣、廣州的嘉云匯、東莞的嘉譽灣、江門的嘉華新都滙等。此外，集團各項目正按計劃發展，將適時推售。



審慎積極物色優質土地

憑著財務狀況堅穩之優勢，嘉華國際以獨資及合資等各種靈活的策略，於香港及內地補充優質地塊。集團於今年四月以合資方式成功參與一個位於上海虹口區四平路的商住項目，總樓面面積約4.7萬平方米，毗鄰地鐵站，預計項目可於今年底至明年初推出市場。



集團現時在香港及內地的土地儲備大約有175萬平方米的應佔總樓面面積，可作發展之用。集團會繼續為業務的持續發展積極地尋找新的投資機會，並適當地控制土地成本。



投資性物業組合多元化

嘉華國際擁有多元化的投資性物業組合，包括有甲級寫字樓、酒店及服務式公寓和特色商鋪。截至今年6月底，集團的投資物業組合應佔總樓面面積達27萬平方米。回顧期內，租金(包括酒店)收入約3.6億港元，按年上升22%，已超越疫情爆發前水平。



寫字樓方面，上海嘉華中心於期內的出租率逾95%。上海靜安區新投入市場之盈凱文創廣場的租賃反應良好。集團於今年3月與一家世界知名的生物製藥公司簽訂租約後，該物業約2.1萬平方米樓面面積已全數租出，已開始提供租金收入。另外，上海武夷路城市更新項目預計於 2022 年落成後推出招租。香港特色零售餐飲物業J SENSES於今年6月底的出租率達100%。酒店及服務式公寓方面，上海尚臻靜安及徐匯服務式公寓的出租率維持於高水平，平均達90%。廣州花都皇冠假日酒店於回顧期內的入住率亦錄得溫和增長。



財政穩健支持業務穩步發展

於回顧期內，嘉華國際的財務狀況維持穩健。於 2021年 6 月 30 日，集團淨負債比率下降至33%。現金及銀行存款約60億港元，未提取銀行貸款額度約136億港元。集團備有充裕資金把握投資機遇，為未來業務提供堅實的發展動力。



呂博士總結：「展望下半年，國內外形勢仍錯綜複雜，經濟復甦的道路及營商環境繼續充滿挑戰。嘉華國際對本地及內地物業市場的長遠發展保持審慎樂觀。集團會繼續用心發展業務，適時把握各種發展機遇，實現集團業務長期穩健增長的願景。寄望本港的疫苗接種率可以盡快提高，有望進一步放寬社交距離措施、刺激本地經濟以及重新開放跨境活動，讓社會各界回復正常生活。」



關於嘉華國際集團有限公司(股份代號：00173)

嘉華國際集團有限公司於1987年在香港上市，是嘉華集團旗下之房地產業務旗艦。作為大型綜合房地產發展商及投資者，嘉華國際以香港、長三角及珠三角地區為策略據點，開發房地產發展涵蓋大型住宅社區、綜合城市發展項目，其中包括優質住宅、甲級寫字樓、酒店及服務式公寓，以及特色商鋪。旗下的嘉英物業以先進的管理理念和國際高端精品酒店的營運模式，為主流及高端住宅、商業設施、寫字樓和房地產綜合體提供專業及優質的管理服務。嘉華國際憑其敏銳的市場觸覺、靈活進取的發展策略以及雄厚的財政實力，在中國主要城市擁有優質土地儲備，為未來發展奠下穩固基礎。



嘉華國際為恒生綜合中型股指數成份股、恒生可持續發展企業基準指數成份股、MSCI明晟香港小型股指數成份股及恒生滬深港通大灣區綜合指數成份股，亦為「滬港通」及「深港通」計劃內合資格交易股票。截至2021年6月30日，嘉華國際持有銀河娛樂集團有限公司(股份代號：00027)約3.73%權益。



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