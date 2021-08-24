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來源 Hypebeast Limited HYPEBEAST LTD.（0150.HK）2022年財政年度第一季度業績破紀錄 收益同比增長58% 未來將繼續實施擴張計劃

香港, 2021年8月23日 - (亞太商訊) - Hypebeast Limited（股份代號：0150.HK）董事會公佈集團於截至2021年6月30日止三個月（「2022年財政年度第一季」）之若干未經審核綜合主要財務資料。



集團於截至2022年3月31日止年度（「2022年財政年度」）開端強勁，業務在第一季收益、毛利及毛利率方面因應各地區解封下均創下新高。2022年財政年度第一季之收益同比增加57.9% 至200,800,000港元，主要歸因於集團媒體分部之已簽訂合約價值的增加、客戶類別的擴展及區域市場的增長。2022年財政年度第一季之收益較截至2019年6月30日止三個月（「2020年財政年度第一季」）增加12.6%，反映了較COVID-19疫情前水平顯著增長。



2022年財政年度第一季之已簽訂合約價值分別較上一年度及2020年財政年度第一季COVID-19疫情前水平大幅上升111.9%及74.7%，主要由於製作能力提高及品牌客戶類別增加；COVID-19疫情加速了品牌的數碼化轉型，導致更多營銷及廣告預算由傳統營銷渠道轉投數碼網上渠道，為集團的媒體分部帶來顯著復甦。與COVID-19疫情前業務水平相比，有關增長預期將於整個2022年財政年度持續並加速；集團預計短期內將大大受惠於有關趨勢。



Hypebeast Ltd.創辦人兼行政總裁馬柏榮（Kevin Ma）指出：「我們很高興見證集團業績從COVID-19強勁反彈，並實現了又一個破紀錄的季度，而我們的目光將會放在來年更高、更遠的目標上。伴隨著我們的媒體、電子商務和零售業務的整體業務活動的激增，我們期待著在未來十二個月內將多元化的項目付諸實施，尤其是備受期待的紐約市旗艦店2022年初開幕計畫。我們正在努力擴大我們的平台，接觸及影響更多受眾，並期待在接下來的幾個季度及以後保持這一勢頭。」



整體財務摘要：

-- 美國及中國的媒體分部較去年同期強勢反彈，加速擺脫COVID-19疫情的影響，2022年財政年度第一季之已簽訂合約價值分別同比增加139.6%及48.2%；



-- 2022年財政年度第一季之毛利同比飆升131.1%，或較2020年財政年度第一季急升34.2%，為117,100,000港元，而毛利率則上升至58.3%，同比增長18.5個百分點。有關增長乃主要由於媒體分部的媒體製作規模擴大及更精簡地交付活動，加上電子商務及零售分部以正價銷售的產品比例上升。



媒體分部：

-- 媒體分部於2022年財政年度第一季之收益同比增加117.1%至145,400,000港元，超越2020年財政年度第一季錄得之COVID-19疫情前水平112,900,000港元；



-- 由於收益增加及活動製作更具成本效益，媒體分部於2022年財政年度第一季之整體毛利率達62.5%，分別較上一年度及2020年財政年度第一季上升20.7個百分點及10.4個百分點。



電子商務及零售分部：

-- 儘管電子商務及零售分部於2022年財政年度第一季之收益下跌8.0%至55,400,000港元，2022年財政年度第一季之毛利上升16.2%至26,300,000港元，原因是庫存採購水平正從截至2021年3月31日止年度的年報所述由管理層實施的COVID-19疫情調整水平逐步反彈；



-- 集團之盈利能力有所改善，邊際利潤上升。2022年財政年度第一季之毛利率達47.4%，較2021年財政年度第一季上升9.8個百分點，主要由於售罄率上升及以正價銷售的產品比例上升。這兩項指標均表明現有庫存組合較管理層實施與COVID-19疫情前相關的採購調整更為穩健。



經營開支：

-- 銷售及營銷開支由2021年財政年度第一季27,000,000港元增加25.9%至2022年財政年度第一季34,000,000港元，主要由於(i)隨著媒體以及電子商務及零售分部強勁復甦及增長，員工人數增加；及(ii)已簽訂合約價值如上文所論述大幅上升，導致已付可變佣金增加。銷售及營銷開支佔收益之百分比由2021年財政年度第一季21.3%下降至2022年財政年度第一季16.9%；



-- 行政及經營開支由2021年財政年度第一季27,500,000港元增加65.5%至2022年財政年度第一季45,500,000港元，歸因集團於2021年財政年度第一季實行了審慎的成本管理以及收到政府補助。行政及經營開支佔收益之百分比由2021年財政年度第一季21.6%略升至2022年財政年度第一季22.7%。



歡迎瀏覽集團官方網頁，細閱詳盡的季度業績報告。

https://hypebeast.ltd/investors



關於 Hypebeast Limited （股份代號：0150.HK）



Hypebeast Ltd. 由 Kevin Ma 於2005年設立球鞋網站起，至今已發展成全方位媒體上市集團。包括旗艦平台HYPEBEAST在內的所有平台現擁有超過四千五十萬名遍佈亞洲、北美洲、歐洲及其他多個地區的讀者及用家，其中 HYPEBEAST 更以五個語言版本為讀者帶來最豐富的內容。集團近年亦拓展業務至多個數碼媒體平台、電子商貿平台 HBX 與廣告代理商Hypemaker。





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