三盛控股2021年上半年股東應佔溢利勁升近3倍至約人民幣6.259億元



香港, 2021年8月23日 - (亞太商訊) - 中國領先物業開發和銷售以及物業投資企業三盛控股（集團）有限公司（股票代號：2183.HK）宣佈其截至2021年6月30日止6個月的未經審核之中期業績。



期內，三盛控股整體經營狀況良好，財務狀況保持穩健，收入同比增加198.9%至約人民幣51.318億元。股東應佔溢利同比增加293.1%至約人民幣6.259億元。每股基本盈利為人民幣1.28元（2020年上半年（經重列）：人民幣0.32元），同比激增近3倍。此外，集團於2021年6月30日止錄得可觀的已簽約但未確認銷售金額約人民幣311.619億元，為集團未來已確認收入的增長提供穩固基礎。



三盛控股執行董事兼主席林榮濱先生表示：「三盛控股在回顧期內有序落實戰略布局，在具備較強經濟活力的城市積極物色物業發展項目，避開被政策嚴格限售限價調控的區域，積極參與各項土地招標，豐富了集團的土地儲備，為今後物業發展業務的開展打下了堅實的基礎。」



現時，集團在「海峽西岸經濟區」、「長三角經濟區」及「環渤海經濟區」已發展為業務貢獻的重點區域，近年來拓展進入的「粵港澳大灣區」、「長江經濟帶」市場也成為新增亮點區域，集團的業務規模與經營業績正不斷提升，整體業務戰略佈局與優化均得以實現。



物業銷售收入大幅增長，土儲審慎擴展

期內，三盛控股的物業銷售收入錄得總額約人民幣49.657億元（2020年上半年（經重列）：約人民幣16.595億元），主要來自位於福州、南通及青島的物業交付。物業銷售收入大幅增長主要由於相較2020年上半年，集團於期內有較多物業交付所致。



截至2021年6月30日止，集團合共有56個持作銷售、開發中及持作或鎖定作未來開發的物業發展項目，土地儲備總佔地面積約為3,602,663平方米，規劃總建築面積約為10,626,522平方米，其中按集團股本權益計算應佔7,408,536平方米。



於2021年上半年，集團合共收購或鎖定收購4幅新土地項目的權益。新收購土地的規劃總建築面積約為850,955平方米，其中按集團股本權益計算應佔545,125平方米。



投資物業租金收入增加

集團的物業投資組合包括9個位於香港及中國內地之投資物業。期內，集團的投資物業租金收入約為人民幣4,980萬元（2020年上半年（經重列）：約人民幣3,720萬元），主要來自位於揚州、福州、哈爾濱、青島及成都的商業投資物業。增長主要由於COVID-19疫情受控後，期內租金收入增加所致。



財務穩健

截至2021年6月30日止，集團總資產已達到人民幣600.9億元，現金流穩定，現金及現金等價物合共約人民幣81.0億元。除充足的現金流外，集團尚未使用的授信額度約為人民幣63.3億元。



展望未來，林榮濱先生總結道：「三盛控股將保持對房地產行業市場動態的敏感性，以及對宏觀政策的多變性敏捷反應，在堅持既定戰略方向的同時，積極有效地進行戰術調整及局部優化，在實現適度規模目標的同時，堅守效益並舉的路線。面對未來具有不確定性的市場環境，集團將堅持正確的發展路徑，保持對成熟區域的發展投入，新拓展區域的潛力培養，持續性優化自身體系實現『管理紅利』，以『長期主義』的視角為廣大投資者創造更好的業績回報。」





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