來源 Quantum Solutions Co.,Ltd. Quantum Solutions宣布與FOMM股份有限公司成立合資公司

香港, 2021年8月23日 - (亞太商訊) - 於2021年7月12日發布的《與FOMM股份有限公司的資本・業務合作的通知》中,Quantum Solutions Co.,Ltd.(以下簡稱「集團」)已宣布與FOMM股份有限公司(以下簡稱「FOMM公司」)簽訂了相關的資本和業務合作(以下簡稱「本資本和業務合作 」)。此外,集團於今天宣布已决定與FOMM公司簽訂合資協議及成立合資公司。



1. 成立合資公司的目的



在本資本和業務合作中,集團已預定向FOMM公司出資,但經過與FOMM公司的協商後,為了能在中國建立與電動汽車(以下簡稱「EV」)生產體制及銷售體制的整備,集團與FOMM公司之間達成合意,於香港設立合資公司(商號:Quantum FOMM Limited,以下簡稱「新公司」),並决定以新公司為主軸,在中國進行EV生產體制及銷售體制的構築和整備。集團的全資子公司Asia TeleTech Investment Limited(以下簡稱「ATT」)將直接投資新公司,而FOMM公司將從FOMM公司本身進行投資。



2. 本資本和業務合作的目的及戦略等



(1) 短期計劃(12個月)

將FOMM公司目前生產的既存「FOMM ONE車型」進行細微修改後,將儘快於中國建立大規模生產。屆時,集團將充分利用中國高效的生產鏈,盡可能降低其生產成本。



隨著成本和價格大幅降低,預計現有市場的銷售額將會大幅增加。透過此戰略,集團預計FOMM公司和新公司的銷售額會在相對較短的時間內(在12個月的目標期間)迅速增加。



(2) 中期計劃(12至24個月)

為了推出更優質、利用互聯網進行人車互動的新型EV,集團將首先於中國市場推出,主要針對中國人口眾多的小城市及農村向鎮。



所謂「人與車的互動」是指如同人與人之間的互動,透過語言、動作(如手勢)和視線等,同時以相互組合的方式來與車進行互動。車主可以根據狀況和背景直觀地選擇理想的操作模式,而車輛可以確切的檢測車主的聲音、手勢和視線的方向等,並通過分析各種組合,自動確定其含義。



作為日本獨立的小型EV品牌,FOMM公司將主要針對擁有9億人口的中國小型都市及鄉鎮的市場為其主要目標。FOMM公司生產的小型EV(即為新型的EV)適合人口較多的中國農村小鎮地區的都市。因為這些地區人口眾多但道路狹窄,一般的汽車通行困難,不易使用,所以估計小型EV於這些地區將會有極大的需求。



3. 合資公司的概要



(1)名稱:Quantum FOMM Limited

(2)地址:香港灣仔告士打道108號光大中心7樓701-2室

(3)代表者的姓名和職稱:Director TUNG, CHUN FAI

(4)事業内容:電動汽車的製造

(5)資本金:港幣30,000元(422千日元)

(6)設立年月日:2021年8月5日

(7)決算期:2月

(8)純資産:港幣30,000元(422千日元)

(9)總資産:港幣30,000元(422千日元)

(10)出資比率:ATT(集團100%子公司):66.7%、FOMM社:33.3%



4. 合資公司的業績預測



新公司今後將在中國大陸(預定於上海)設立子公司,進行EV生產體制及銷售體制的構築和整備。關於業績的預測,現正在進行詳細調查,一旦有了進展,將即時披露。



5. 業務合作方的概要

(1)名稱:FOMM股份有限公司

(2)所在地:神奈川県川崎市幸区新川崎7番7号

(3)代表者的姓名和職稱:代表取締役 鶴巻 日出夫

(4)事業内容:小型EV的企劃・開發・製造及銷售

(5)資本金:3,505百萬日元

(6)設立年月日:2013年2月4日

(7)大股東及其持股比率:Banpu Next Co., Ltd.(21.5%)

(8)上市公司與該公司間的關係:

資本上關係 沒有符合事項

人際上關係 沒有符合事項

業務上關係 沒有符合事項

對相關當事人的相應情况 沒有符合事項

(9)該公司於最近3年期間的合併經營績效與合併財務狀態根據對方的要求不作披露。



6. ATT的概要



(1)名稱:亞洲通信科技投資有限公司(Asia TeleTech Investment Limited)

(2)地址:香港灣仔太和街4-8號泰和大廈10樓B室

(3)代表者的姓名和職稱:Director TUNG, CHUN FAI

(4)事業内容:結合5G技術與AI技術相關事業

(5)資本金:港幣4,000,000元(56,744千日元)

(6)設立年月日:2018 年1月 22 日

(7)大股東及其持股比率:FASTEPS SINGAPORE PTE LTD(集團100%子公司)100%

(8)上市公司與該公司間的關係:

資本上關係 FASTEPS SINGAPORE PTE LTD(集團100%子公司)100%

人際上關係 TUNG, CHUN FAI兼任董事

業務上關係 有305百萬日元的金錢債權,另外,作為業務委託費支付9百萬日元

對相關當事人的相應情况 該公司為集團的一個關係方。為集團100%子公司(間接所有)

(9)該公司於最近3年間的合併經營績效與合併財務狀態

決算期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期

合併淨資産 133百萬日元 172百萬日元 153百萬日元

合併總資産 34百萬日元 36百萬日元 353百萬日元

1股相當合併純資産 - 日元 - 日元 - 日元

合併銷售額 0百萬日元 5百萬日元 22百萬日元

合併營業損失 188百萬日元 40百萬日元 30百萬日元

合併經常損失 188百萬日元 42百萬日元 27百萬日元

歸屬於母公司股東的本期淨損失 189百萬日元 42百萬日元 40百萬日元



7. 日程



(1) 合資協議簽署日 2021年8月23日

(2) 新公司設立日 2021年8月5日#

(3) 業務開始日 2021年10月1日(予定)

# 預計先以ATT的100%股份比例成立新公司,簽訂合資協議後,由FOMM公司向新公司出資,成為合資公司。



8. 今後的預定



目前正在評估此事向對業績的影響。若在詳細評估後有需要披露的信息,我們將會儘快公布。



【Quantum Solutions Co.,Ltd.公司概況】

公司名稱:Quantum Solutions Co.,Ltd.(東京證券交易所第二部 代碼:2338)

地址:東京都千代田區九段北1-10-9

代表者:董事長 邵 贇

資本金:2,559百万円

業務内容:內容開發和分銷軟體合同開發

公司網址:https://www.quantum-s.co.jp/



新聞垂詢:

Quantum Solutions Co.,Ltd.

Sylvia Chan

電郵: info@quantum-s.co.jp











