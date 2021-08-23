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來源 Quantum Solutions Co.,Ltd. Quantum Solutions宣布與FOMM股份有限公司成立合資公司

香港, 2021年8月23日 - (亞太商訊) - 於2021年7月12日發布的《與FOMM股份有限公司的資本・業務合作的通知》中，Quantum Solutions Co.,Ltd.（以下簡稱「集團」）已宣布與FOMM股份有限公司（以下簡稱「FOMM公司」）簽訂了相關的資本和業務合作（以下簡稱「本資本和業務合作 」）。此外，集團於今天宣布已决定與FOMM公司簽訂合資協議及成立合資公司。



1. 成立合資公司的目的



在本資本和業務合作中，集團已預定向FOMM公司出資，但經過與FOMM公司的協商後，為了能在中國建立與電動汽車（以下簡稱「EV」）生產體制及銷售體制的整備，集團與FOMM公司之間達成合意，於香港設立合資公司（商號：Quantum FOMM Limited，以下簡稱「新公司」），並决定以新公司為主軸，在中國進行EV生產體制及銷售體制的構築和整備。集團的全資子公司Asia TeleTech Investment Limited（以下簡稱「ATT」）將直接投資新公司，而FOMM公司將從FOMM公司本身進行投資。



2. 本資本和業務合作的目的及戦略等



(1) 短期計劃（12個月）

將FOMM公司目前生產的既存「FOMM ONE車型」進行細微修改後，將儘快於中國建立大規模生產。屆時，集團將充分利用中國高效的生產鏈，盡可能降低其生產成本。



隨著成本和價格大幅降低，預計現有市場的銷售額將會大幅增加。透過此戰略，集團預計FOMM公司和新公司的銷售額會在相對較短的時間內（在12個月的目標期間）迅速增加。



(2) 中期計劃（12至24個月）

為了推出更優質、利用互聯網進行人車互動的新型EV，集團將首先於中國市場推出，主要針對中國人口眾多的小城市及農村向鎮。



所謂「人與車的互動」是指如同人與人之間的互動，透過語言、動作（如手勢）和視線等，同時以相互組合的方式來與車進行互動。車主可以根據狀況和背景直觀地選擇理想的操作模式，而車輛可以確切的檢測車主的聲音、手勢和視線的方向等，並通過分析各種組合，自動確定其含義。



作為日本獨立的小型EV品牌，FOMM公司將主要針對擁有9億人口的中國小型都市及鄉鎮的市場為其主要目標。FOMM公司生產的小型EV（即為新型的EV）適合人口較多的中國農村小鎮地區的都市。因為這些地區人口眾多但道路狹窄，一般的汽車通行困難，不易使用，所以估計小型EV於這些地區將會有極大的需求。



3. 合資公司的概要



(1)名稱：Quantum FOMM Limited

(2)地址：香港灣仔告士打道108號光大中心7樓701-2室

(3)代表者的姓名和職稱：Director TUNG, CHUN FAI

(4)事業内容：電動汽車的製造

(5)資本金：港幣30,000元（422千日元）

(6)設立年月日：2021年8月5日

(7)決算期：2月

(8)純資産：港幣30,000元（422千日元）

(9)總資産：港幣30,000元（422千日元）

(10)出資比率：ATT（集團100%子公司）：66.7%、FOMM社：33.3%



4. 合資公司的業績預測



新公司今後將在中國大陸（預定於上海）設立子公司，進行EV生產體制及銷售體制的構築和整備。關於業績的預測，現正在進行詳細調查，一旦有了進展，將即時披露。



5. 業務合作方的概要

(1)名稱：FOMM股份有限公司

(2)所在地：神奈川県川崎市幸区新川崎７番７号

(3)代表者的姓名和職稱：代表取締役 鶴巻 日出夫

(4)事業内容：小型EV的企劃・開發・製造及銷售

(5)資本金：3,505百萬日元

(6)設立年月日：2013年2月4日

(7)大股東及其持股比率：Banpu Next Co., Ltd.（21.5%）

(8)上市公司與該公司間的關係：

資本上關係 沒有符合事項

人際上關係 沒有符合事項

業務上關係 沒有符合事項

對相關當事人的相應情况 沒有符合事項

(9)該公司於最近3年期間的合併經營績效與合併財務狀態根據對方的要求不作披露。



6. ATT的概要



(1)名稱：亞洲通信科技投資有限公司（Asia TeleTech Investment Limited）

(2)地址：香港灣仔太和街4-8號泰和大廈10樓B室

(3)代表者的姓名和職稱：Director TUNG, CHUN FAI

(4)事業内容：結合5G技術與AI技術相關事業

(5)資本金：港幣4,000,000元（56,744千日元）

(6)設立年月日：2018 年1月 22 日

(7)大股東及其持股比率：FASTEPS SINGAPORE PTE LTD（集團100%子公司）100%

(8)上市公司與該公司間的關係：

資本上關係 FASTEPS SINGAPORE PTE LTD（集團100%子公司）100%

人際上關係 TUNG, CHUN FAI兼任董事

業務上關係 有305百萬日元的金錢債權，另外，作為業務委託費支付9百萬日元

對相關當事人的相應情况 該公司為集團的一個關係方。為集團100%子公司（間接所有）

(9)該公司於最近3年間的合併經營績效與合併財務狀態

決算期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期

合併淨資産 133百萬日元 172百萬日元 153百萬日元

合併總資産 34百萬日元 36百萬日元 353百萬日元

1股相當合併純資産 - 日元 - 日元 - 日元

合併銷售額 0百萬日元 5百萬日元 22百萬日元

合併營業損失 188百萬日元 40百萬日元 30百萬日元

合併經常損失 188百萬日元 42百萬日元 27百萬日元

歸屬於母公司股東的本期淨損失 189百萬日元 42百萬日元 40百萬日元



7. 日程



(1) 合資協議簽署日 2021年8月23日

(2) 新公司設立日 2021年8月5日#

(3) 業務開始日 2021年10月1日(予定)

# 預計先以ATT的100%股份比例成立新公司，簽訂合資協議後，由FOMM公司向新公司出資，成為合資公司。



8. 今後的預定



目前正在評估此事向對業績的影響。若在詳細評估後有需要披露的信息，我們將會儘快公布。



【Quantum Solutions Co.,Ltd.公司概況】

公司名稱：Quantum Solutions Co.,Ltd.（東京證券交易所第二部 代碼：2338）

地址：東京都千代田區九段北1-10-9

代表者：董事長 邵 贇

資本金：2,559百万円

業務内容：內容開發和分銷軟體合同開發

公司網址：https://www.quantum-s.co.jp/



新聞垂詢：

Quantum Solutions Co.,Ltd.

Sylvia Chan

電郵: info@quantum-s.co.jp











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