中國罕王（3788.HK）中期股東應佔溢利同比大增88% 派息每股0.06港元



香港, 2021年8月23日 - (亞太商訊) - 中國罕王控股有限公司（「中國罕王」或「集團」；股份代碼：3788.HK）宣佈公司及其附屬公司（「本集團」）截至2021年6月30日止6個月（「期內」）之經營業績。



罕王從2019年開始進一步延伸產業價值鏈，成為風電行業優質材料供應商。期內，罕王業績靚麗，實現收入15.835億元（人民幣，下同），歸母淨利潤大幅增長88%至約3.2億元，每股盈利為16.5分，同比上升75.53%。2020年初公司已宣告每年將不少於集團當期淨利潤總額的30%直接回饋股東，董事堅守承諾，與股東共用公司發展之成果，宣派中期股息每股0.06港元，中期派息比率30.64%。



風電行業景氣度高，高純鐵業務持續受益

高純鐵業務通過2019年和2020年末的收購，年產能由66萬噸提高至93萬噸。2021年上半年高純鐵產量達到35.6萬噸，同比增加10.56%；銷量33.1萬噸，同比增長34.55%。產銷量的提升，使得高純鐵業務收入大幅增加67.4%至12.866億元，毛利亦大幅增長60.66%，進一步鞏固本集團在風電球磨鑄鐵市場的龍頭地位。



2021年上半年，風電裝機維持高景氣，國內外對生鐵需求維持高位，帶動高純鐵銷售價格及原材料價格均大幅上漲。風電趨勢朝大功率、大葉片風機發展，大型化顯著降低單位成本。海上風電發展速度高於陸上風電，預計2021年出貨量可達到8GW。本集團通過規模化生產及技術改造的手段控制成本，提高高純鐵產量。得益于自有高品質鐵礦資源，罕王高純鐵進一步固化自身產品低雜質、抗拉伸、抗腐蝕的優勢提高產品附加值，擴大市場佔有率和用戶依賴度。



鐵礦業務縱深並行 低成本競爭優勢凸顯

2021年上半年，國內、海外需求共同修復，工業企業利潤修復加快。中國強勁的鋼鐵產量與海內外偏弱的供給彈性使得鐵礦石價格上漲,國內鐵礦石呈現供需雙旺、緊平衡狀況。本集團鐵礦資源品位高，品質優，所生產的鐵精礦品位穩定在68%以上，具有天然資源優勢。



中國罕王深耕鐵礦行業近三十年，擁有經驗豐富的管理層及穩定的運營團隊，通過嚴控貧化率、合理安排採礦工程、加強現場監管，並利用數位化管理等多種方式增產增效，使得產量高於預算並且在出礦量減少的情況下有效地控制了採礦成本。2021年上半年平均單噸鐵精礦的現金運營成本為373元，繼續維持鐵礦低成本、低雜質的競爭優勢。受益于鐵礦石價格上漲，本集團2021年上半年鐵精礦平均銷售價格為1237元╱噸，同比上升63.62%。進而鐵礦業務實現毛利4.92億元，同比增長39.79%。鐵礦業務持續為集團提供強勁的現金流。



金礦增量可觀，開採進程穩健推進

黃金價格受貨幣政策、供需、避險等多方面因素影響，黃價上半年呈現震蕩形態。隨著經濟的復蘇，2021年第2季度大部分時間的漲幅被6月下旬的大幅回調所抵消，截至2021年6月30日，金價下跌了6.6%。隨著美國經濟增長速度高於預期，美聯儲將不得不提前縮表，美元金價短期內有下行壓力，但未來黃金作為一項有效的風險對沖資產仍將具備很大吸引力。



2021年上半年，罕王在澳洲PGO金礦項目開發方面取得重大進展。罕王澳洲完成了包括空氣發循環和金剛石鑽探鑽孔共計108個，總鑽探進尺16,558米。新的資源更新是基於以上探礦工程成果以及對全部鑽探結果進行新的地質解譯而估算得出的。按JORC標準估算，本集團總金資源量增加至278.5萬盎司，同比增加30.02%；儲量達到146.3萬盎司，同比增加527.90%。其中，Rustlers Roost金礦床的資源量達到197.5萬盎司，同比增加48.27%；儲量達到113萬盎司，剝采比僅為1.55:1。重要的是，所有新增儲量均為露天開採金礦儲量，其中91.87%的儲量位於Rustlers Roost露天礦。Rustlers Roost已獲得金礦露天礦坑的排水許可證，環境影響評估研究報告和預可研即將完成。



另一方面，Tom’s Gully和Quest 29金礦床距離儲量最大的Rustlers Roost金礦床約10公里，適合統一管理運營。總而言之，Mt Bundy金礦項目擁有140.5萬盎司的黃金儲量，具備了建設年產黃金10萬盎司以上、礦山壽命超過10年的可靠保障。本公司正在Mt Bundy金礦項目的Quest 29金礦床進行新一輪的預算為600萬澳元的鑽探計畫，配備3台鑽機，以進一步增加黃金資源量和礦石儲量為目標。



展望未來，在國家“碳中和、碳達標”政策指引下，風電行業通過風機大型化和技術革新，度電成本下降明顯，風電行業迎來進一步發展，截至2021年6月底，全國風電累計裝機達到292GW，同比增長34.6%； 其中陸上風電累計裝機281GW、海上風電累計裝機11.13GW。而風機大型化和海上風電的發展，對原材料的品質有更高要求，因此罕王所生產的高品質風電球磨鑄鐵，作為風機底座和輪轂等鑄件原材料提供商將長期持續受益。同時，也將繼續深耕澳洲，重點關注黃金及戰略性金屬的並購機會。



關於中國罕王控股有限公司（股份編號：3788. HK）

中國罕王控股有限公司（03788.HK）於2010年8月2日在開曼群島註冊成立，於2011年9月30日在香港聯交所掛牌上市，是一家擁有20多年運營歷史的國際化礦業及金屬集團公司，主要在中國和澳大利亞從事鐵礦、金礦等礦產資源的勘探與開發及高純鐵冶煉。依託於自有鐵礦資源稟賦，所生產風電用球墨鑄鐵品質出眾，為中國風電球墨鑄鐵市場第一大供應商，同時亦為汽車、航用發動機、核裝備等中國高端製造業提供優質原材料。





話題 Press release summary



部門 金属，矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

