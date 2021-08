Friday, 20 August 2021, 18:14 HKT/SGT Share:

來源 New Horizon Health Limited 諾輝健康發佈2021年中報業績:營收同比增長317%,毛利率攀升至56.2%

杭州, 2021年8月20日 - (亞太商訊) - 中國首家專注於癌症早篩的生物高科技公司諾輝健康(6606.HK)今日發佈2021年上半年截至6月30日的財務報告。



2021年上半年諾輝健康的總收入為4,390萬元人民幣,較2020年同期增長317%。毛利潤實現2,470萬元人民幣,較2020年同期增長1,000.2%。毛利率從2020年同期的21.3%攀升至56.2%。



“中國癌症早篩第一證”結直腸癌篩查產品常衛清在2021年上半年實現收入1,420萬元人民幣,同比增長149%。上半年實現發貨量約121,500盒,同比增長392%。常衛清的毛利率從2020年同期的33.9%增長至56.6%。中國首個居家自測FIT便潛血檢測產品噗噗管在2021年上半年實現收入2,960萬元人民幣,同比增長623.7%。噗噗管的毛利率從2020年同期的26.4%上升到59%。



國際癌症研究機構(IARC)近期發表最新報告,預計全球未來50年乳腺癌和結直腸癌新發病例將增幅最大。2019年中國的結直腸癌篩查普及率僅為16.4%,美國則高達60.1%,癌症早篩的社會與經濟價值在2021年迅速得到各界的關注和認同,市場正全速駛入快車道。



“2021年是中國癌症早篩行業合規化落地,創新聚變的元年。‘好風憑藉力’,諾輝健康發展的增長大門才剛剛打開。常衛清和噗噗管銷售的強勁增長,證明了居家防癌篩查已經成功獲得目標人群的認同,滿足了用戶健康消費不斷升級的迫切需求。”諾輝健康執行董事兼CEO朱葉青表示,“毛利率的提高得益於我們上半年快速堅決地執行多元化商業佈局,顯著提高了兩款產品的平均銷售價格。同時,銷量的增長也使得運營設施更高效的運轉,進一步降低了我們的單位運營成本。”



“臨床專家和醫生的認可是我們開拓市場和研發產品的基石。今年1月和4月,諾輝健康自主研發的多靶點糞便FIT-DNA技術入選國家癌症中心發起的中國首部結直腸癌防治指南和中國臨床腫瘤學會(CSCO)結直腸癌診療指南,成為目前唯一入選國家級指南的腸癌篩查基因檢測技術。2021年上半年,諾輝健康的行銷團隊在6個月內增長137%達到270人,常衛清進入各省市公立醫院的工作進展順利。”諾輝健康執行董事兼CEO朱葉青講到。“作為中國癌症篩查的開創者和領導者,我們將繼續不遺餘力的投資癌症篩查的認知和合規教育。客單價不足百元的噗噗管,作為防癌居家自測的入門款,已經成為我們教育市場和下沉廣大基層的排頭兵。下半年,我們將繼續加大團隊建設,加強與體檢、保險、線上問診平臺、藥店及其他授權機構的合作與推廣。常衛清將很快迎來推廣的爆發期。”



癌症早篩合規優勢發力 多元化商業佈局持續落地

2020年11月9日國家藥監局批准的“中國癌症早篩第一證”為癌症篩查行業設立了合規的標杆。憑藉國內首家癌症篩查合規企業的優勢,在香港成功上市後,諾輝健康迅速與跨界領導品牌確立了深度戰略合作,加速多元化商業佈局的落地,推動常衛清和噗噗管成為各戰略合作平臺的獨家推廣產品。



與阿斯利康中國的合作,有力地支持了諾輝健康進入中國消化疾病防治領域,鞏固了諾輝健康在臨床市場的優勢;與京東健康的合作,完成了諾輝健康與京東平臺及用戶服務體系的深度對接,邁出了電商行銷的重要一步;與平安健康的合作,實現了國內首個互聯網醫療到健康一體化的閉環解決方案,推動線上診療前置到防癌篩查;與中郵電商的合作,填補了中國基層市場腸道健康篩查防治的空白,開啟了廣闊鄉鎮市場的用戶教育;與雲鵲醫的合作,賦能240萬村醫,讓診療資源極為匱乏,沒有腸鏡設備的偏遠農村也能建設腸道健康的有效防線。



唯一入選國家級雙指南 臨床市場推廣穩步前進

醫院市場准入和臨床醫生教育是諾輝健康院內推廣的關鍵。2021年1月和4月,諾輝健康自主研發的多靶點糞便FIT-DNA技術先後成為兩部國家級重要指南唯一推薦的腸癌篩查基因檢測技術:國家衛健委指導,國家癌症中心發起的首部國家級結直腸癌篩查與早診早治指南和中國臨床腫瘤學會(CSCO)最新發佈的結直腸癌診療指南。



隨著腸癌早篩標準和規範的落地,NPV(陰性預測值)與靈敏度已經成為癌症早篩產品選擇與性能評估的行業標準。諾輝健康的臨床團隊密集開展了一系列學術研討和臨床專案,持續推動多靶點糞便FIT-DNA技術進入現有臨床路徑,不斷落地臨床相關領域的實踐與應用。



不遺餘力投資癌症早篩科普教育 跨平臺多形式不斷創新

作為癌症早篩行業的領導者,諾輝健康始終堅持不遺餘力的投資市場教育。上半年,諾輝健康推動大眾癌症早篩科普教育持續升溫。



2021年4月15日,人民日報健康客戶端和中國抗癌協會大腸癌專委會在國家腫瘤科普宣傳周聯合發起首個“中國癌症早篩日”,讓癌症早篩成為健康中國戰略宣傳的重要事件。隨後,諾輝健康舉辦了以“改變生命的軌跡”為題的首個品牌日,邀請了業內7位國家級臨床專家,全網直播現場收穫500萬觀看量。6.18期間,諾輝健康聯合快手健康和小荷健康,發起腸道健康防癌早篩短視頻科普活動,實現雙平臺超過8000萬播放量。同期,諾輝健康奪得京東基因檢測類目行業銷售額、單品銷售額雙冠軍及618當日消費醫療榜冠軍。



研發管線如期推進 海外合作與業務拓展聚焦未來管線能力建設

幽幽管的審批如期推進,宮證清臨床試驗的啟動有序籌備。諾輝健康目前在多個管線產品加速研發,並大力投入生物標誌物研發能力和下一代測序技術(NGS)平臺的建設。公司將繼續追加投資,擴展自動化生產線,擴大生產和試驗檢測能力,以滿足迅速增長的需求。



此外,諾輝健康正式啟動海外戰略合作,積極引入先進技術,聚焦未來的管線佈局和能力擴充。諾輝健康上市公司出資3000萬美元參與成立諾輝創投基金,基金一期募資已於2021年8月20日完成,專注投資分子診斷技術領域,以推動癌症及其他重大疾病類別的篩查與早期檢測。2021年7月,諾輝健康與專注於前列腺癌篩查與檢測的瑞士生物科技公司Proteomedix建立了研發合作的夥伴關係,並投資300萬瑞士法郎可轉換債券;2021年8月,諾輝健康與專注於血液樣本結直腸癌檢測的德國分子診斷公司Epigenomics (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY)簽署資產收購協議。



關於諾輝健康

諾輝健康成立於2015年,專注於高發癌症的居家早篩,是中國癌症篩查市場的先行者和領導者,旨在推進癌症篩查技術的創新,並加速癌症篩查技術在中國的普及。2021年2月18日諾輝健康於香港聯交所成功上市,股票代碼6606.HK,成為“中國癌症早篩第一股”。



諾輝健康旗下的兩款結直腸癌篩查產品(常衛清®和噗噗管®)均已獲得國家藥品監督管理局的批准並開始正式商業化。常衛清®是中國首個且目前唯一一個獲得國家藥品監督管理局批准的癌症篩查產品。此外,公司擁有兩款適用於胃癌和宮頸癌篩查的在研產品管線。公司持有旗下所有已上市和管線產品的全球產權。諾輝健康擁有符合ISO13485國際認證標準的十萬級潔淨生產車間,以及當地衛健委認證並頒發執業許可證的北京、杭州和廣州第三方醫學檢驗實驗室,每年檢測能力達200萬人份,並與上百家醫院、體檢中心、保險公司、藥店及網上管道廣泛合作。





