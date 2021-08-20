Friday, 20 August 2021, 17:57 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC榮膺Frost & Sullivan 2021 最佳實踐獎 (Best Practices Award)

香港, 2021年8月20日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（簡稱「中信國際電訊CPC」）欣然宣佈，公司榮獲Frost & Sullivan頒發 「2021最佳實踐獎 - 大中華區持續數碼創新獎」獎項(“2021 Best Practices Award”–“ Digital Innovation Award in Greater China”)。是次獲獎是對公司的一個肯定，表揚其在創新能力、實施能力、增長戰略和對行業的總體貢獻等方面取得的卓越成就。





對於中信國際電訊 CPC是次獲得殊榮， Frost ＆ Sullivan 分析師指出：「全球科技發展快速推動了各行各業數碼化、信息化和智能化，與此同時，突如其來的疫情刺激了企業數碼化轉型跨越式前進。在這樣的背景下，中信國際電訊CPC持續強化自身ICT服務能力，構建更具前瞻性的ICT-MiiND策略，為客戶打造更加智能化的IT服務管理平台。中信國際電訊CPC秉承創新不斷的核心理念，正在成為企業數碼化轉型的重要賦能者。」



事實上，在這大數據時代，企業面對資訊和數據的爆炸式增長，對數據管理和基礎設施需要多方面的服務支援。資訊與通訊科技（ICT）因此成為解決企業業務需求的重要方案，並成為推動數碼經濟發展的重要動力。 要確保數碼化過程順利，企業對選擇ICT供應商的標準亦進一步提高，網絡規模、產品多樣化，以及專業服務被視為應對企業複雜化的業務和增長需求的重要因素。



20年創新不斷，賦能企業數碼化轉型



中信國際電訊CPC行政總裁李炳智先生說：「能夠在今年獲得這個大獎，對成立剛好20週年的中信國際電訊CPC來說別具意義。是次獲獎是對我們一直追求創新及卓越服務的一個肯定。誠如我們的座右銘『創新‧不斷』，我們定必信守承諾，在未來更多個20年，繼續為客戶提供優質的解決方案。」



成立於2001年，中信國際電訊CPC一直在市場上處於領導地位，利用顛覆性的先進技術，為企業客戶提供嶄新且多元化的解決方案，賦能企業數碼化轉型。作為「服務在地‧連接全球」的ICT方案供應商，中信國際電訊CPC擁有強大的基礎設施部署能力，服務覆蓋 160 個國家及地區，所提供的ICT方案十分全面並能夠互相融合，這些豐富的資源為支援企業業務拓展和數碼化轉型奠定了良好的基礎。



憑藉多年的ICT實踐經驗、豐富的行業知識，加上智能分析和演算能力，中信國際電訊CPC進一步打造了未來發展的框架。這個名為 「ICT-MiiND」的策略糅合了「創新 (Innovation)」及「智能 (Intelligent)」原素，將大數據、人工智能、擴增實境、物聯網、區塊鏈等創新技術與多年的行業經驗和專注的科研能力串聯，透過智慧學習和基礎設施資源，構建出不同於一般AIOps（Artificial Intelligence for IT Operations，智能運維）的創新智能模組，配以客制化、定制化的行業服務場景，為客戶創造更具智慧的IT服務管理平台。



ICT-MiiND創造了嶄新的服務能力，一系列的創新方案已投入服務，而更多的可能性亦蓄勢待發，為企業帶來不一樣的數碼化轉型體驗。



關於Frost & Sullivan最佳實踐獎:



Frost & Sullivan的最佳實踐獎旨在於不同區域和全球市場中挑選表現出眾的公司，表彰他們在傑出領導力、創新技術、客戶服務及產品開發策略上的突出表現。



而最佳實踐獎 – 創新獎則是對企業在創新能力、實施能力、增長戰略和對行業的總體貢獻等方面取得的卓越表現以及傑出成績的認可。Frost & Sullivan團隊通過深度訪談、行業分析、二手調研等方法，向獨立評審團提名了一批具有競爭力的優秀企業，經過嚴格的評審，決定將“2021年度大中華區持續數碼創新獎”授予中信國際電訊(信息技術)有限公司。



有關中信國際電訊CPC更多的認証及獎項資訊，請瀏覽：

https://www.citictel-cpc.com/ZH/HK/Pages/about-us-accreditation



中信國際電訊CPC簡介



中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、18個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相關ICT服務認證的供應商之一，公司透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，為企業提供專業的在地服務及交付能力，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。



請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。



傳媒查詢：



Rowena Leung

中信國際電訊CPC

(852) 2170 7536

電郵：rowena.leung@citictel-cpc.com











話題 Press release summary



部門 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

