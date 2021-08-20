中國電力2021中期取得優異業績



香港, 2021年8月20日 - (亞太商訊) - 中國電力國際發展有限公司(股份代號： 2380) 公佈截至2021年6月30日止六個月之未經審核中期業績。



回顧期內，中國電力取得了良好的業績，收入達165.4億人民幣，發電量較去年同期增長23.7%至51,530,643兆瓦時，售電量增長23.7%至49,441,462兆瓦時，公司權益持有人應佔利潤同比上升17%至13.7億人民幣。



8月20日，中國電力召開投資者業績發佈會，公司董事局主席賀徙表示：「上半年，公司在經營、發展、改革、創新等方面，均取得了良好的成績。一是經營業績逆勢上漲，清潔能源盈利貢獻持續提升；二是清潔能源轉型全面提速，清潔能源合併裝機超過47%，較去年底提升3.1個百分點；三是綠色能源產業搶先佈局，進軍綠電交通、儲能等領域；四是改革創新和風險管控雙向發力，激發公司活力、加大創新力度，同步做好經營風險防控。」



面對當前電力行業前所未有的變革，賀徙指出：公司「將以『坐不住、等不起、加速跑』的戰略決心和精神狀態，在下半年重點做好以下幾個方面的工作：



第一，構建中國電力新戰略。公司將以低碳賦能為核心理念，擇機發佈新戰略，新戰略將主要包含中長期的戰略目標和實施『碳達峰』和『碳中和』的路線圖，以及環境保護、社會責任和公司治理（ESG）三個方面。第二，重塑資本市場新定位。計劃在2021年底實現清潔能源裝機達到50%以上，重塑公司在資本市場新定位。第三，開闢綠色產業新跑道。加快佈局綠電替代、儲能等領域，搶佔新興產業發展先機和制高點。第四，在高品質發展基礎上實現業績新平衡。加快發展，提升清潔能源裝機、收入占比；挖潛增效，發揮傳統能源的現金流支持作用。第五，在全面深化改革基礎上打造新機制。充分利用『雙百企業』優勢，抓住改革契機，優化各項激勵，將市值納入管理層任期考核目標。」



展望未來，賀徙充滿希望：「中國電力目前正處在啟航新征程的關鍵時刻，新的路線圖已在繪就，新的機制已在構建，新的產業已在佈局，在不久的將來，大家就會看到我們的轉型佈局一項一項開花結果，一定會給各位股東上交一份滿意乃至超出期望的答卷！」





話題 Press release summary



部門 能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

