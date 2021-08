Friday, 20 August 2021, 14:20 HKT/SGT Share: 理想汽車在黃金賽道上開啟加速模式 恆生指數公司宣佈其將被納入恆生綜合指數

香港, 2021年8月20日 - (亞太商訊) - 2021年8月12日,理想汽車(2015.HK)登陸港股市場,這是繼小鵬汽車之後,第二家在美上市的中概新能源車生產商實現「美股+港股」雙重上市。恆生指數公司於8月13日公告稱,理想汽車將於8月25日收市後被納入恆生綜合指數,恆生消費品製造及服務業指數,並於8月26日起生效。



發展勢頭強勁 銷量屢創新高



儘管理想汽車成立時間不長,但其發展的勢頭卻十分迅猛。根據灼識諮詢報告,按銷量統計,理想ONE於2020年被評為中國最暢銷的新能源SUV車型,佔市場份額9.7%。



8月1日,理想汽車公佈2021年7月交付數據。公司7月交付8,589輛理想ONE,與去年同期相比增長251.3%,環比2021年6月增長11.4%。2021年前七個月,理想汽車總交付量達38,743輛,理想ONE目前累計交付量已達72,340輛。 憑藉其突出的產品力,2021款理想ONE在7月單月交付量首次超過八千輛,再次刷新交付記錄。



于2021年7月,理想汽車是中國新能源SUV上險量第一名;中國中大型SUV上險量第一名;中國新勢力品牌上險量第一名。理想汽車在這個黃金夏季收穫滿滿。



全方位加速佈局 搶佔市場份額



理想汽車之所以能夠受到市場熱捧,主要還是源於優秀的產品品質與強大的研發實力,這也是眾多新能源汽車企業實現突圍的關鍵。



據瞭解,早在2019年,理想汽車就已開始量產一款產品——理想ONE,該車型為一款六座中大型豪華電動SUV,不僅凝聚了電動汽車的諸多優點,還抓住了用戶的痛點,以獨有的增程式電動汽車技術,使在用戶無法使用充電基礎設施的情況下也能運行,避免了純電動汽車常見的里程焦慮,保證了用戶高質量的駕駛體驗。



與此同時,理想汽車自研智能汽車解決方案,如理想ONE的四屏交互系統與全車語音交互系統相配合,配備高級駕駛輔助系統作為標準功能,使駕乘體驗更安全便捷;此外,理想ONE擁有兩顆用於自動駕駛的地平線征程3 AI加速處理器及五顆博世第五代毫米波雷達,配合全棧自研軟件開發能力,進一步升華智能駕駛體驗。



在保持現有業務的同時,理想汽車還在研發、產能、渠道等方面進行全面的佈局,以滿足更多用戶的需求,進而搶佔市場份額。



目前,理想汽車正在開發X平台,並計畫於2022年推出X平台上的首款產品——全尺寸豪華增程式電動SUV,並於2023年推出基於X平台打造的另外兩款SUV。公司表示,自2023年起,公司計畫每年至少推出兩款高壓純電動車型。



與此同時,理想汽車还在加強自研,大力投資自研的自動駕駛技術。預計2022年起,公司的所有新車型將配有與自主開發的未來L4級自動駕駛相容的必要硬體作為標配,實現自動駕駛級別的不斷升級。



此外,理想汽車的直營零售體系建設正在加速佈局。截至7月31日,理想汽車在全國已有109家零售中心,覆蓋67個城市;售後維修中心及授權鈑噴中心176家,覆蓋134個城市。預計到2021年底,理想汽車計畫將建成200家直營零售中心,覆蓋全國超過100個城市。



明星機構強烈看好 未來增長潛力巨大



過硬的技術實力、突出的產品品質,讓理想汽車獲得了明星機構的認可與強烈看好。在今年6月的報告中,高盛預計,未來五年新能源車的市場規模將猛增4倍。



其中,理想汽車的市場份額將顯著擴大。其指出,未來6個月對理想汽車極為重要,因為在全國銷售增速放慢的背景下,消費者可能形成了品牌偏好,理想ONE最新版本的發佈,恰恰有助於在消費者心理層面加強品牌偏好。



近年來,新能源汽車在國內大有火爆之勢,目前,新能源汽車在中國的銷售量增長已超過燃油車,中國已成為全球最大的新能源汽車市場。



作為新能源汽車行業的龍頭,理想汽車在這個賽道上正迎風而起,未來在資本市場的加持之下,公司有望進一步鞏固領先優勢,開啟加速模式,值得期待。





話題 Press release summary



部門 通用汽车

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network