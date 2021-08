中信國際電訊公佈二零二一年中期業績

香港, 2021年8月19日 - (亞太商訊) - 亞洲一流的跨國互聯網化綜合電訊企業中信國際電訊集團有限公司(「中信國際電訊」或「集團」;股份代號:1883)於截至二零二一年六月三十日止六個月,錄得股東應佔溢利五億三千四百萬港元,較去年同期增長4.3%,如不計投資物業重估因素,同比增幅為2.1%。



集團主營電信服務收入為三十九億九千三百萬港元,與上年同期相若;總收入為四十七億九千五百萬港元,比上年同期增長9.4%。每股基本盈利為14.5港仙,較去年同期上升3.6%。



董事會宣佈派發二零二一年中期股息每股5.5港仙,按年增長10.0%。



中信國際電訊主席辛悅江先生表示:「二零二一年上半年,全球新冠肺炎疫情仍然持續,經濟復甦前景尚不明朗。集團全體員工,頂住壓力、迎難而上、振奮精神、努力拼搏,全力加強團隊建設、大力開展市場拓展與科技創新,企業經營管理能力進一步提升,網絡平台保持高質量平穩運行。集團整體經營取得良好增長,業績持續提高。」



集團的財務狀況穩健,現金流充足。集團於二零二一年六月三十日之現金及銀行存款約為十五億二千四百萬港元,足以滿足未來十二個月的財務需求以及已訂約資本承擔。



業務亮點

澳門電訊成爲首家5G網絡貫通澳門的運營商,為即將開放的5G市場做好充分準備,搶得先機。截至二零二一年六月底,集團佔澳門移動市場份額45.4%;佔澳門移動市場的4G用戶市場份額47.0%,繼續保持市場領先地位。期內,集團附屬公司澳門電訊有限公司(「澳門電訊」)按照既定計劃,克服困難於今年六月完成第二期5G網絡建設工作,為即將開放的5G市場搶得發展先機。澳門電訊順利完成非獨立組網(NSA)、獨立組網(SA)和網絡切片部署,實現室外全覆蓋、室內覆蓋達到93%,成為首家5G網絡貫通澳門的運營商,並與不同國家和地區的超過40家電信運營商達成5G漫遊協議。集團移動通訊服務收入為四億二千七百萬港元,較去年同期減少13.4%,主要由於疫情導致漫遊相關服務減少所致。



滿足互聯網新需求、大力發展光纖寬頻,帶動互聯網業務收入增長。集團互聯網業務收入為六億零四百萬港元,較去年同期增加9.4%。集團緊緊把握社會對互聯網服務的新需求,以優質服務贏得客戶,促進互聯網業務的持續增長。截至二零二一年六月三十日,澳門電訊寬頻用戶佔澳門互聯網市場份額約97.1%,持續保持行業主導地位;住宅寬頻客戶光纖化率達95.9%。集團中信電訊大廈數據中心第三期(B)工程於六月末順利完工,已投入市場,反應良好。



訊息服務收入增長勢頭持續,國際電信業務繼續保持增長。國際電信業務期內收入為十二億八千七百萬港元,按年增加10.5%。集團不斷增強平台能力,拓展新的業務領域,以高效、敏捷、可靠的服務,支持電信運營商實現全球業務拓展。今年三月,集團成功協助一家中國運營商推出全新漫遊服務產品。五月,集團為知名汽車製造企業提供的物聯網定制化平台和服務順利開通,投入商用。



擴展網絡覆蓋,提升企業客戶服務能力。集團子公司中信國際電訊(信息技術)有限公司(「CPC」)繼續擴展全球網絡覆蓋,現時全球網絡節點逾160個;全球SD-WAN網關數量達57個。企業業務收入較去年同期減少7.9%至十五億八千三百萬港元,主要由於東南亞等地區疫情反覆,導致相關國家╱地區的政府、度假村及其他企業項目進度延遲。集團於中國內地的企業業務服務繼續取得增長。



集團繼續大力發展東南亞區域業務。集團附屬公司Acclivis Technologies and Solutions Pte. Ltd.於二零二一年上半年,設立菲律賓子公司開闢新市場;在馬來西亞拓展新業務範圍,開始提供企業移動服務;憑藉科技能力成功中標新加坡社會及家庭發展部IT系統服務項目,進一步加強與新加坡政府機構的合作;成功完成新加坡其中最大一家醫療機構的智慧訪客管理解決方案概念驗證 (Proof of Concept),使用人工智能進行視頻分析,提升管理能力、優化訪客體驗。



發展策略

展望未來,澳門電訊有望於年内獲得5G牌照,集團會積極配合澳門特區政府做好關於5G牌照發放及特許資產的工作安排,並繼續大力支持澳門電訊「數碼澳門」建設,與澳門社會各界一同努力發展智慧應用、建設智慧生態,共同構築澳門「數字底座」,以高可靠的網絡服務質量,支撐澳門數字經濟持續發展。



在互聯網業務方面,集團繼續豐富產品平台的功能,促進平台發展與生態建設;積極推廣中信電訊大廈第三期(B)數據中心;加強與運營商的合作,努力拓展全球市場。



此外,CPC依託良好的客戶關係與市場基礎,繼續加強全球企業業務拓展,提升服務能力,不斷創新合作模式,擴大企業業務規模及價值,加速由ICT (Information and Communications Technology)向DICT (Data, Information and Communications Technology) 領域邁進。



集團繼續按照「R-R-L」策略(即可持續、跨區域、大型項目)大力推動東南亞地區ICT業務發展,把「Acclivis」和「Pacific Internet」品牌拓展至東南亞區内更多國家,把握RCEP(區域全面經濟夥伴關係協定)簽署促進區内經濟發展的良機,努力提升集團在該地區的業務規模。



同時,集團將繼續加强科技創新,以創新的網絡、創新的產品、創新的服務和創新的生態構建新的核心競爭力,加快「互聯網化」、「雲化」和「智能化」發展進程,支撐企業長期高水平發展與數字化轉型,在新發展階段佔據市場競爭的主動優勢。



中信國際電訊行政總裁蔡大為先生表示:「集團將繼續大力開展科技創新,以創新的網絡、服務、產品和生態,促進企業向數字化、智能化、全球化發展,堅持以中國大陸市場為基礎,以港澳為基地和橋梁,深入拓展東南亞地區市場業務,踐行“三位一體”協同體系,把握5G發展機遇,努力實現全年目標。」



關於中信國際電訊集團有限公司(股份代號:1883)

中信國際電訊集團有限公司於一九九七年在香港成立,並於二零零七年四月三日在香港聯合交易所有限公司上市。集團作為亞太最大的國際電訊樞紐之一,為全球運營商客戶提供全面的國際電信服務,並透過全資附屬公司Acclivis Technologies and Solutions Pte. Ltd.,在東南亞提供一站式跨區域企業服務。集團全資附屬公司中信國際電訊(信息技術)有限公司(「CPC」)為全球跨國企業客戶和商業客戶提供一站式信息及通訊解決方案,CPC是亞太區跨國企業及商業客戶最可信賴的主要合作夥伴之一,同時透過附屬公司中企網絡通信技術有限公司,為中國內地大型企業及跨國商業客戶提供全方位ICT服務。集團持有澳門電訊有限公司(「澳門電訊」)99%權益。澳門電訊是澳門主要的綜合電信服務供應商之一,亦是澳門唯一提供全面電信和ICT服務的供應商,具市場領先地位,對澳門的持續發展舉足輕重。截至二零二一年六月底,本集團在全球22個國家和地區,擁有近2,500位員工,網絡節點覆蓋150多個國家和地區,連接全球600多家運營商,服務3,000多家跨國企業以及4萬餘家當地企業。中國中信集團有限公司為一家總部設於中國的大型綜合性跨國企業集團,是本公司的最終控股公司。



