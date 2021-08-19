香港董事學會全球網絡研討會系列支持更多女性加入董事會



香港, 2021年8月19日 - (亞太商訊) - 香港董事學會（「學會」）與南非董事學會、新西蘭董事學會、毛里求斯董事學會、海灣董事學會及加勒比海企業管治學會聯合舉辦了一系列全球網絡研討會，探討有關女性擔任董事職位的主題。



「婦女參與管治」系列於七月及八月舉行，吸引了來自世界各地的500名男女董事報名參與探討女董事角色的重要性及價值，以及社會應如何為女性成為董事會成員方面提供更多支援。該系列由三場網絡研討會組成，包括「企業管治及性別多元的重要性」、「女性於董事會」及「支援女性的企管政策」。



三場共九小時的研討會合共有31位男女講者發言，而擔任主持的六家主辦機構之行政總裁全部為女性。因應主辦機構輪流邀請嘉賓講者，香港董事學會主持了最後一天的下半部環節。香港的主講嘉賓為香港個人資料私隱專員鍾麗玲女士；香港的小組討論部份則由香港董事學會副主席陳心愉女士主持。講者包括香港證券及投資學會主席兼香港交易及結算所有限公司上市科首席營運總監兼政策及秘書服務主管伍潔鏇女士、畢馬威中國香港區高級合夥人兼副主席韋安祖先生及上市公司利記控股有限公司行政總裁陳婉珊女士。



香港董事學會行政總裁徐尉玲博士談及研討會的目的時表示：「我們都知道性別多元化的好處。儘管我們在董事會性別多元化方面取得了一些進展，但許多公司仍行動緩慢。女性也應提高自身技能並把握機會。『婦女參與管治』系列是一個很好的例子示範如何利用全球性對話以在董事會層面作出真正改變。」她亦指出在由香港董事學會舉辦、歷史悠久的全社區項目「年度傑出董事獎」的評選當中，董事會多元化、特別是性別多元化，亦包括在評分準則之中。



鍾麗玲女士在致辭中指出，摩根史丹利的一項研究顯示全球女性董事人數由2010年的10％上升至2020年的20％以上。她亦指出根據McKinsey最近的一項研究發現，性別多元程度最大的公司表現優於性別多元程度最小的公司達48％，差異極大。她亦注意到香港女性擔任高級領導職位的趨勢令人鼓舞。



對於通過政策增加婦女在公司董事會中的參與度，鍾女士表示：「這可以由政府、監管機構及公司本身推動。最『直截了當』、亦可能是最有效的措施，是為董事會成員組合設定強制性的性別配額。」她舉例指政府已有政策，就法定及諮詢組織的委員會成員組合定出性別基準，促進至2020年底法定及諮詢組織被委派的非官方成員當中達至34%為女性。



鍾女士表示，其他支持女性成為董事會成員的政策包括報告的透明度、開發由內部發掘董事會潛在繼任人的渠道、設立性別多元化目標及人力資源方面的性別平衡關鍵績效指標、領袖培訓及導師計劃協助女性晉身董事會、為在職母親提供支援等。



談到提升香港的地位，小組討論的主持陳心愉女士表示：「香港是一個倡導多元化和包容性的國際金融中心。我們很幸運能夠在這裡營運、重視及維持一個公平及具競爭力的市場。然而，我們不能將之視為理所當然，而必須繼續這追求多元化及包容性的長遠歷程。」



小組討論的講者伍潔鏇女士談到在港交所監管下上市公司於環境、社會及管治方面的演進途程，其中亦涵蓋了多元化及包容性。她指出，在總數2,500家上市公司中，有超過800家的董事會為單一性別，而港交所最近的一項公眾諮詢提出的建議包括改變單一性別董事會的時間表。伍女士認為，鑑於經營環境不斷變化，公司應持續地檢討董事會組合。在性別多元上，她要求的不僅是願景聲明，而是實際行動。她說：「我們展望在未來三年會有超過1,000董事席位的機會。我們追求的並不是演繹董事會中的樣板女性，而是真正的才能配對。我們希望在合適的董事會中有合適的女性出任。」



韋安祖先生在發言中向全球澄清，香港的國際金融中心地位依然穩固，這是有賴於奉行法治與管治精神，以及擁有具質素的董事。他談到管治是董事會應對眾多問題的關鍵，他斷言:「董事會在過去從未比現在更需要多元化的看法。」他就董事會的性別多元化表示：「我們面對的挑戰是要消除在包容性及多元化方面僅餘的障礙。」他認為大家都必需明示有否設立清晰的目標，以及將會如何實現。他說：「從來不缺女性董事候選人，缺乏的是決策者的靈活思維。」他看到現時監管者和投資者的一致推動將加快女性參與董事會的進度。



從有色金屬行業的角度而言，陳婉珊女士見證了性別多元化的顯著改善。她表示，這源於對女性之能力和貢獻的認可。她深信董事會的性別多元化有助做出更好的決策、把握機遇並加強創意及創新能力。為了向前邁進，她建議加強建立文化、打造更好的溝通渠道及開放思維。對於讓女性佔董事會30％的某項全球性倡議， 她說：「30％的目標可以刺激董事會改變思維方式，以應對隨著科技及疫情等的發展。我們需要更多嶄新的思維，而且這是一個能夠達成的目標。」



陳心愉女士重申香港作為國際金融中心的地位：「持份者會衡量我們相對於國際標準的表現。如果我們在多元化、包容性和可持續發展方面落後，我們將會失去作為國際金融樞紐在投資方面的吸引力。」



鍾麗玲女士在最後評論時表示：「我們毫無疑問會選擇邁向多元化，但問題是如何做到以及如何做得更好。儘管香港在過去十年來於董事會性別多元化方面並沒有取得很好的進展，但憑藉我們的戰略地位、經濟狀況以及我們所有人的努力，我有信心在未來十年會取得長足進步。」



總結整個研討會，徐尉玲博士強調：「在這三個部分的論壇中，其中一位講者觀察所得的驚人結論是，按照目前的進度，要趕上讓女性參與董事會的進程需要超過100年的時間。隨著持續傳播及加强信息、建立文化、設立政策及發展人才，我們將會加快追趕的速度。這一系列的研討會傳達了清晰、有力、不激進、鼓舞性及具說服力的信息，以喚起全球的關注和具體行動。」



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