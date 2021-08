Thursday, 19 August 2021, 09:56 HKT/SGT Share:

來源 KPMG 畢馬威中國發佈2021年三季度《中國經濟觀察》:下半年經濟復甦面臨更大挑戰,關注今明兩年宏觀政策銜接

香港, 2021年8月19日 - (亞太商訊) - 畢馬威中國發佈2021年第三季度《中國經濟觀察》報告 (https://tinyurl.com/2z4jmcu3 )(以下簡稱"報告")。 報告指出,上半年中國經濟持續回暖,總體處於穩中向好的復甦過程中,累計同比增長12.7%,兩年平均增長5.3%。受去年同期高基數的影響,疊加局部疫情爆發,二季度中國實際GDP增速較一季度有所回落,同比增長7.9%,但剔除基數因素,兩年平均增速為5.5%,較一季度提升0.5個百分點。畢馬威中國首席經濟學家康勇表示:「過去一年多,工業生產、出口是拉動疫情後中國經濟復甦的主要動力,但未來增速可能有所放緩。同時,疫苗接種的普及以及居民收入的不斷修復,將使下半年中國經濟的復甦動能逐步轉向消費和製造業投資。值得注意的是,由於當前全球經濟不確定因素依然較多,變異病毒仍在一些地區加速傳播,國內經濟恢復尚不均衡,疊加近期自然災害對部分地區的影響,下半年中國經濟的復甦將面臨更大挑戰。」



生產方面,上半年工業生產繼續支撐中國經濟增長,同比增速為15.9%,兩年平均增長7.0%。其中,二季度兩年平均增速為6.6%,較一季度增速小幅回落0.2個百分點。環保力度加大、大宗商品價格上漲、晶元短缺、年中設備安全檢查等因素對工業生產造成一定拖累,但總體增速依然高於往年平均水準。7月製造業PMI錄得50.4,連續17個月處於榮枯線以上,顯示工業生產動能依然延續擴張態勢。同時,產業加快轉型升級,高技術產業和裝備製造業實現較快增長。



從需求端來看,消費繼續修復,但增速仍然弱於歷史平均水平。 局部地區疫情反覆以及居民收入增速仍有待進一步提高,對居民消費意願形成一定制約。二季度社會零售兩年平均增速4.6%,較一季度有所回升,但仍然低於疫情前的平均增速水平。二季度汽車零售放緩,芯片短缺使得汽車供貨週期時間長,大宗商品價格上漲也加大了企業成本壓力。但是新能源汽車銷售繼續保持強勁,上半年銷量超過120萬輛,是去年同期水平的三倍。6月份新能源汽車滲透率已經超過12%。同時,線上零售保持了良好的增長勢頭,佔社會消費品零售總額的比重提高到23.7%。 與線上零售密切相關的快遞業務量上半年已經突破500億件,接近2018年全年的水平。



在製造業投資拉動下,上半年投資端延續恢復性增長態勢。固定資產投資同比增長12.6%,兩年平均增速4.5%,較一季度提升1.8個百分點。隨著政策不斷加大對製造業的支持力度,內外需持續改善,企業盈利增加,製造業投資動能在二季度繼續提升,兩年平均增速為4.6%,較一季度提升6.0個百分點,我們預計製造業投資將繼續加速回暖。地方政府在二季度陸續發行新增專項債,對基建項目融資提供更多支持,下半年基建投資將保持平穩增長。房地產投資在施工節奏加快的背景下,短期內仍將保持一定韌性,但隨著國家對房地產調控持續發力,預計房地產投資增速將穩步回落。



上半年中國外貿繼續保持強勢增長態勢,進出口總額兩年平均增速13.4%,明顯快於疫情前的平均水平。上半年中國貿易順差累計達2,515.2億美元,為僅次於2015年的歷史第二高位。出口方面,全球經濟的持續復甦和世界較為樂觀的經濟預期為外部需求的回暖提供了支撐,中國機電產品出口額8,991億美元,同比增長40.2%。進口方面,二季度進口兩年平均增速為13.9%,進口額高達6,700億美元,創下季度新高。中國製造業動能加快修復、全球產業鏈的逐步復甦,以及國際大宗商品價格上漲促進了中國進口的增長。



7月30日中共中央召開政治局會議,在肯定當前經濟穩中向好的基調的同時,也指出中國經濟的復甦依然不穩固、不均衡。本次會議有以下幾點值得關注:



-- 與4月份政治局會議相比,本次會議公報去掉了「用好穩增長壓力較好的窗口期」這一變化體現了下半年中國經濟復甦面臨的壓力有所加大。近期新冠疫情出現一定反覆,德爾塔變異毒株傳播力更強,中國防控措施也再次收緊,將對下半年經濟復甦帶來一定挑戰。同時,大宗商品價格雖然總體從高位有所回落,但仍處於較高水準,也對企業生產帶來一定持續壓力;



-- 在做好宏觀政策跨周期調節、保持政策連續性、穩定性和可持續性的同時,會議提出「統籌做好今明兩年宏觀政策銜接」。這意味著儘管下半年經濟面臨壓力有所加大,但宏觀政策制定將從今明兩年的總體發展著眼,不會為了短期增長而犧牲中長期的可持續發展,預計不會出台大規模的刺激政策;



-- 面對更趨複雜嚴峻的外部環境,會議強調增強宏觀政策的自主性。近期美國等發達國家通脹增速創多年新高,導致其貨幣政策面臨很大不確定性。在這種國際背景下,中國宏觀政策特別是貨幣政策要堅持以我為主,和中國經濟自身發展相匹配,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定;



-- 進一步挖掘國內市場潛力,通過支援新能源汽車發展、加大高新技術製造業投資,健全城鄉流通體系等措施,推動消費和投資成為下一階段中國經濟復甦的主要動能;



-- 統籌有序做好碳達峰、碳中和工作,糾正運動式「減碳」,先立後破。減碳、綠色發展是中國未來幾十年發展的大方向,不能一蹴而就,需要逐步、穩步推進。會議提出將儘快出台2030年前碳達峰行動方案,這將成為實現雙碳目標的綱領性文件;



-- 繼續強調防範化解重點領域風險,落實地方黨政主要領導負責的財政金融風險處置機制,完善企業境外上市監管制度。近期部分赴美上市互聯網企業接受網路安全審查,體現了中國對數據安全的高度重視。



財政政策方面,今年上半年公共財政收入同比增長21.8%,兩年平均增長4.2%。但另一方面,財政支出恢復較慢,兩年平均減少0.8%。地方政府專項債的發行進度較去年亦有所放緩,截至6月末,僅完成3.65萬億全年額度的27%,遠遠低於前兩年的同期水平。上半年財政政策總體表現偏緊,有助於政府防範化解地方政府隱性債務風險,並為下半年預留發力空間。政治局會議要求積極的財政政策要提升政策效能,合理把握預算內投資和地方政府債券發行進度,推動今年底明年初形成實物工作量。下半年隨著地方政府專項債發行加快,財政支出將有所提速。但本次政治局會議再次強調落實地方黨政主要領導負責的財政金融風險處置機制,防風險依然是主基調,基建投資恐難出現大幅反彈。



貨幣政策方面,7月9日行中國人民銀行宣佈全面降准,於7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構),釋放長期資金約1萬億元人民幣。從6月份的經濟數據來看,社融、出口、製造業投資、消費的數據均表現較好。我們認為,此次全面降准更多的是一種前瞻性的政策,並不說明中國的貨幣政策發生轉向。可以從三個方面來理解此次降准政策:第一,應對MLF到期和稅期高峰以及政府債發行造成的流動性缺口;第二,降低金融機構負債成本,推動銀行更多向實體經濟讓利,對沖原材料價格上升對企業帶來的成本壓力;第三,儘管目前經濟持續修復的趨勢沒有改變,但動能有所放緩,下半年中國經濟將面臨更大挑戰。此次提前做出政策應對,有助於宏觀政策的跨周期調節,並為後續政策調整預留出空間。 政治局會議強調,中國貨幣政策要繼續保持流動性保持合理充裕,結構上更加突出加大對綠色發展、科技創新、中小企業和困難行業的支援。考慮到下半年在MLF到期和政府債發行雙重壓力下,資金面仍會比較緊張,未來不排除還存在1-2次降准的可能。



7月末IMF發佈了最新的《世界經濟展望》報告,預計今年全球經濟增長6%,與4月的預測持平,預計2022年全球經濟增長4.9%,較4月預測提升0.5個百分點,全球經濟復甦路徑將繼續分化。較高的疫苗接種覆蓋率和充足的財政空間仍是經濟復甦的關鍵。發達經濟體的疫苗接種率較高,疊加政府持續的財政支持,將推動經濟在下半年的快速復甦。與之相反,一些新興市場經濟體和低收入國家由於疫苗覆蓋率仍處於較低水平,二季度受到德爾塔變異病毒的大面積傳播,生產經營活動再次受到衝擊,對經濟持續復甦帶來影響。宏觀政策方面,在大規模財政刺激和需求端加速修復的拉動下,通貨膨脹超預期維持在較高水平,促使美聯儲等央行開始考慮提前收縮貨幣政策刺激,也將對世界經濟復甦帶來影響。當前全球經濟仍存在較多的不確定性,企業在做出戰略決策時,需充分考慮全球宏觀環境及政策變化。



在政策分析部分,本期報告對2021年二三季度中央政府發佈的重要政策和相關熱點事件進行了梳理和解讀,內容包括:數據安全法正式通過;公立醫院高質量發展改革;全國碳排放交易市場正式上線;浙江建設共同富裕示範區;多部門進一步加強虛擬貨幣監管。



關於畢馬威中國

畢馬威中國在二十五個城市設有二十八家辦事機構,合夥人及員工約12,000名,分佈在北京、長沙、成都、重慶、佛山、福州、廣州、海口、杭州、合肥、濟南、南京、寧波、青島、上海、瀋陽、深圳、蘇州、天津、武漢、廈門、西安、鄭州、香港中國香港特別行政區和澳門特別行政區。在這些辦事機構緊密合作下,畢馬威中國能夠高效和迅速地調動各方面的資源,為客戶提供高質量的服務。



畢馬威是一個由獨立的專業成員所組成的全球性組織。成員所遍佈全球146個國家及地區,在2020財年擁有接近227,000名專業人員,提供審計、稅務和諮詢等專業服務。各成員所均為各自獨立的法律主體,其對自身描述亦是如此。畢馬威國際有限公司是一家英國私營擔保有限公司。畢馬威國際有限公司及其關聯實體不提供任何客戶服務。



1992年,畢馬威在中國內地成為首家獲准中外合作開業的國際會計師事務所。2012年8月1日,畢馬威成為四大會計師事務所之中首家從中外合作制轉為特殊普通合夥的事務所。畢馬威香港的成立更早在1945年。率先打入市場的先機以及對品質的不懈追求,使我們積累了豐富的行業經驗,中國多家知名企業長期聘請畢馬威提供廣泛領域的專業服務(包括審計、稅務和諮詢),也反映了畢馬威的領導地位。



傳媒查詢:

Nina Mehra

直線:+852 2140 2824

電郵:nina.mehra@kpmg.com





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network