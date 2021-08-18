國美零售深化線上線下融合 大股東增持突顯信心

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|Wednesday, 18 August 2021, 08:39 HKT/SGT
|把握「內循環」戰略機遇
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香港, 2021年8月18日 - (亞太商訊) - 在全球政經環境愈趨複雜的背景下，中央政府近年多次強調「內循環」經濟概念。「十四五」規劃已明確提出，中國要構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。在此經濟發展基調下，內需消費必將成為中國未來經濟增長的重要引擎。
隨著全球疫情持續及「宅經濟」的二次興起，消費者的線上購買模式進一步深化升級，從單純的電商超市消費已轉向個性化定製消費。零售企業正就此趨勢持續深化轉型，探索新消費需求下的新零售模式。持續數字化升級無疑為大勢所趨，但需留意新零售浪潮是講求線上線下的虛實整合，而非單一側重於線上渠道。加上中央政府近年對互聯網平台、電商銷售持續收緊監管，零售企業的發展方向將以虛實零售雙平台融合發展為基礎，相互聯合推動。深耕行業34年的零售品牌國美零售(0493)深明此道，近年積極推進第二階段的「家•生活」戰略轉型，全面構建線上線下雙平台融合的新零售生態圈，推動集團長期持續發展。
國美積極打造零售生態閉環，構建線上、線下、供應鏈、物流、大數據&雲平台、共享共建六大平台，實現互助互補。在線上賽道方面，國美以創新玩法娛樂化「真快樂」APP為基礎，主攻零售消費新生代。根據公司2020年年報顯示，於2021年首季度，「真快樂」GMV同比預計增長近4倍，MAU穩定在4,000萬規模，DAU達到近千萬，反映龐大增長潛力。在線下門店方面，國美已實現全國門店網絡覆蓋。去年底，共擁有 3,400餘家線下門店，覆蓋超過500個主要城市。
高溢價大幅增持 大股東對國美前景信心十足
雖然刻下疫情陰霾未散，國美仍未放慢發展步伐。公司早前公佈，擬向國美管理租用三處位於北京和長沙的物業──包括國美商都、湘江玖號及鵬潤大廈，租賃期最長達19年。租金將通過向控股股東配發新股及出售一間全資附屬公司的100%股權形式支付。此舉將有助國美在重點城市的黃金地段打造本土化「一店多能」的大型城市展廳。
值得注意，是次新股的發行價為港幣2.11元，較國美上周五收市價0.83元溢價約154.22%，新股將佔擴大後公司已發行股本約29.40%。控股股東願意以如此高溢價進行大規模增持，可見其對公司未來長遠發展前景極具信心，同時認為現時公司估值被大幅低估。是次租賃協議將以配發新股代替現金支付，使公司在擴張業務過程中，並不會對資金流動性產生任何壓力，更能降低公司的資產負債率，提升資本管理效率，令整體財務情況更為健康穩固。
是次國美大舉推進長期租賃協議亦呼應了國家擴內需、促消費的戰略發展方向，與國策有著極高的契合度。預料隨著「真快樂」APP平台愈趨成熟，線下全場景「一店多能」平台愈趨完善，國美有望把握「內循環」帶來的新機遇，乘勢而上。
話題 Press release summary
部門 消费者
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