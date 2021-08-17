Tuesday, 17 August 2021, 08:47 HKT/SGT Share: 國美大股東高溢價增持必有後著 業績騰飛的起點

香港, 2021年8月17日 - (亞太商訊) - 在內地商圈中，「黃光裕」這三個字幾乎無人不曉，代表著中國經濟改革開放後持續騰飛的黃金年代。從白手興家到成為商圈名仕，其創新的零售模式更是各大商學院學生常常用作論文的研究案例。今年，他正式回歸到由他一手創立、至今超過34年半的國美零售 (0493)，並在短短幾個月內以雷霆掃穴姿態作出一系列舉措，賦能國美的線上線下雙平台新零售模式，並取得亮麗佳績。



日均活躍用戶兩年累增近十倍

在「家‧生活」戰略引領的新零售模式下，今年以來，國美先後推出「真快樂」APP、定製各種潮流購物新玩法、擴大全場景的全品類庫存量單位 (Stock Keeping Unit, SKU) 及定製服務、加強線上引流及線下門店展廳導購功能、深化佈局全國門店網絡，以至重塑國美自身的全國物流系統。通過這一連串動作，國美業務持續穩步擴張。據最新數據顯示，今年618期間，「真快樂」全網日均活躍用戶 (Daily Active User, DAU) 同比2019年增長270.32%，同比2020年增長189.11%；全網新增訪客量總佔比達78.83%，同比2020年增長114.32%，支付人數也創下新高。



月活人數預期年底突破六千萬

不僅如此，平台的商品交易總額 (Gross Merchandise Volume, GMV) 在環比層面也有較大提升，於4、5、6月期間呈現環比不斷提升的過程。目前，國美零售線上線下會員數已達2.0至2.5億，月活人數由過去的3,000至4,000萬增長至當前約5,000萬，按此勢頭，預期年底更有望突破6,000萬大關。日活人數方面，現已突破百萬，達到200至300萬水平。在此堅實基礎上，國美未來絕對有力進一步擴大其新零售市場份額，重塑中國新零售格局。能夠取得如此佳績，除了領導者獨特的眼光和部署，也益於國美自身沉澱多年的強大供應鏈資源、全國實體門店及物流網絡，以及精準的佈局。從2019年完成門店的「一店一頁」數字化基礎建設、2020年疫情大考中站穩，到2021年新零售賽道上狂奔，國美展示出讓人期待的「新裝」。而這「新裝」的背後，還有不少同路人的支持，包括京東、拼多多、國企深控旗下的怡亞通等。



未來門店佈局將主要分為三種

在新零售消費模式的重塑趨勢下，國美亦再次發功，在線上賦能線下的同時，亦打造線下門店全場景多功能化，為線上導購引流。據國美管理層早前向媒體透露，未來的門店佈局將主要分為三種：購物中心 (shopping mall) 形式的大型城市展廳 (門店規模約十餘萬到數十萬平米)；提供場景、體驗解決方案為主的中型陳列廳；以及更加貼近社區的國美驛站 (門店規模約幾百平米)。其中，大型綜合體驗類門店除零售場景外，還將引入更多娛樂化場景，如餐飲、電影院等，供用戶玩、逛，打造國美的獨特城市展廳概念，也抓緊中國日益龐大的中產社群的巨大消費商機。



正因如此，國美大股東亦再次出手，準備以逾200億港元增持國美股票，並同步為國美創造等值的營運資金，以及鎖定長期發展黃金地段城市展廳的橋頭堡。根據今年4月國美計劃與國美管理訂下的租賃協議，國美可通過發行每股定價2.11港元的代價股份，取得三處位於北京和長沙的物業，包括國美商都、湘江玖號及鵬潤大廈的最長19年、合共總值約179億元人民幣(下同)的租賃權。換言之，相對現價在0.85港元水平，國美大股東不但以逾倍的溢價增持國美股份，並令集團毋須分文現金便能支付上述三個大型物業的租金最長達19年，以助力其打造線下大型城市展廳，驅動國美在「家‧生活」戰略第二階段中進一步取得佳績。還要值得留意的是，國美每年可變相節省9.4億元租金，對集團保持充裕營運資金狀態大有禆益。





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