中原建業(9982.HK)公布2021年中期業績 收入增長32%,派息比例高達65% 大中原戰略為根基 開拓省外主要市縣

香港, 2021年8月16日 - (亞太商訊) - 中原建業有限公司(「中原建業」或「公司」;股份代號:9982.HK),一家中國領先的房地產代建公司,今天公布截至二零二一年六月三十日止(「回顧期」)未經審核中期業績。受惠於國內地産行業持續回暖及公司之大中原戰略。於回顧期內,中原建業收入微人民幣約6.35億元,較去年同期增長32%;淨利潤微人民幣約3.62億元,較去年同期增長20%;核心淨利潤為人民幣約3.80億元,較去年同期增長25.6%;每股盈利約微0.12元,上升17.8%。董事會宣布派發截至二零二一年六月三十日止中期股息每股8.60港仙。



2021年上半年,隨著全球疫情形勢好轉,世界經濟逐步復甦。中國經濟出現強勢復甦態勢。於回顧期內,中原建業在管項目250個,累計進駐116個市縣,其中省內99個市縣;省外6省、17個市縣,項目涵蓋河南、安徽、山西、陝西、河北、新疆、海南七省。公司在管建築面積達3,008.5萬平方米,較同比增長25.2%。新簽約代建項目52個,面積573.4萬平方米,同比增長21.5%;其中省外在管面積225萬平方米,同比增加145.0%。



秉承母公司建業集團綜合能力持續提升、品牌影響力不斷擴大、河南根據地不斷鞏固、團隊信心不斷增強。同時在集團的省域化戰略、新藍海戰略的基礎上,啓動了大中原戰略,中原建業作為建業集團大中原戰略的排頭兵,積極推動大中原地區的項目投資拓展。



於回顧期內,公司主力開拓河南省項目,該部分收入錄得人民幣約5.96億元,同比增長26.5%,而河南省外項目收入錄得約人民幣3,863萬元,同比增長307.8%。



中原建業有限公司主席兼非執行董事胡葆森先生表示:「中原建業除了自身發展優勢外,更受惠於中國經濟出現強勢復甦態勢。作爲內陸開放高地的河南省,近幾年綜合交通樞紐優勢不斷提升,産業轉型升級强力推進,中原城市群帶動城鄉一體發展、釋放巨大市場需求。另一方面受益於房地產市場的政策環境和趨勢演化,房地產代建市場擁有廣闊的發展機遇。」



2021年上半年中國GDP同比增長12.7%,世界銀行預計全年中國經濟增長8.5%,為企業的發展提供了積極的利好環境。



今年5月27日,「讓世界變輕」首屆中國代建價值峰會發布《代建行業藍皮書》,預測2021年代建行業滲透率將達4.8%,而相較於歐美國家20%-30%的滲透率,中國代建行業滲透率仍有5.2倍的增長空間,賽道廣闊,未來發展前景可觀。



展望未來,胡葆森先生表示:「行業賽道不斷加寬,行業持續發展的潛力不斷釋放,公司將以產品和服務為中心,穩步推進項目全流程精細化管理體系,在管理紅利時代,打造中原建業的核心競爭力,推動本集團由代建領先企業成長為領軍企業。」





