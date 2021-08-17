Monday, 16 August 2021, 19:09 HKT/SGT Share:

來源 EC Healthcare 醫思健康收購連鎖獸醫醫院 進一步整合獸醫市場 推動寵物醫療資產企業化

香港, 2021年8月16日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，收購香港連鎖獸醫醫院（「該等目標公司」）全部已發行股本，總代價將以現金支付。該等目標公司主要提供獸醫服務，於香港經營五間動物醫院，並聘有16名註冊獸醫。截止2021年3月31日止年度之未經審核財務資料，該等目標公司的除稅後溢利為約8.3百萬港元。



根據買賣協議，收購事項分兩期進行。該獸醫中心第一批51%已發行股本的收購代價為26.2百萬港元。在收購事項的第二期，集團將會收購該獸醫中心的餘下所有已發行股本，代價則視乎該獸醫中心的稅後淨利潤水平，及買賣協議之條款及條件規限。



醫思健康執行董事兼首席財務官李向榮先生表示︰「繼今年六月中收購寵物相關業務後，集團很高興能進一步收購。此兩個收購事項完成後，集團旗下將擁有7間動物醫院，2間動物高端影像中心及30名註冊獸醫。集團有見香港的寵物醫療存在信息不透明，缺乏系統性運營管理，客戶數據追蹤缺失等與傳統醫療市場相似的痛點。醫思健康希望將以往整合醫療資產的成功經驗應用於寵物醫療市場的提升上，通過集團完善的數碼科技系統，成熟的品牌管理經驗和專業的服務助力寵物醫療資產的價值提升，加速其企業化進程。」



醫思健康一直致力圍繞客戶打造閉環生態系統服務，我們相信目標公司能對集團的現有業務進行有效擴充，使集團的業務結構更多元化，強化各版塊的協同效益，為集團創造新的收入來源，增強客戶的粘性。



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所及專業健髮中心髮森。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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