理想汽車將於8月25日後被納入恒生綜合指數：兼具產品與技術優勢

香港, 2021年8月16日 - (亞太商訊) - 8月12日,中國造車新勢力三強之一的理想汽車(2015.HK)正式在港交所掛牌上市。高盛、中金為其聯席保薦人。此次以雙重上市形式登陸港股,理想汽車共發行1億股,每股定價118港元,共集資116億港元。恆生指數公司於8月13日公告稱,理想汽車將於8月25日收市後被納入恆生綜合指數,恆生消費品製造及服務業指數,並於8月26日起生效。



聚焦新能源SUV市場 理想ONE創交付記錄

近年來,在政策的推動下,中國新能源市場快速發展,已成為全球最大的新能源汽車市場。根據灼識咨詢報告預計,中國新能源汽車銷量在2020年至2025年將以35.8%的年複合增長率增長。其中,SUV因其座艙空間大等優勢,隨著生活水平的提高,成為家庭用戶的首選。



理想汽車從新能源SUV細分市場入手,於2019年推出首款產品理想ONE,搭載公司自研的增程式電動汽車技術,為家庭用戶提供6座的舒適空間。2021年5月,理想汽車正式發佈2021款理想ONE,將增程電動系統、理想AD高級輔助駕駛、智慧座艙、乘坐舒適性進行了全面的升級,極大的提升了用戶體驗。通過對智能語音系統的重構,2021款理想ONE成為全球唯一提供「全車自有對話功能」的智能語音座艙。



憑藉著領先的技術水平以及卓越的用戶體驗,理想汽車獲得了用戶高度認可。根據灼識咨詢報告,按銷量統計,理想ONE於2020年成為中國最暢銷的新能源SUV車型。截至2021年7月31日,理想汽車已交付72,340輛理想ONE。2021年7月,理想汽车交付8,589辆理想ONE,单月交付量首次超过八千辆,同比2020年7月增长251.3%,环比2021年6月增长11.4%,再創交付記錄。同時理想汽車是2021年7月中國新能源SUV上險量第一名,2021年7月中國中大型SUV上險量第一名,2021年7月中國新勢力品牌上險量第一名,理想汽車在7月多次奪得各種排名第一名的寶座。



理想ONE的成功證明了理想汽車對用戶需求的洞察能力和公司卓越的產品能力,也為增程式電動和純電動車型等未來車型的發展打下了堅實的基礎。



推進雙能源戰略 把握「現在」與「未來」

由於充電基礎設施不足以及等待和充電時間較長,導致純電動汽車能源補充不便,一直制約著純電動汽車的發展。為了應對該挑戰,理想汽車創新的採用了增程式電動汽車技術,通過充電和加油兩種方式為電機補充能源,徹底消除了里程焦慮難題。公司還正在開發X平台,不斷升級現有增程式電動汽車技術。



與此同時,理想汽車也正在大力投資高壓純電動汽車技術,公司正為未來的高壓純電動車型開發兩個平台-Whale及Shark。自2023年起,理想汽車計劃每年至少推出兩款新的高壓純電動車型。此外,理想汽車在自動駕駛方面也投入了大量研發精力,公司計劃自2022年起,公司所有的新車型將標配自主開發的L4級自動駕駛兼容的必要硬件。



如果說理想汽車憑藉增程式技術,成功的在新能源汽車行業搶佔了先機,把握了新能源汽車的「現在」。那麼投資高壓純電動汽車技術及自動駕駛技術,則讓理想汽車能夠製勝未來,實現長期可持續發展。



中長期看,汽車電動化智能化趨勢不可逆轉,滲透率不斷提升,新能源汽車行業成長明確。理想汽車作為造車新勢力的第一梯隊,將充分享受行業增長紅利。去年7月30日,理想汽車在美股上市,短短一年的時間,公司股價已經實現了3倍的增長。此次上市後,在資本的助力下,理想汽車有望擴大其技術、產品優勢。它能否複製美股表現,我們拭目以待。





