關於Quantum Solutions決定以EV業務為核心發展的原因及其在中國的EV發展計劃

香港, 2021年8月16日 - (亞太商訊) - 於2021年6月21日發布的《資本與業務合作的諒解備忘錄(上海淩康商務諮詢有限公司)的通知》中,Quantum Solutions Co.,Ltd.(以下簡稱「集團」)已宣布與上海淩康商務諮詢有限公司(以下簡稱「淩康」)簽署與電動汽車(以下簡稱「EV」)業務相關的資本和業務合作諒解備忘錄。並且,於2021年7月12日發布的《新事業的開始及與FOMM股份有限公司的資本・業務合作的通知》中,宣布在FOMM股份有限公司(以下簡稱「FOMM」)董事會批准發行準則的前提下,集團與FOMM進行關於電動車事業的資本和業務合作,並將把EV業務作為其5G和AI事業等關聯事業的一環,開展集團新業務的發展。



集團目前還在與淩康及FOMM持續進行交涉與商談,現階段還未决定是否與該公司等進行資本和業務合作。然而,集團計劃將EV業務作為其在中國業務的重點發展,原因包括:(1) EV的發展是一個全球性的趨勢,集團認為此趨勢將逐步取代過去40年的石油時代,進而成為未來30至50年的主流;(2) 雖然日本的EV產業發展相對遲緩,較已全面展開的中國、美國及歐洲延遲近2至3年,但集團相信,日本的EV產業將於未來幾年內趕上這些國家;(3) 目前,與現今的美國和中國資本市場相比,在日本的資本市場尚未出現具有影響力的獨立品牌電動車之上市企業,例如美國的Tesla的市值已經超過1億美金,而中國的比亞迪的市值也已經超過1,500億美金。在美國和中國仍有眾多的EV上市公司,其股票市值都已達到極高的水平。未來,隨著EV市場的認知度提升,EV業務將成為日本資本市場的重要版塊;(4) 預計EV產業和無人駕駛的趨勢、智能EV互聯網的趨勢以及EV產業的發展性等將刺激龐大的需求;(5) 雖然是日本的EV品牌,但目前日本EV的銷售市場還未成熟,所以於現階段迅速進入相對較成熟的市場,盡可能在短時間內壯大公司與品牌,是一個實際可行的策略。因此,集團決定將首先進入中國市場。



中國號稱「世界工廠」,擁有全球最完善的汽車產業鏈,全球50%以上的汽車零部件製造都與中國有關,而世界上主要的汽車零部件公司均於中國設廠。因此,在中國設置生產據點將可提供最高的零部件供應穩定性,而且進口時亦不需要運輸費和關稅,可以大幅削减成本。另外,除了上述所提及的原因外,從銷售等各個方面來看,在中國設置生產據點具有相當的優勢,包括中國政府對EV事業擁有優待制度、中國本身為全球最大的市場,以及在中國開始生產後亦可向其他國家的大市場出口和銷售。



綜上所述,集團計劃以在中國的EV開發和生產為軸心,並從以下方向發展其EV業務。



(1) 短期策略:

透過在中國生產現有的車型,降低其生產成本,並將銷售價格降低60%以上。



(2) 中期策略:

推出「日本品牌、中國生產」的新型小型EV車款,針對中國的小城市及廣大鄉村市場。



(3) 長期策略:

中國多間大型互聯網公司已經宣布進軍EV市場,預計於數年內中國EV市場將實現全面互聯網化。集團將積極尋找能成為其合作夥伴的互聯網公司來應對EV的互聯網化。



