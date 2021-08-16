Monday, 16 August 2021, 08:35 HKT/SGT Share: 國美零售建構新零售模式 長期價值突顯

香港, 2021年8月16日 - (亞太商訊) - 隨著個別新零售企業因過度擴張而產生資金流動性問題後，投資者當下在押寶於快速擴張的新零售企業時，也更細心了解企業發展的平衡點。對此，國美零售 (0493) 的線上線下雙平台模式值得關注。對於強調線上電商平台發展的新零售企業，亮點往往在於月活躍用戶數量 (Monthly Active User, MAU) 之用戶流量數據的巨幅增長，但同時不得不注意的是燒錢的速度可能同樣快速，甚至有過之而無不及。因此，自國美的控股股東再出江湖以來，提出對線上線下雙平台營運模式發展的重視，引起了市場巨大的迴響。



打造線上線下新零售模式

國美新零售的核心價值建基於其34年以來構建的完善供應鏈、物流、線下門店體系，通過大規模集中式採購降低成本、廣泛的全國物流網絡形成「閃送速達」、不斷優化的線下實體店網絡加速引流、前置倉佈局，打造出國美的線上線下雙平台的新零售特色和優勢。通過線上引流、賦能線下的同時，也利用線下的實體品宣和導購體驗，加強引流能力，並持續拓展符合線下場景的產品組合。國美的「家‧生活」戰略第二階段正穩步推進，線上線下雙平台本地零售生態圈逐漸清晰。未來，國美線下全場景展示平台的打造，需要在北京及長沙等重點城市樹立橋頭堡，打造地標式的「城市展廳」。



大股東變相注資逾二百億

早前，國美公佈計劃向國美管理以發行新股的支付形式，鎖定最長達19年的三個位於城市黃金地段的大型物業 (即國美商都、湘江玖號及鵬潤大廈) 租賃期，也正體現出集團在新零售的長期部署決心。同時，通過溢價股份的發行來支付租賃費用，對於國美及股東而言，實在是利大於弊。首先，大股東願意以溢價股份來作租金抵銷，如同巨額注資，充份顯示出其對國美未來發展的巨大信心。未來19年，大股東原本可以通過三座位於黃金地段的大型物業，取得約178.7億元人民幣 (折合約214.6億港元) 的租金，但刻下卻自動放棄，反而押注在國美的未來。換言之，在大股東的眼中，未來19年的國美才是一個大型金礦。



今次配股能優化資本結構

如大家不善忘，醫思健康 (2138，前稱醫思醫療) 於2020年4月29日以每股作價4.20元，向一位大業主配售股份，所得資金作為物業的租金。於配售完成後，加上良好的業務數據發佈，醫思健康股價大幅上升，至今年7月9日高見16.26元，僅約十四個月股價較配股價高逾2.87倍。當日配售的股份總值不足3,400萬元，但最終為大業主帶來超過9,700萬元的增值效益。按此考量，配合上述國美具備多項良好基本條件，股價年內或可再次翻倍，甚至大升三倍也不足奇。此外，國美通過此次發行新股，可大大增加集團的資產淨值，令負債率顯著回落之餘，未來19年集團更不用支付折合逾200億港元的租金，長期優化經營現金流，並有效地減低了擴張的風險，對股東也是極大的保障。





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