國美零售大股東高溢價增持 彰顯長期發展信心

香港, 2021年8月13日 - (亞太商訊) - 國美零售控股有限公司(香港聯合交易所代號:493.HK,「國美零售」或「公司」,及其子公司,統稱「集團」)今日公佈, 公司將於2021年9月6日(星期一)下午2時30分假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓藝軒及藝軒I舉行股東特別大會(「股東特別大會」),以通過獨立股東批准公司於2021年4月7日與國美管理訂立的租賃協議(「協議」)。



根據協議,國美管理將向公司出租三處位於北京和長沙的物業──包括國美商都、湘江玖號及鵬潤大廈(「該等物業」)。該等物業的各自租期自2021年7月1日起,並且於2040年12月31日結束,惟鵬潤大廈的部份辦公空間受限於現有租賃,租期將自2023年3月1日起開始。公司於整個租期應付的租金總額約為人民幣17,865,157,700元(相等於港幣21,284,515,041元)。租金總額乃經參考兩名獨立物業估值師使用市場法評估市場租金後釐定, 選擇市場法作為估值方法的原因是(i)上述物業各自周邊有很多相同類型物業的租賃先例,因此滿足使用市場法的條件;(ii)獨立物業估值師選擇的可資比較物業均具備相似的用途性質,並且位於各項物業的臨近之處(大部分位於各項物業五公里之內)。經考慮上述後,董事會認為租金基準屬公平合理。



總租金將由(i)公司按發行價向國美管理配發及發行代價股份以支付人民幣17,575,581,950元(相等於港幣20,939,515,041元),及(ii)透過向國美管理轉讓公司全資附屬公司Hudson Assets的全部股權以支付人民幣289,575,750元(相等於港幣345,000,000元)予以結算。代價股份的發行價將為每股股份港幣2.11元,較截至2021年4月1日最後交易日(即股份於訂立協議前的最後交易日)止最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股股份港幣1.45元溢價約45.52%,代價股份相當於公司現有已發行股本約41.64%,及經發行代價股份擴大後公司已發行股本約29.40%。



探索平台化集成創新模式、重點發展品牌連鎖店、鼓勵「一店多能」、構建線上與線下深度融合、虛擬與實體互相補充的商業綜合服務體系,是宏觀經濟發展的未來趨勢及國家政策的未來導向。打造商業集約式發展生態圈,融合商業屬性和社會屬性,是國家擴內需、促消費的重點方向。是次協議與國家發展戰略與政策導向有著非常高的契合度。在此前提下,本協議將使集團引入創新型零售概念,以城市為單位,與知名品牌合力打造城市全品類體驗展示廳,相互賦能,形成場景互聯,實現共贏。這將加速集團「家‧生活」戰略第二階段的深化升級,於北京及長沙等重點城市打造地標式城市展廳,將有助集團進一步擴大全國線上線下雙平台網絡的生態圈。



根據市場整體預測,國內商業、辦公室等物業租金水平將持續上漲,協議將能最大程度降低上述物業的租金不確定性,減少未來租金成本上升的壓力。與此同時,總租金將透過發行代價股份及股權形式支付,並不涉及現金,讓集團在推進業務快速拓展同時,能有效減輕營運資金消耗,提升資本管理效率。同時,本協議將增加集團的使用權資產,有助於提升集團的淨資產值,大幅改善資產負債比率。是次協議將成為集團「家‧生活」戰略的重要支撐,未來集團將全力構建線上、線下、供應鏈、物流、大數據及雲平台、共享共建六大平台,持續用科技和智慧締造真快樂,成為人們最喜歡的娛樂賣、娛樂買、分享樂消費平台。



關於國美零售控股有限公司

國美零售控股有限公司於2004年7月在香港聯交所上市(股份代號:493)。國美集團1987年於中國成立,是中國領先的科技型、體驗型、娛樂態、社交化的家生活科技零售服務商。在「家‧生活」第二階段戰略指引下,國美零售以互聯網技術推動線上線下融合、以強供應鏈支撐存量業務增長、以新場景導入新業務、以物聯網技術構建後服務市場、以大數據驅動門店的精細化運營、以網絡優化提升市場競爭力,通過服務能力提高零售競爭門檻,全方位發力實現從電器零售商向家庭整體解決方案提供商的轉型。國美零售將持續用科技和智慧締造真快樂,成為人們最喜歡的娛樂賣、娛樂買、分享樂消費平台。



