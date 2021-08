Monday, 16 August 2021, 08:31 HKT/SGT Share:

來源 Pentamaster International Limited 檳傑科達盈喜:2021年上半年最新季度收入增長創歷史新高

香港, 2021年8月16日 - (亞太商訊) - 在香港聯合交易主板上市的檳傑科達國際有限公司 (1665.HK)(“PIL”或“集團”)今天公佈了截至 2021 年 6 月 30 日(“2021上半年”),六個月期間的中期財務業績。本集團2021上半年收入為2.456億令吉,淨利潤為5,570萬令吉,分別較去年同期提升約21.0%及5.6%。







2021年上半年本集團的收入由自動化測試設備(ATE)及工廠自動化解決方案(FAS)兩部分構成,分別占集團本期總收入的72.0%及28.0%。



自動化測試設備(ATE)繼續以72.0%的收入占比為本集團2021年上半年業績貢獻較大部分的收入及利潤。與 2020 年同期相比,該部分在 2021 年上半年收入增加 3,920 萬令吉,增長 28.3% 至 1.776 億令吉。鑒於具備 5G 功能和其他增量功能的智慧手機市場的持續復甦,光電業務部分於 2021 年上半年貢獻收入 1.382 億令吉,較 2020 年上半年增長 53.8%。 ATE 部分也受益於半導體行業,與 2020 年上半年相比,半導體業務部分的收入增長了 37.7%。由於年初以來全球汽車行業的生產在供應鏈挑戰的壓力下萎靡不振,本集團汽車部分的收入較 2020 年上半年同期整體下降 7.2%。然而,鑒於本集團當前訂單的成長以及全球汽車行業的生產正常化,本集團預計汽車部分的收入將在下半年反彈。總體而言,如果疫情沒有出現重大惡化,集團將繼續見證其光電和汽車領域的結構性增長。



2021 年上半年,工廠自動化方案(FAS)部分的收入增加約 5.4% 至 7,080 萬令吉,而去年同期為 6,710 萬令吉。 FAS 部分在2021上半年的增長源於市場對本集團 i-ARMS(智慧自動化機器人製造系統)的需求不斷增加,而增長速度較低是源於FAS 部門承擔的專案複雜性需要更長的專案交付時間來確認收入。 FAS 的收入部分主要由消費品和工業產品以及醫療設備等部分業務構成,主係因本集團專有的 i-ARMS 在這些行業的應用更為普遍。同時,由於社交隔離和對病毒傳播的擔憂迫使全球製造業和其他企業加速數位科技的採用,因此疫情下反而增加市場對自動化的採用。在此趨勢下,本集團將利用其競爭優勢,進一步擴大在自動化製造解決方案的能力,並繼續發展其 FAS 業務。



未來展望



由於2021年疫情仍然持續,本集團仍面臨供應鏈方面和物流安排方面的各種不確定性和波動性。面對挑戰,本集團會繼續採取必要的安全措施、操作程序和系統基礎設施,以有序、可持續的方式應對波動性和不確定性,儘量減少對業務營運的干擾。隨著疫苗接種在全球和馬來西亞的推廣步伐加快,本集團預計其已有專案對客戶及時交付的承諾將有一個更加穩定和有利的經營環境。



儘管疫情對社會和經濟帶來嚴峻的挑戰,但通過疫情,集團見證了在商業環境中新的工作方式。在這個環境中,數位化轉型的步伐正在加快。在此背景下,集團看到自年初以來的訂單成長加速,而在進入下半年的幾個催化劑將繼續推動 ATE 和FAS 業務的成長。目前,隨著人工智慧、雲計算、大數據和物聯網的數位技術日益普及,再加上 5G、光傳感和電氣化在汽車行業的深入應用,集團面臨技術革命和產業變革的快速發展,使集團能夠抓住更多的市場機會。



總體而言,本集團預計其主要市場,尤其是在光電及汽車行業的市場需求將有所改善。隨著光電和3D傳感技術的普及,加上疫情形勢進一步複雜化,智慧感測器的核心產品和解決方案對客戶將變得越來越重要。此外,隨著汽車電氣化的發展浪潮不斷加強以及各種改變汽車格局技術的進步,預計汽車市場對本集團的產品需求也將繼續保持強勁。鑒於本集團目前在汽車行業的曝光率和產品組合涵蓋從前端到後端的汽車測試解決方案等多元化領域,本集團將能夠在該生態系統中發揮主導作用。在醫療領域的佈局而言,本集團在一次性使用的醫療器械原型階段取得重大進展,產品包括靜脈導管和筆針等,在2021年的ISO13485認證時程中亦穩步進行。



鑒於中國本土企業實現國產替代的趨勢明顯,加上中國躍升至技術上層的雄心以及將投資引入集成電源模組市場的舉措,本集團近期在中國成立了一家外商獨資企業,即 Pentamaster Technology (Jiangsu) Limited(“PT 江蘇”),成為本集團大中華區擴張計畫的一部分。本集團將憑藉其在光電、汽車和醫療領域的核心競爭力和競爭優勢,進一步滿足該地區對其定制測試設備的市場需求。因此,本集團希望通過PT江蘇加強我們在中國的市場地位,並為未來更多的策略機會鋪路。



儘管宏觀經濟仍存在不確定性,但本集團將繼續專注於發展業務基本面,並利用其財務資源強化產品組合和行業地位。若當前市場狀況不出現任何重大惡化,本集團預計 2021 年的表現將會更好,並預計全年總收入將創下年度新紀錄。除了專注於增加收入外,在盈利能力和業務前景方面實現可持續的業務運營仍是本集團的發展重點。從長遠來看,本集團期待在汽車、物聯網、工業電子、光電和醫療等高增長行業實現業務深化和多元化,並將憑藉提供客戶更廣泛的設備和解決方案產品而受益。



關於檳傑科達國際有限公司



檳傑科達是全球領先的自動化解決方案供應商,主要服務與亞太、北美和和歐洲的半導體、汽車、電氣和電子、醫療設備和消費工業產品領域的跨國製造商。集團的集成自動化產品及解決方案涵蓋創新、設計、製造及安裝自動化設備及╱或自動化製造解決方案。瞭解更多檳傑科達的資訊,請訪問 www.pentamaster.com.my。



