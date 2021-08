中基長壽科學集團積極併購及合營長壽醫學業務

香港, 2021年8月13日 - (亞太商訊) - 中基長壽科學集團有限公司(「中基長壽科學」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0767.HK)欣然宣佈,集團以1.84億港元的初步代價,收購一個目標集團100%的股權,而這家目標集團的核心資產是持有55%控股權的杭州臨安城南醫院有限公司(「杭州城南醫院」)。



杭州城南醫院是一家以二級標準建立的綜合性醫院,以遠端醫療、高端體檢、重症康復、綜合醫療為特色。杭州城南醫院特設遠程會診中心、重症康復科、神經康復科、骨關節康復科、老年康復科、疼痛康復科及六大康復病區及腦促醒中心等,在職員工122人,開放床位120張,未來三年保證稅後凈利潤不低於7,000萬人民幣。



併購後的杭州城南醫院,在做好原有業務的同時,成立浙江中基長壽醫學檢測中心和浙江中基長壽雲中心,重點發展世界領先的長壽醫學檢測項目、防癌早篩項目和互聯網國際醫療項目。浙江中基長壽醫學檢測中心複製衛斯曼院士國際先進醫療檢測中心和亞洲國際先進醫療檢測中心的平台、產品和服務項目,提供世界領先的長壽醫學檢測和防癌早篩服務。衛斯曼院士國際先進醫療檢測中心有十個技術平台,防癌檢測體系在全球處於最頂尖水平,其防癌早期篩查可提前三至六年預測。2021年5月11日,集團兩項癌症早篩發明專利獲香港智慧財產權署專利註冊處審批註冊,該專利相關技術顯著提升了癌症早篩的有效性和準確性,增強了集團在世界癌症早篩領域的領先地位。亞洲國際先進醫療檢測中心目前有九個技術平台,和全球科學服務領導者賽默飛世爾科技合作,共同建立「大中華區戰略合作中心」,開展世界領先的長壽醫學檢測項目。2021年6月11日,中基長壽科學和全球體外診斷領先者奧森多醫療聯合成立「全球戰略合作中心」,開展世界領先的長壽醫學檢測服務。



未來三年,中基長壽科學將以併購、合作方式在全國18個一、二線城市建立長壽醫學檢測中心,為100萬人提供世界領先的防癌早篩、長壽醫學檢測和長壽管理服務。浙江中基長壽雲會逐步完善「互聯網+醫療健康」長壽系統平台,提供最好的長壽管理方案、互聯網國際醫療和長壽藥品、長壽生物製品等。



是次收購有助完善中基長壽科學在長壽科學領域的全球佈局,同時提高國內長壽醫學檢測和防癌早篩行業的競爭力。憑藉領先的技術,中基長壽科學致力為更多客戶提供優質服務,務求讓更多人獲得健康長壽,集團發展前景廣闊。



關於中基長壽科學集團有限公司

中基長壽科學集團有限公司(0767.HK)主要從事長壽科學、借貸、證券及其他投資、金融及投資諮詢,以及物業投資業務。集團是世界領先的長壽科學生態系統平台,致力於人類健康長壽事業。通過五大分部營運,長壽科學研究分部包括NK、CBNK、CAR-NK技術平台、CAR-T技術平台、MSC技術平台、長壽生物製品技術平台等進行研發;長壽醫學檢測分部提供人體健康數據和長壽狀況評估;長壽生物製品分部包括NMN、VC緩釋片等長壽生物製品的生產及銷售;長壽管理分部提供人體健康長壽的科學解決方案;會員分部提供世界長壽科學健康會的建設營運和長壽雲建設營運。



