Thursday, 12 August 2021, 22:00 HKT/SGT Share:

來源 Bitcoin Latinum Bitcoin Latinum與世界知名的The h.wood集團合作進行區塊鏈擴展

加利福尼亞帕洛阿爾托, 2021年8月12日 - (亞太商訊) - Bitcoin Latinum 是下一代保險比特幣分叉，具有海量交易量、數字資產管理、網絡安全和容量，宣布與洛杉磯豪華酒店和生活方式公司 The h.wood Group 建立合作夥伴關係。



該合作涉及交叉推廣營銷、活動贊助、代言，以及在h.wood集團的高檔夜生活和餐飲場所的多元化組合中接受Bitcoin Latinum的服務、產品和設施。除了比特幣和以太坊代幣外，客人還可以選擇用Bitcoin Latinum無縫支付餐費、飲料、食物和商品。



The h.wood集團由成功的企業家John Terzian和Brian Toll創立，旗下包括獨立經營的的餐廳、娛樂場所、酒店和俱樂部遍布全球。該品牌包括餐廳The NICE GUY、Delilah LA、Delilah Las Vegas at Wynn Resorts、Delilah Miami、SLAB、Mason、Petite Taqueria，以及娛樂場所包括Blind Dragon、Bootsy Bellows、Poppy、The Peppermint Club、SHOREbar、40 LOVE和FOUND Hotels。 h.wood集團已經獲得了多個獎項和國際認可。 h.wood集團運營的場所也受到了名人和網紅的歡迎。 Bitcoin Latinum將區塊鏈技術運用於h.wood運營，將帶來了新的商業機會。



"作為企業家，布萊恩和我總是著眼於未來，而不是拘泥於舊的方式。我們一直在觀察、學習和適應。從多個角度看，加密貨幣和區塊鏈都是未來的趨勢，我們希望h.wood集團能夠走在時代前端。Terzian說："我們對與Bitcoin Latinum的合作感到興奮。



加密貨幣支付已經在各行各業獲得了更廣泛認同。主要的信用卡發行商Visa和Mastercard都推出了用戶購買和使用比特幣和以太坊等加密貨幣進行交易的能力。根據Statista的數據，美國擁有比特幣ATM機和店內支付選項的公司數量比世界上任何其他國家都多，大約有6000家企業。在德勤公司最近的一項調查中，56%的企業表示他們的組織將在未來12個月內進行至少50萬美元的區塊鏈投資。



Bitcoin Latinum是一種增強型比特幣分叉。 Bitcoin Latinum算法和基礎設施打破了加密貨幣交易和應用的障礙和速度限制。 Bitcoin Latinum代幣是區塊鏈生態系統的一部分，被媒體、遊戲、存儲、雲和電信領域的眾多公司採用。 Bitcoin Latinum代幣將由消費者在這些合作夥伴、供應商網絡中的每一個節點上互換使用。此外，Bitcoin Latinum有望將比特幣交易手續費從美元級別降低至美分級別。



亞洲首屈一指的區塊鏈公司Monsoon Blockchain Corporation被Bitcoin Latinum選為其基金會合作夥伴。 Monsoon 專注於區塊鏈生態系統中的創新雲解決方案。 Monsoon 的首席執行官兼創始人 Donald Basile 博士是 Fusion IO 的前首席執行官，該公司以在 Apple 和 Facebook 的雲系統實施以及與惠普、IBM 和戴爾的合作夥伴關係中發揮重要作用而聞名。



"與像John和Brian這樣偉大的企業家合作是一種榮譽，"MONSOON BLOCKCHAIN CORPORATION的首席執行官Donald Basile博士說。 "我們期待著我們的合作，並幫助公司和個人了解區塊鏈的好處，以促進整個娛樂和酒店業的廣泛採用。"



Basile博士也是Roman DBDR的聯合首席執行官和主席，這是一家特殊目的的收購公司，在2020年11月的首次公開募股中籌集了2.36億美元，並在納斯達克上市，代碼為 "DBDR"。 Roman DBDR宣布與CompoSecure合併，後者是高級支付卡的先驅，客戶包括摩根大通、美國運通和Crypto.com等。兩家公司的合併將創造出約12億美元的綜合企業價值。



Bitcoin Latinum計劃在2021年第三季度在全球各大交易所推出，代碼為LTNM。在2021年第二季度，Bitcoin Latinum宣布了一項突破性的綠色倡議，以實現碳淨足跡為零。這將通過一個增強的股權證明共識協議系統來實現交易結算。作為對可持續發展的進一步承諾，Bitcoin Latinum正式加入加密貨幣氣候協議。比特幣Latinum最初的兩次預售已經售罄。了解更多LTNM信息，可參考https://bitcoinlatinum.com/



Media contact

Company: Bitcoin Latinum

Contact: Kai Okada, Director of Communications

E-mail: kai.okada@bitcoinlatinum.com

Website: https://bitcoinlatinum.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985



SOURCE: Bitcoin Latinum



話題 Press release summary



部門 CryptoCurrency, Blockchain

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

