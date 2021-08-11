Wednesday, 11 August 2021, 19:01 HKT/SGT Share:

來源 TTI 創科實業上半年創下驕人的銷售額增長

香港, 2021年8月11日 - (亞太商訊) - 以香港為基地的全球電動工具及地板護理公司創科實業有限公司（「創科實業」或「集團」）（香港聯交所股份代號：669；美國 ADR：TTNDY）公佈截至二零二一年六月三十日止六個月破紀錄的上半年業績。集團在二零二一年上半年創下輝煌業績，銷售額增加52.0%至6,400,000,000美元。毛利率連續第十三個上半年度錄得增長至38.6%，而除利息及稅項前盈利、純利和每股盈利的增長均超越銷售增長。除利息及稅項前盈利增長57.4%，至572,000,000美元，純利增長57.9%%至524,000,000美元而每股盈利則增長57.8%至約28.62美仙。



-- 銷售額增長驕人，上升52.0%

-- 與二零一九年上半年比較，銷售額兩年間增長達71.5%

-- 所有地區及業務單位均錄得強勁的銷售額增長

-- 毛利率連續第十三個上半年度錄得增長，上升58基點至38.6%

-- 純利增加57.9%至524,000,000美元



集團的營運資金佔銷售額的比例為18.3%，較我們目標的20.0%爲低。我們繼續策略性地投資擴大庫存，以支持我們超越市場的驕人增長，為客戶提供高服務水平，並且避免重要產品組件的潛在短缺影響。



創科實業的電動工具分部業務銷售額增加55.3%至5,800,000,000美元。所有地區及業務單位均錄得出色的業績。我們的旗艦品牌Milwaukee業務在二零二一年上半年在全球錄得64.1%的驕人增長，而RYOBI於所有品牌的產品類別及地區均表現強勁，錄得雙位數增長。我們的地板護理及清潔業務銷售額增長25.3%至574,000,000美元，佔創科實業總銷售額9.0%。



創科實業主席 Horst Pudwill 先生表示：「我們已建立世界級的一流團隊，並藉此表揚出色的環球團隊所取得的卓越成果。過去十八個月果敢的戰略決策，旨在為二零二一下半年做好準備，爲此我們深感自豪。」



創科實業行政總裁 Joseph Galli 先生表示：「創科實業上半年的業績充分體現了我們的領導地位、動力及未來潛力。快速創新產品研發系統有助我們成功拓展市場並取得市場份額，同時持續提高毛利率至創紀錄的水平。」



關於創科實業

創立於一九八五年，並於一九九零年在香港聯交所掛牌上市。創科實業乃是電動工具、戶外園藝工具、地板護理產品及清潔配方等充電式技術的全球領導者，專為消費者、專業人士及工業用家提供家居裝修、建築、維修、工業及基建業產品。集團專注於四大策略基礎：強勁品牌、創新產品、優秀人才及卓越營運，以優化充電式技術為長遠擴展的願景。努力不懈追求產品創新的精神為集團全球增長策略，鞏固集團的行業領導地位。創科實業旗下強大品牌組合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 電動工具、配件及手動工具、RYOBI 及HOMELITE 戶外園藝工具、EMPIRE 繪圖及計量產品，以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板護理產品及清潔配方。



創科實業乃恒生指數、富時RAFI™全球3000指數(FTSE RAFI™ All-World 3000 Index)、富時4Good發達市場指數(FTSE4Good Developed Index)及摩根士丹利資本國際(MSCI)所有國家全球指數之成份股之一。詳情請瀏覽www.ttigroup.com。



以上所有商標均為創科實業集團之商標(惟AEG及RYOBI除外)。AEG為AB Electrolux(publ.)之註冊商標，集團獲授權使用。RYOBI為Ryobi Limited 之註冊商標，集團獲授權使用。



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