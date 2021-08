LG Uplus 在售貨亭採用 Kardome 語音技術

Tuesday, 10 August 2021, 21:33 HKT/SGT Share:

以色列特拉維夫, 2021年8月10日 - (亞太商訊) - Kardome 今天宣布已與 LG Uplus 簽訂合同,在移動服務提供商的售貨亭安裝其語音激活軟件。 Kardome 很高興與 LG Uplus 合作,在其自助服務終端數字助理中為其客戶提供安全的語音交互。



到今年年底,這家語音技術初創公司將在韓國的 2,000 個 LG Uplus 商店售貨亭安裝其語音激活技術。 LG Uplus 是韓國最大的移動服務提供商之一。



語音技術的發展正在高速發展,由於大流行期間的衛生問題,消費者需要非接觸式解決方案。



在公共場所使用語音識別軟件時,隱私和安全也是一個問題。 Kardome 憑藉其獨特的基於位置的語音用戶界面 (VUI) 消除了這些擔憂。



Kardome 首席執行官兼聯合創始人 Dani Cherkassky 表示:“我們很高興看到 LG Uplus 自助服務終端採用我們的語音激活技術。 “我們的語音用戶界面軟件將在任何環境中為公司的客戶提供私密、安全的語音交互。 ”



Kardome 的 VUI 技術使用參數或定向揚聲器提供個性化的數字體驗。揚聲器僅將數字語音助手的響應傳送給站在售貨亭前的相關客戶。



基於位置的源分離技術實現了這種安全和私密的語音交互,僅捕獲相關客戶的語音,而不管背景噪音或路人如何。



關於 Kardome:Kardome 是一家總部位於以色列的語音技術初創公司。該公司創新的基於位置的降噪 VUI 技術可在任何環境中提供清晰、實時的語音命令輸入和音頻輸出。 Kardome 的目標是解決最終用戶對語音識別和語音命令設備的不滿。



關於 LG Uplus: LG Uplus Corp 是韓國最大的家族企業集團之一 LG 集團控制的一家韓國電信和移動電話服務提供商。



更多信息:http://bit.ly/LGUplusKardome

Kardome 語音技術在韓國光州 LG Uplus 商店售貨亭的視頻演示 https://youtu.be/VjsSoOn3e4k



聯繫信息:

Laura Tate, Kardome VP Marketing

+1 323-205-6436

Laura.tate@Kardome.com



