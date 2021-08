高雅光學認購目標公司經擴大後已發行的五成股本以投資中國煙台液化天然氣項目

香港, 2021年8月10日 - (亞太商訊) - 高雅光學國際集團有限公司欣然宣布翠源環球有限公司(認購方)與喜上天然氣碼頭控股有限公司(目標公司)及現有股東訂立協議(該協議),據此,認購方已有條件同意認購,而目標公司已有條件同意發行及配發10,000新股,相當於目標公司經擴大後的已發行股本的50%,認購價為人民幣2.23億元,交易將以現金結算。



認購事項將於該協議所有先決條件均已達成或獲豁免後的第30個營業日(或該協議各方可能協定的其他日期)完成。



直至該協議完成後,本公司將間接擁有50%目標公司股權,相當於煙台液化天然氣項目公司約10.5%的等值權益(基於目標公司擁有煙台液化天然氣項目公司21.0%的等值權益)。



本集團董事對煙台液化天然氣項目前景樂觀,管理層預期此項目一年收入約人民幣25億元。煙台液化天然氣項目已列為國家和山東省2021年重點項目,亦將成為全國第23個天然氣接收站。直至現在,全國共有22個天然氣接收站,其中15個由國有企業所擁有及運作。董事認為是次認購與本集團的投資策略一致,將使本集團收入來源及投資組合多元化。此外,本集團計劃發展以天然氣領域的產、供、儲、銷全產業鏈為目標,進一步提升本公司在液化天然氣國際貿易的基礎。



編輯垂注:



本公司的資料

高雅光學國際集團有限公司主要從事眼鏡架及太陽眼鏡之製造及買賣、物業投資、債務及證券投資、電影投資及發行以及能源業務。本集團是指本公司及其附屬公司。



現有股東及目標集團的資料

現有股東鄭芳,為中國居民及商人。目標公司是喜上天然氣碼頭控股有限公司,為一間於英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司,於該協議日期由現有股東全資擁有。



認購方的資料

翠源環球有限公司,為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司,是本公司間接全資擁有的附屬公司。



煙台液化天然氣項目公司的資料

煙台液化天然氣項目公司主要從事燃氣經營、貨物和技術進出口以及進出口代理服務,為一間執行煙台液化天然氣項目而成立的項目公司。



煙台液化天然氣項目的資料

旨在投資建設山東煙台港液化天然氣接收站。預期煙台液化天然氣項目將於2023年開始營運,營運期可達25年。中國國家發展和改革委員會已於2020年1月正式審批煙台液化天然氣項目,目前該項目正於港口建設階段。





